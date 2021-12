Mario Simón va conociendo la ‘cara B’ que supone entrenar a un club del calibre del Real Murcia. En ciertos clubes, solo vale con entrenar y conseguir resultados. Pero en un histórico herido, en el que la ambición y las urgencias por recuperar la categoría son máximas, todo se magnifica y adquiere un tamaño al que pocos integrantes de la plantilla -incluido el cuerpo técnico-, están acostumbrados. Ha hecho referencia a ese aspecto Mario Simón en varios tramos de la temporada, pero en la previa del encuentro del Águilas, el técnico ya dice ver «gestos de madurez en su plantilla».

El curso no está yendo por donde el Real Murcia esperaba y el runrún de cada jornada, al ver que el equipo no es capaz de enlazar dos victorias consecutivas ni en cuarta categoría, está haciendo mella en la confianza del técnico y de sus jugadores. Sabe que para terminar de espantar los fantasmas, tiene que sumar dos victorias en los últimos dos partidos del año que quedan, ante Águilas y Mancha Real. El madrileño declaró que eso sería «un impulso en todos los ámbitos» para el Real Murcia. Fue ambicioso, pero a la vez comedido por lo que pueda pasar. «Firmo ganar en Águilas, pero viendo la igualdad en la competición, conseguir cuatro puntos de seis no sería un mal cierre por la igualdad que hay en el grupo», fue lo que dijo Mario Simón.

El técnico, con esas palabras, dio a entender que no se quiere pillar los dedos por posibles contratiempos de aquí a final de año. Ambición, pero con cautela. Porque sabe que en el Real Murcia, todo lo que diga puede llevarle a males mayores.

Un partido especial

Mañana domingo, el Águilas y el Real Murcia rememorarán un duelo regional que hacía 23 años que no se vivía. Mario Simón admite que es un partido de los que gusta jugar. «Es un partido bonito que todo el mundo quiere jugar. Ya hemos tenido varios de estos en la temporada y que por desgracia no hemos conseguido esa victoria que merece la afición. Brindarle una victoria en el derbi contra el Águilas sería muy bonito», explicaba.

Sobre el Águilas, que no atraviesa su mejor momento de la temporada, exponía que «es un equipo de mucha calidad, con jugadores muy importantes en la categoría. Aunque sus últimas semanas no han sido buenas, con el cambio de entrenador, han ganado a rivales muy complicados. Ha tenido una racha de lesiones de gente de arriba, se junta un poco todo. Sabemos del potencial ofensivo que tiene el rival y a nivel colectivo, por el tipo de partido que es, lo hace aún más peligroso».

Gaspar Campillo, para frenar esos resultados, puede que cambie el esquema para hacer hueco al retorno de Chumbi. Mario Simón está preparado para cualquier sistema del rival. «Por estado físico, por partidos de Copa, puede ser que cambie su estructura. Nosotros trabajamos en diferentes alternativas del rival, centrándonos siempre lo máximo en nosotros, pero intentando saber qué hace el rival. No sé si cambiarán algo, pero sí que sacará un once muy competitivo», elogiaba a su rival.

Al ser preguntado por qué plantilla le parece mejor, si la suya o la del Águilas, Mario Simón tiró de diplomacia y no se salió del guión. «Yo siempre voy a defender a mi plantilla. Primero porque es mi obligación y segundo porque me lo creo. Creo que tenemos jugadores de muy buen nivel, dentro de un presupuesto ajustado. Muchas de nuestras primeras opciones están con nosotros», ultimaba mientras añadía que «no tendrá bajas para la visita a El Rubial».

Campillo arenga a su afición: "El Rubial no puede parecer la Nueva Condomina"

Esta mañana realiza la plantilla del Águilas FC su último entrenamiento previo al partido de mañana ante el Real Murcia, una sesión que se llevará a cabo en el escenario del partido, El Rubial, en donde el equipo ajustará todos los detalles de la cita. Para la misma, el director deportivo y ahora ejerciendo tareas de entrenador, Gaspar Campillo, ha indicado que el equipo llega con «muchísimas ganas después de un esfuerzo tremendo el domingo tras el partido contra el Almería, haciendo una buena segunda parte contra el Hércules e intentará conseguir los tres puntos contra el Murcia, que es el objetivo», señalaba Campillo en la previa del partido, indicando que para el equipo lo importante es «recuperar jugadores, la plantilla es buena, hay jugadores que ojalá hubiesen podido jugar más, porque se notó cuando entraron al campo el domingo», en alusión a Rafa Chumbi, Abel y Toni Jovic, quienes volvían de recuperarse de sus lesiones. «Son jugadores que venían de lesiones de larga duración, a cualquier entrenador nos hubiese gustado sacar antes a Chumbi, a Abel o a Jovic, pero venían de lesiones muy largas y lo único que podía pasar era que se rompiesen. Sabíamos que no podían jugar más de veinte o veinticinco minutos. Ahora trataremos de recuperar a Iván Buigues, a Pedro Torres y a varios jugadores que son muy importantes para el equipo y que cuando la plantilla esté al completo, va a ver competitividad y el equipo va a cambiar radicalmente», aseguró.

Del duelo ante los murcianistas, Campillo destacó que «estamos muy igualados, aquí no hay excusas, somos dos equipos paralelos incluso en presupuestos», indicando que «es un partido que hay que ganar. Nosotros estamos en El Rubial, en nuestra casa, yo creo que la afición va a venir a apoyar como lo hizo el día del Almería, que gracias a ellos nos llevaron en volandas». También puntualizó que «lo único que deseo y quiero es que la afición de El Rubial se vuelva a hacer notar y que apoye a los jugadores durante los noventa minutos» puesto que ante la llegada de un gran número de aficionados del Real Murcia, pide que «es un día para apoyar. La afición es soberana, hay que respetarla siempre, pero yo le pediría que se vuelque los 90 minutos en apoyar al equipo, que esto no parezca la Nueva Condomina, que parezca El Rubial, que lo demostraron contra el Almería, que vino muchísima gente y vimos a nuestra afición unida vibrando con el equipo y yo le pediría que pase lo mismo el domingo -mañana para el lector- porque va a vibrar y vamos a intentar conseguir la victoria».

Esta mañana es la última oportunidad para los no abonados si no quieren hacer colas en las taquillas antes del partido para adquirir las entradas anticipadas, puesto que la venta en el Museo del Fútbol Aguileño se cerrará a la una de la tarde.

El cierre del año en casa, el domingo 19 en sesión matinal

Son solo dos jornadas las que restan antes del parón de Navidad. El primer partido, el Real Murcia visita a El Rubial, y el que queda, será el Mancha Real el que visite la Nueva Condomina. Ese último partido del 2021 en casa será el domingo 19 de diciembre a las 12.00 horas. Repite horario por segunda jornada consecutiva en Nueva Condomina, ya que ante el Melilla también se jugó por la mañana.