Vacunarse contra el coronavirus se ha convertido en una necesidad. Solo así se podrá detener esta pandemia, pero hay mucha gente aún reacia a hacerlo. Todos, por responsabilidad social, debemos hacerlo, ya que de lo contrario continuaremos pasando por momentos de inestabilidad. Desde el deporte, concretamente el baloncesto, se ha lanzado una campaña de concienciación. Ha sido un club modesto, del CB Lumbreras, con casi 40 años de vida, el que ha puesto su granito de arena. Hace unos meses los integrantes del equipo infantil, compuesto por niños que tienen 12 años, lanzaron una propuesta a la directiva. Surgió porque el pabellón se convirtió en el punto masivo de vacunación del municipio. Además, comprobaron que había jóvenes de su edad que eran reacios a ponerse las dosis de la vacuna: «Fue una reflexión que partió de los críos», explica Juan Gallardo, presidente de la entidad desde el pasado mes de septiembre. La junta directiva recogió el guante y decidió inscribir en la camisetas de sus equipos el lema ‘Vacúnate’ con un hastag también para difundirlo en redes sociales.

La iniciativa ha tenido una gran repercusión. Desde la Federación Murciana y la consejería de Sanidad han agradecido al CB Lumbreras el paso dado adelante, un guiño a la ciudadanía. «No queremos volver atrás y seguir compitiendo sin tener que encerrarnos», reflexiona Gallardo, quien a través de este gesto explica que el club también ha querido agradecer «a los sanitarios todo el esfuerzo que están realizando. Ahora vamos por toda la Región con nuestras camisetas con el lema ‘Vacúnate’ para llamar la atención de todos los ciudadanos».

El CB Lumbreras, que tiene en la actualidad cinco equipos federados y conjuntos de todas las categorías, tiene como prioridad llegar a todos los vecinos de Puerto Lumbreras. Por ello ha decidido también crear un equipo de veteranos mayores de 45 años para competir en la liga de la Federación Murciana. Su grito de guerra es LUA, cogido de las iniciales de las palabras lucha, unión y actitud. Y para que los niños lo entendieran, el último adjetivo lo cambiaron por amistad.

La entidad inició una nueva etapa cuando en septiembre, el equipo liderado por Gallardo, gestor de la empresa Patrimonio Inteligente, tomó las riendas. Esta temporada todos sus entrenadores y monitores de las escuelas son titulados en una clara apuesta por la formación. «Yo no he jugado nunca al baloncesto, pero es un deporte que me gusta y sí lo practican mis hijos. Por eso me he involucrado junto a un grupo de gente experta», termina diciendo.