Antonio Navarro Padrós (El Palmar, 23 de febrero de 1946) es uno de los ciclistas más conocidos los fines de semana en El Valle. A sus 75 años se le ve subir y bajar a las Antenas del Relojero como si fuera un joven de 30. Los domingos se hace unos 50 kilómetros con 2.000 metros de desnivel. También fue futbolista y jugó durante sus años como trabajador inmigrante en Alemania en un equipo formado solo por españoles. Está casado y tiene dos hijos.

¿Cuándo empezó a hacer ciclismo?

Con 46 años empecé porque le compramos a mis hijos unas bicicletas y siempre les acompañaba. Me pedían que me fuera con ellos y así me inicié.

¿Hasta ese momento no había hecho nunca deporte?

Sí, había jugado al fútbol. Estuve once años en Alemania y allí jugué diez temporadas en un club club de inmigrantes españoles que militaba en una Regional Preferente. Todos los años nos quedábamos los primeros.

¿Emigró a Alemania por necesidad?

No, por aventura, y al final me quedé once años allí. Lo hice por salir de la ruina de trabajo que teníamos aquí.

¿A qué se dedicó en su vida laboral?

Con once años me metí en un taller de carpintería y al salir me fui a Alemania. Cuando estaba un año allí me contrató la Volkswagen, donde estuve diez años.

¿Qué hizo cuando volvió a España?

Estuve un año trabajando colocando lámparas y después estuve de conserje en el Palacio de los Deportes y en la alcaldía de El Palmar.

¿Qué hace un día cualquiera en la bici?

Normalmente salgo una vez a la semana por la Cresta del Gallo, San José, bajo al Valle y subo otra vez. Y ya los domingos subo tres o cuatro veces a las Antenas del Relojero y el Matahombres.

¿Y cuántos kilómetros se hace un domingo?

Me salen casi 50 kilómetros y unos 2.000 metros de desnivel.

¿Se encuentra mucha gente de su edad? Yo es que apenas veo, salvo a mi amigo Pepe Mora, que tiene 81 y va a andar.

No, ninguno. El que me encuentro es más joven que yo, y lo dejo atrás.

¿Siempre sale solo?

Siempre salgo solo. Algunas veces salgo acompañado porque conozco a alguien, que por supuesto es más joven que yo, y le acompaño un rato, pero si veo que va un poco flojo, le digo que me voy a hacer series.

¿Qué le aporta esto?

Me aporta juventud, salud y tener la cabeza despejada. Cuando monto en la bicicleta se me quitan los dolores a pesar de que no tengo. No tomo pastillas para nada, gracias a Dios.

Sano como un roble.

Nunca he necesitado que me den un masaje ni ir al fisioterapeuta. Yo mismo estiro en casa y últimamente ni eso. Llego, me ducho y hasta la próxima. Recuerdo que cuando empecé con la bicicleta iba con mi hijo y parte del Relojero lo subía con la bici en la mano y andando.

¿Sus hijos siguen haciendo ciclismo?

Sí, el mayor hace triatlón y el segundo coge la bicicleta de vez en cuando, lo que pasa es que por el trabajo no tienen tanto tiempo como yo. Ellos hicieron Ingeniería de Telecomunicación, uno está en la Comunidad Autónoma y otro en el Servicio Murciano de Salud.

¿Cómo ven sus hijos que salga solo por el monte?

Bien, se enorgullecen de mí.

¿No le dicen que tenga cuidado?

Sí, de vez en cuando, sobre todo que lleve cuidado en las bajadas. Todos los días que salgo en la bicicleta llaman a casa para comprobar que he llegado.

¿Cuántas horas se tira en el monte un domingo?

En las tres subidas y algo más tardo unas tres horas y cuarto, voy ligero.

Pero usted es muy conocido en el monte.

Claro, la gente me saluda y me pregunta cuántas subidas llevo ya. Siempre les respondo que se vengan conmigo y se lo enseño.

Alguna caída habrá sufrido, ¿no?

Pues sí. Tuve una en la plaza de Abastos de la Alberca porque había llovido, llegué rápido y sufrí una luxación de clavícula. Pero me levanté, llegué a casa, me duché y al día siguiente a las siete y media me fui a urgencias y me diagnosticaron luxación de clavícula. Otra vez una furgoneta me enganchó, me llevó por delante y me rompió la bicicleta y el casco, pero solo magulladuras y tuve que estar quince días sin poder salir.

El peligro está en las bajadas.

Sí, sobre todo porque te confías. En otra ocasión, bajando el Matahombres, se me gripó el freno delantero, que es muy difícil que ocurra, y caí de cabeza. Me hice magulladuras y me dieron tres puntos en la ceja, pero llegué a casa, me duché y a la Arrixaca.

¿Su mujer no le quiere matar?

Ya no se asusta de nada. Este verano, por ejemplo, como tenemos una casa en La Azohía y estaba allí la familia, cogí y me fui yo solo en la bicicleta por la Costera de Alhama hasta llegar allí.

¿No le da miedo?

Nunca he tenido miedo. Fíjate que una noche, que había una luna preciosa, me fui a andar a la una de la madrugada yo solo. Cogí por el Valle Perdido, pasé por detrás de las antenas y el monolito, y por ahí subí hasta arriba para después bajar por la Cresta del Gallo, la Balsa del Valle y llegar a mi casa. Eso lo hice andando porque me habían robado dos bicicletas del garaje, me rompieron el candado y se las llevaron.

¿Hasta cuándo?

