Una historia puede tener dos versiones distintas. Todo depende de qué lado está el que te la cuente. Aunque si tienes la suerte de que Thad McFadden sea el narrador, puede que ambos relatos coincidan casi al cien por cien. Si hace dos años era el escolta norteamericano el que hacía saltar al Coliseum de Burgos con siete triples para derrotar al UCAM Murcia CB, ayer volvió a suceder prácticamente lo mismo. Pero con la camiseta del UCAM Murcia. Y es que fueron hasta nueve triples del jugador de Michigan los que dinamitaron el partido frente al Hereda San Pablo Burgos y dieron al equipo murciano su primer triunfo en el Coliseum en la ACB (84-102). La afición burgalesa empezó el encuentro ovacionando al escolta por sus dos años en Burgos, en los que se consiguió dos vences levantar la Basketball Champions League, y lo finalizó también aplaudiendo al jugador al retirarse al banquillo en el último cuarto tras anotar 29 puntos y robar 6 balones.

McFadden volvió a ser McFadden. Lo que al UCAM Murcia le tocó sufrir en sus propias carnes tantas veces, y que esperaba poder disfrutar esta temporada tras unos partidos en los que la falta de acierto no dejaba brillar al escolta, llegó en su regreso a casa. Pero no solamente McFadden fue el que hizo valer la ley del ex. También fue un imperial Augusto Lima, quien se quedó a un rebote de firmar un doble-doble en las estadísticas (10 puntos y 9 capturas) en su también regreso a Burgos. Pero sobre todo demostrando, una vez más este curso, que es el ancla de este equipo en las dos pinturas para que el barco no zozobre.

El destino del UCAM Murcia es el de Granada. Con la de ayer, ya tiene ocho victorias en su casillero a falta de cuatro jornadas para que finalice la primera vuelta. Se encuentra a un solo triunfo de igualar su mejor registro en esta fase de un campeonato y tiene prácticamente a tiro la posibilidad de acudir a una Copa del Rey por méritos propios. Con el triunfo de ayer, el equipo de Sito Alonso ya está prácticamente acariciando ese objetivo, pero todavía tiene que rematarlo.

Después de tres salidas en las que a los de Sito Alonso se le escapasen esos triunfos por diversos motivos, el UCAM Murcia volvió a ser incisivo y efectivo lejos del Palacio de los Deportes. Y lo hizo desde el principio, forzando varias pérdidas a su rival y consiguió despegarse en el marcador nada más empezar (6-12). Gran parte de ‘culpa’ de eso la tuvieron tanto Augusto Lima como Isaiah Taylor, ambos jugadores se entendieron a la perfección en varias acciones y el pívot también supo sacar provecho de los ataques murcianos tras cazar y anotar dos rebotes ofensivos. Sin embargo, el equipo burgalés supo reaccionar rápidamente y con un parcial de 7-0 apretó de nuevo el marcador (13-17). Hasta que Thad McFadden, el héroe de la noche, entró en calor. El escolta hizo frente a su exequipo lo que tantas veces ha sufrido el UCAM cuando lo tenía en contra. Con un 5/5 en triples y una asistencia a Webb, dinamitó el partido a favor de los de Sito Alonso y dejó muy tocado al cuadro local durante los últimos minutos del primer cuarto (24-32). Aunque el Hereda San Pablo Burgos logró estar cerca del UCAM al término de los primeros diez minutos al sacar rédito en la pintura (28-32).

El segundo cuarto arrancó con el sexto triple de McFadden y con un UCAM que recuperaba su solidez atrás con el regreso de Lima a pista con un tapón (28-37). El ritmo de partido se frenó durante unos minutos, pero los universitarios supieron frenar a su rival, al que dejó más de cinco minutos sin anotar para engordar el marcador por encima de los diez puntos de ventaja gracias a su parcial de 0-8, antes de que Sito Alonso pidiera tiempo muerto (28-42).

Dos triples consecutivos de McGee, las primeras canastas en juego de los locales en el segundo cuarto, llegaron en el momento en el que apareció la falta de acierto para los universitarios, por lo que Sito Alonso tuvo que parar de nuevo el partido al perder toda la ventaja de golpe (36-42). La segunda falta de Lima devolvió a Cate a pista, también con otras dos infracciones, a quien el técnico universitario le pidió intensidad atrás. El UCAM estaba algo tocado en este tiempo, y el San Pablo Burgos dio otro mordisco al marcador tras una falta de Rojas que mandaba a Dalton al tiro libre a dos minutos del descanso (41-44).

Sito Alonso no lo vio claro y apostó por Malmanis en el puesto de cinco en lugar de Cate. Acertó. Puesto que coincidió con la vuelta de los puntos para el ataque del UCAM con una contra de Rojas, otro triple que se sacó McFadden de la chistera y la velocidad de Taylor (41-53). En un abrir y cerrar de ojos, los universitarios recuperaron el terreno perdido y el UCAM recuperó su ventaja al descanso en el Coliseum después de un triple de Nikolic (44-55). El octavo triple del partido para McFadden allanó el inicio del tercer cuarto para los universitarios, con otro buen parcial de salida de 0-9 al que el Hereda San Pablo Burgos tardó en responder (46-64). El escolta universitario estaba desatado, siendo capaz de anotar también de dos y mermando la moral de su exequipo. El cuadro burgalés intentó dar otro paso adelante, que le devolviera las opciones de meterse de nuevo en el partido con los puntos de McGee y Renfroe. Pero llegó el noveno de McFadden. Y el escolta volvió a dejar al UCAM mejor colocado en el ecuador del tercer tras otro lanzamiento exterior convertido por Rojas (57-76). Tras el tiempo muerto solicitado por Salva Maldonado, el UCAM quiso controlar más el ‘tempo’ del partido con Bellas. Cuando tocaba defender, como durante todo el partido, castigó las pérdidas del Burgos con una canasta a la contra de Webb y un triple de Cate, lo que amplió todavía más la ventaja (59-83). Los de Sito Alonso, a falta de once minutos para el final, tenían prácticamente en su mano la octava victoria del curso, pero no podían bajar una sola marcha. El UCAM cerró el tercer cuarto con 32 puntos a su favor y tan solo quedaba ya el tramo final (67-87).

Al equipo universitario le costó entrar en juego en el último cuarto, pero volvió a engrasar pronto la máquina. Después de una buena defensa de Cate sobre Gamble, el UCAM logró anotar dos canastas consecutivas que permitían mantener a raya a su rival (75-93). Pese a que el cuadro de Maldonado intentó apretar en el último sprint, el UCAM logró mantenerse siempre en el abanico de los veinte puntos de distancia respecto a su rival. Radovic logró anotar el punto número 100, , y ahí se acabó todo. Ambos equipos sacaron la bandera blanca y el UCAM empieza a soñar con la Alhambra (84-102).