El derbi del domingo en El Rubial(17.00 horas) entre el Águilas FC y el Real Murcia, sin duda va a ser muy especial para el delantero aguileño Rafa Chumbi, quien se enfrentará a su exequipo después de su salida hace un año para fichar por el Marbella, una decisión que está convencido que mucha gente no entendió. «Al final tuve que salir de ahí por una oferta mejor, pero no por ello guardo un mal recuerdo», indica Rafa Chumbi a este diario.

«Me hicieron ver que no lo entendieron, que no estaba siendo nada agradecido, lógicamente no se saben todos los motivos, porque a mí me acusan de que llegué lesionado al Real Murcia, que es cierto. Estaba terminando mi recuperación de rodilla y confiaron en mí. Pero yo nunca llegué a cobrar mi contrato en el Real Murcia. Incluso hasta dos veces en la misma temporada tengo que bajarme el salario, tuve que perdonar un dinero de primas. Antes de irme a Marbella tenía dos o tres nóminas colgadas y las tuve que perdonar para poder salir», explicaba el delantero.

En verano de 2020 se llegó a barajar su salida del club grana debido a su ficha, sin embargo, ambas partes acabaron llegando a un acuerdo y el futbolista se convirtió en una pieza importante en el once grana gracias a sus goles. «Hice una reducción de mi salario, antes de comenzar la última temporada, porque el club no contaba conmigo, entonces, cuando a mí me llega una oferta del Marbella que me triplica el sueldo, evidentemente yo tengo que mirar por mí, mi situación económica en ese momento no era igual que cuatro años antesE, afirma. Una decisión que a él también le dolió, ya que «tenía todo en Murcia» en ese momento. «Tenía una afición que me quería, tenía un club que confiaba en mí, empezaban a salirme bien las cosas, pero hay situaciones en las que tienes que pensar en tu familia, en tu futuro y en muchas más cosas. Y el proyecto del Marbella, aunque luego salió cruz, era un proyecto a caballo ganador. Fui a uno de los mejores clubes de Segunda B», explica y añade que «no me arrepiento para nada lo que pude vivir ahí, era un club de Segunda compitiendo en Segunda División B».

No obstante, Rafa Chumbi reconoce que le tiene un cariño especial al Real Murcia. «He estado varias temporadas en el Murcia, no solo en el primer equipo, de los 16 a los 18 años también estuve en los juveniles. Fue mi primera salida cuando me marché de Águilas y me voy a la cantera del Real Murcia, también he estado dos temporadas y media en el primer equipo, la oportunidad que me dieron con dieciséis años y con la lesión volvieron a confiar en mí», por lo que asegura que «sin duda va a ser la ocasión más especial en la que me enfrente al Real Murcia. Siempre he dicho que el Murcia para mí es especial, después del Águilas, porque el Águilas es el club de mi vida, es el que he mamado desde niño», asegura el delantero aguileño.

«Soy del Murcia por todo lo que ha hecho por mí, nunca me he enfrentado a ellos después de ser jugador del primer equipo y ahora que he podido ser uno de los capitanes del club, y más después de marcharme la pasada Navidad, de recibir todo tipo de comentarios, va a ser un partido bonito» y añade que «vamos a intentar ganar y a partir de ahí le deseare la mayor de las suertes al Murcia».

Rafa Chumbi volvió a jugar el pasado domingo sus primeros minutos después de la lesión de isquiotibiales que lo ha tenido apartado casi diez semanas de los terrenos de juego. «Ahora que el equipo no pasa por un buen momento es cuando más se necesita (jugar), cuando estás fuera sientes esa impotencia en la grada, sobre todo con la recaída de la lesión. Por las prisas por volver, al final se ha alargado la cosa, necesito estar en el campo, porque yo he venido aquí a ser importante, no a estar en la grada», incide Rafa Chumbi.

Para el delantero ,el domingo será un buen partido para cambiar la dinámica del equipo. «Soy muy positivo, creo que tenemos el domingo el partido perfecto para darle la vuelta a esto, porque nos enfrentamos al rival a batir por todos. El Murcia es el club más importante de la Segunda RFEF junto con el Córdoba, es el equipo más importante de la Región», añadiendo que «nosotros llevamos sin ganar en casa desde la tercera jornada, está en nuestra mano, ganarle, hacer un buen resultado en Melilla, e irnos de vacaciones y limpiar las cabezas, nos va a venir bien a todos y regresar para poder luchar por todo», concluye el delantero aguileño en declaraciones a este diario.