Pues hasta que dure. Yo no voy a comprar bicis eléctricas ni nada. Si no subo tres veces al monte, subo dos o una.

¿Lleva una bici cara?

La mía sí es cara porque mi hijo tenía una tienda y cuando me rompieron la mía en el accidente, me saqué una de más calidad que salió por unos 4.500 euros. La bicicleta es buena porque le doy mucha tralla.

Ahora es que hay gente que parece que va a un desfile de modelos al monte.

Cuando yo empecé con mis hijos salía con pantalón corto. Después me fui comprando el maillot y toda la indumentaria.

¿Ha calculado cuántas veces ha subido al Relojero en su vida?

Cientos y cientos de veces porque cada vez que salgo subo arriba.

¿Pero es porque le gusta el sitio por algo especial?

Yo siempre digo que para hacer deporte no hay que irse lejos. Allí subes más metros en poco tiempo que si te vas a Sierra Espuña. Cuando quiero hacer fondo sí me voy allí y salgo desde la Fuente del Hilo hasta el Collado Bermejo y el Morrón de Totana. Allí me encontré una vez a un señor que era más joven que yo y me acompañó. Cuando bajamos juntos me dijo que estaba sorprendido de la resistencia que tengo.

Yo es que me quedo alucinado los domingos cuando lo veo subir y bajar.

Pues así soy yo. Tengo mucha vitalidad y no tomo nada.

¿Cuántas veces ha estado enfermo en su vida?

No he estado enfermo, solo alguna gripe que he cogido y una operación que sufrí en el codo.

Debió llevar mal ese tiempo donde no se podía salir.

Pues yo sí salí. Como vivo detrás de la Arrixaca, lleno de jardines, salía temprano, subía al Valle Perdido y al Relojero y allí no me encontraba a nadie. Iba con mi mascarilla y todo eso, pero no dejé de salir.

¿Nunca se ha atrevido a meterse en competiciones?

He hecho marchas cicloturistas, como La Perversa, que es muy dura y me costó trabajo. También hice la de Torreagüera y La Cabra, que la corrí con 65 años. Después la he repetido pero sin estar en competición.

Le gusta ir más a su aire.

A mí sí. Algunas veces me voy al Cabezo de la Plata y cuando llego arriba, tomo el camino del Ángel que baja al cementerio de la Venta de los Pinos.

¿No se ha perdido nunca?

No porque tengo mucha cabeza para eso, me oriento muy bien en los caminos. Con ir una vez ya me he aprendido la ruta. Hace dos semanas me tropecé a unos compañeros de El Palmar que se habían perdido.

Pues debe conocer muy bien los montes de Murcia.

Sí, los montes y las sendas, lo que ocurre es que por las sendas no me gusta meterme mucho, solo lo hago cuando voy acompañado.

¿No ha notado que ahora hay mucha más gente en el monte?

En el confinamiento me he encontrado gente en sitios donde hacía veinte años que no la veía. El camino que va del Puerto de la Cadena al Garruchal, que está denominado como Los Billares, me lo he encontrado fatal de gente andando.

Se ha masificado todo.

Sí. Y bajando el Garruchal para abajo, también. En la Cresta del Gallo no te quiero decir nada, porque hubo días en los que cerraron el acceso por la gente que había. Eso no lo había visto ni en días de carreras.

Deberá llevar cuidado en las bajadas, porque son peligrosas y más si va solo.

Sí, a veces me he visto apurado. Hay que tenerle respeto.

De hecho yo me caí este verano corriendo y ya no lo vuelvo a hacer.

Yo veo mucha gente que baja corriendo y pienso que no tiene cabeza. Porque correr para abajo, cuando eres joven, no te repercute, pero a la larga se cargan las rodillas. Antes, cuando corría, solo lo hacía en las subidas. Cuando dejé de jugar al fútbol hacía casi todas las tardes 30 kilómetros.

Por cierto, ¿en qué posición jugaba al fútbol?

Era extremo, corría mucho.

¿Era bueno?

En algunas temporadas marqué 38 goles porque era muy oportunista. En aquella liga jugábamos contra equipos alemanes y también disputamos la copa de Hessen, que nos enfrentamos a equipos de Tercera División y los eliminamos. A uno de ellos le marqué yo el gol de la victoria con un remate de cabeza porque yo saltaba mucho. Peiné el balón y se lo quité de las manos al portero. Era un oportunista, esperando el fallo del defensa.

¿Con cuántos años tuvo que empezar a trabajar?

Yo empecé en una carpintería con once años. Éramos cinco hermanos y tenía que ayudar a la familia. No tenía ganas de estudiar y me puse a trabajar. Después me fui a la mili y allí me apunté para irme a Alemania cuando tenía 22 años.

¿Se fue a Alemania con su mujer?

No, estaba soltero, por eso lo hice. A mi mujer la conocí en la Arrixaca porque tuve una lesión de esternón jugando al fútbol y en Alemania no me lo curaron bien. Eso fue porque uno me hizo la cama en un salto que di para hacer un remate, caí al suelo y me quedé blanco. Vino un helicóptero y una ambulancia al campo para llevarme al hospital. Y aquí, al volver, me operaron y fue donde la conocí porque habían ingresado a un abuelo suyo en la misma habitación. Ella era enfermera, hicimos amistad y al final tenemos dos hijos. Después tuve otra lesión en una jugada tonta en un salto en el centro del campo y estuve en el hospital veintiún días con conmoción cerebral. No podía ni moverme y me tenían que asear porque no me podía levantar de la cama. Tenía un coágulo en la cabeza.