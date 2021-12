Eduardo Sao Thiago ‘Duda’ ha comparecido ante los medios en la previa del partido que le enfrentará a Manzanares FS este sábado a las 19.45 en el Pabellón Antonio Cava de Ciudad Real. Pese al increíble momento de forma del equipo, Duda no quiere caer en la complacencia y asegura que tienen que seguir trabajando para volver a ganar los tres puntos. “Las rachas no te dan un gol en el partido siguiente. Cada partido tiene su historia y tenemos que construir otra victoria. Todo pasa por seguir en el camino de la buena actitud, de la concentración y la intensidad defensiva. En los últimos partidos fuera de casa estamos teniendo todo esto, aunque no estamos jugando de manera brillante”, afirma.

Duda valora el gran trabajo de sus jugadores y expresa sus ganas de continuar por el camino que lleva el equipo. “Estamos siendo un equipo muy serio y muy competitivo y eso es lo que queremos. Tocamos madera para seguir así, pero depende de nuestro trabajo y de nuestra actitud, aunque es verdad que a veces la suerte decanta un partido para un lado o para el otro”, asegura el entrenador. Sobre el próximo rival de mañana, el recién ascendido Manzanares, Duda muestra todo su respeto a un equipo con grandes aptitudes pese a su inexperiencia. “Es muy difícil adaptarse a Primera División y el equipo mantiene a muchos jugadores de Segunda, aunque son muy buenos jugadores y van a crecer en la competición. Han tenido problemas con las lesiones, pero es un equipo muy intenso, defensivamente muy organizado y con calidad arriba con jugadores como Cortés o Dani, que nos pueden hacer mucho daño si no estamos atentos”, explica Duda. Por último, el técnico hispanobrasileño ha tratado el tema de las lesiones de Mellado y Simi Saiotti, que son duda para el encuentro. “Es difícil saber si van a poder jugar, pero todavía tenemos el entrenamiento de hoy para saber si van a estar disponibles. La situación es complicada y tenemos que afrontarla así y seguir luchando con lo que tenemos, que es suficiente para hacerlo bien como lo estamos haciendo”, finaliza Duda.