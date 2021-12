Con sus aciertos y sus errores, el FC Cartagena está firmando una gran campaña. Diecinueve jornadas después del inicio de la temporada, el equipo es décimo -con los mismos puntos que el noveno y el undécimo- y se ha mantenido en la zona cómoda durante todo el año. Pese a que el grupo ha pasado por duras derrotas y malos momentos en los que el proyecto de Luis Carrión parecía desmoronarse, los datos terminan dándole la razón al técnico catalán, ya que ha conseguido colocar a los albinegros muy cerca del mejor Cartagena de la historia.

Carrión salvó al equipo de la ciudad portuaria del descenso la temporada pasada y se ganó su sitio sitio en el banquillo albinegro por derecho propio. Ahora, en su primera temporada con el Cartagena desde el principio, el rendimiento de su equipo puede ser valorado con perspectiva y comparado con el de otras temporadas del club cartagenero, algo que le deja en muy buen lugar: sus números se acercan mucho a los de la temporada 2009-10 en la que el Cartagena quedó en quinta posición. Los registros de ese equipo no distan mucho de los que han conseguido los albinegros en esta campaña después de 19 jornadas, aunque existen sensibles diferencias que acaban igualando casi por completo la comparación.

Si cotejamos solo los números obtenidos hasta la jornada 19 de cada temporada, la plantilla del año 2009 mejora por muy poco los registros goleadores actuales con 26 goles por los 23 conseguidos este año, pero se mantuvo mucho más sólida, encajando 19 tantos por los 27 de la vigente temporada. En el apartado de las derrotas, el antiguo equipo también sale ganando, con solo 5 partidos perdidos por los 9 actuales. Por contra, el número de victorias conseguidas es idéntico, lo que marca una gran igualdad en los registros de uno y otro equipo. Lo que marca una pequeña pero importante diferencia son los empates, el talón de Aquiles del equipo de Luis Carrión. En 2009, los de Juan Ignacio Martínez habían conseguido 6 empates hasta la jornada 19, mientras que el actual Cartagena solo ha logrado 2, lo que supone 4 puntos más en la tabla y que colocó a los cartageneros en cuarta posición mientras que ahora los albinegros se deben conformar con el décimo puesto.

El Cartagena se marca ahora el objetivo de conseguir la victoria en los dos últimos encuentros de la primera vuelta ante Alcorcón y Mirandés, lo que le podría colocar con 32 puntos, a tan solo dos de los 34 que consiguió en la 09-10. Eso no solo dejaría a los del Cartagonova muy cerca de conseguir el objetivo de la salvación, si no que marcaría el segundo mejor registro a mitad de temporada de la historia del club albinegro y le permitiría una proyección hacia objetivos mayores, como ese quinto puesto conseguido a finales de la década pasada y que se convertiría ahora en la lucha por el play off.

Gastón: «Todos los días pensamos en lo que nos falta fuera de casa»

Gastón Silva ha comparecido ante los medios de comunicación para expresar sus sensaciones tras el empate del último partido y para explicar cómo afronta el equipo el siguiente compromiso. «Hicimos un gran partido y es una lástima el empate, pero era un gran rival y nosotros supimos llevar muy bien el partido», explica el defensa.

En su primer partido como titular después de su lesión, Gastón volvió al lateral izquierdo. «Me siento cómodo en el lateral izquierdo. Cuando hay que echar una mano y trabajar en otras posiciones, lo voy a hacer con la mayor alegría. Fue mi primer partido después de la lesión y me sentí muy bien», asegura.

El zaguero ya tiene la vista puesta en el próximo partido de liga, que supondrá un nuevo reto fuera de casa. «El Alcorcón es un rival jodido en su campo. Tienen grandes jugadores y nosotros tenemos que tener personalidad». Ante las dificultades del equipo durante todo el año para puntuar lejos del Cartagonova, Gastón asegura que es una prioridad para el grupo. «Trabajamos todos los días pensando en qué nos falta en los partidos fuera de casa, pero llevamos un buen camino. Fuera de casa tenemos que ganar o empatar, pero tenemos que sacar algún punto», asevera el defensor.

Por último, el polivalente futbolista confirma la línea a seguir del equipo, marcada por su entrenador ante los tres últimos partidos del año. «Queremos ganar los dos partidos para sumar los seis puntos y terminar muy cerca de las primeras seis posiciones. Ese es nuestro objetivo», finaliza Gastón.