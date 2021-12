El UCAM Murcia tiene la obligación de comenzar a remontar si no quiere que la temporada adquiera un color todavía más negro. Tendrá una de las pruebas más difíciles de la campaña ante uno de los rivales a batir de toda la Primera RFEF. Los universitarios se miden al Albacete (17.00, Footters) en el Besoccer La Condomina con las urgencias por todo lo alto, ya que sería clave llegar al parón de Navidad desde fuera de la quema. No está yendo la temporada como esperaba para el UCAM Murcia. Y es que los murcianos, tras la derrota ante el San Fernando, se metieron en puestos descensos. Era algo que se veía venir con la trayectoria del equipo, pero que aún no se había consumado.

La llegada de Salva Ballesta no ha servido como un revulsivo, o al menos, en cuanto a resultados. Desde que el zaragozano se hizo con los mandos del banquillo, los números no han mejorado a los de Salmerón. Tan solo una victoria en cinco partidos -contando la eliminación de Copa del Rey-, es el pobre bagaje que ha dejado el técnico. Aún así, es cierto que se ve mejoría en el equipo, con buenos momentos en tramos concretos de partidos, pero el gran punto a mejorar es la irregularidad que está mostrando el equipo universitario. Sin ir más lejos, en el anterior partido, la segunda parte que firmó el UCAM Murcia fue muy buena, pero la primera fue todo lo contrario. El gran ‘debe’ de Salva Ballesta tiene que ser el conseguir mantener la intensidad y un buen nivel de juego durante 90 minutos. No lo tendrá nada fácil, pues le espera el Albacete. Un rival al que el UCAM ya se enfrentó en la pretemporada y que terminó con 1-1 en una tarde de muchísimo viento y aguacero veraniego. La sensación de aquel partido no fue muy buena para los murcianos, que fueron sometidos por el Albacete en la mayor parte del tiempo. Los manchegos son uno de los grandes aspirantes al ascenso y no han decepcionado. Marchan terceros y con una dinámica muy positiva, donde solo han perdido un encuentro de los últimos siete. En su plantilla tienen jugadores de mucha calidad y conocidos en la Región como el propio Jordi Sánchez, delantero que estuvo en la plantilla universitaria hace tan solo unos meses, o Sergi Maestre, ex del Real Murcia y uno de los mejores mediocentros de la categoría. En el apartado de bajas, el UCAM Murcia recupera a Alberto Fernández tras cumplir ciclo de tarjetas amarillas y, aunque Moyita ya está entrenando con el grupo, todavía no entrará en la convocatoria. Tiene Salva Ballesta varios jugadores con molestias, pero «estarán listos para competir». Además, será el último encuentro del conjunto universitario como local de 2021, ya que la próxima semana se medirá fuera de casa al Villarreal B para después encarar el parón navideño en el calendario.