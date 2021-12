El técnico albinegro Luis Carrión ha ofrecido sus impresiones en rueda de prensa de cara al partido frente al Alcorcón de este domingo. El entrenador ha afirmado que ve una mejoría en los madrileños y ha incidido en que no quiere relajaciones en su equipo pese a la mala situación que atraviesa el rival. «El Alcorcón está mejorando, aunque sus números no digan lo mismo. Tendremos que estar a tope para ganar, no vamos a pensar que a medio gas le podemos ganar porque en Segunda no es así contra ningún equipo», asegura Carrión.

El jefe del banquillo albinegro añade que no permitirá ningún tipo de relajación en los suyos por la posición clasificatoria del rival de este domingo. «La relajación nunca es buena y no la acepto. Puedo aceptar que técnicamente estemos mal, que no entendamos la táctica, que nos gane un duelo el rival, lo que no puedo entender es que todo eso pase por estar relajados. Si el equipo sale como lo está haciendo últimamente, estaremos más cerca de ganar», afirma. El FC Cartagena se acerca a su mejor versión histórica Carrión demuestra tener bien estudiado al equipo madrileño y reconoce la mala suerte que está teniendo. «En cuanto a plantilla es un buen equipo con buenos jugadores como Xisco, Asencio, Marc Gual… Desde fuera me da la sensación de que les pasa de todo, pero eso también se acaba. Ellos tienen urgencias y la necesidad de ganar, pero nosotros también nos estamos jugando mucho y tenemos que estar mentalizados de que va a ser un partido duro», asevera el técnico. El propio Luis Carrión se marcó el objetivo de conseguir el mayor número de puntos en los últimos tres partidos del año y, aunque sus dos rivales siguientes se pueden considerar asequibles por haber mostrado un nivel inferior a los albinegros hasta ahora, el entrenador no cree que vaya a ser fácil. «Lo vamos a pelear, pero no creo que sean dos rivales propicios. En el Alcorcón estarán pensando que es su oportunidad de acabar bien el año ganando y el Mirandés también será difícil. Tenemos la posibilidad de llegar a 32 puntos si hacemos las cosas muy bien», asegura. Por último, el entrenador ha sido cuestionado por el buen momento de forma del centro del campo formado por Bodiger y Tejera. El catalán afirma que «cuando un equipo va bien es porque todos están bien. Estamos contentos con el rendimiento de Bodiger y Tejera, pero yo creo que pueden mejorar más y el equipo mejorará si ellos suben el nivel. Creo que no hemos llegado a nuestro límite y todos podemos dar un poco más», finaliza Luis Carrión. La afición agota las entradas del partido en Alcorcón Las cien entradas visitantes cedidas por el club alfarero al FC Cartagena para su venta en las oficinas del club se han agotado muy pocas horas después de salir a la venta. El módico precio de las entradas -15 euros- junto con el horario relativamente afable han convencido a los aficionados albinegros, que poblarán el Municipal Santo Domingo para acompañar al equipo en el partido. Además, el club anunció a través de sus redes sociales el viaje de la Federación de Peñas, lo que ha provocado el mayor compromiso de los aficionados.