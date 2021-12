El Real Murcia jugará este domingo a partir de las cinco de la tarde uno de los campos míticos de la Región de Murcia, El Rubial. Y lo hará 23 años después de su última visita a Águilas. Coincide que en aquel 1998, también fue diciembre el mes en el que costeros y granas cruzaron sus caminos en la primera vuelta de la liga en Segunda División B.

No se enfrentará el Real Murcia este domingo al mismo equipo que en aquella temporada 1998-1999. Aquel Águilas CF desaparecía en 2010, surgiendo inmediatamente después el Águilas FC, equipo que esta campaña comparte grupo con los murcianistas en la nueva Segunda RFEF. Aunque será la primera vez que ambos equipos se vean las caras de forma oficial, lo que no será extraño para los aficionados granas más veteranos es la visita a El Rubial.

Después de 23 años, el Real Murcia volverá a jugar en el centenario estadio aguileño. La última vez fue en la temporada 1998-1999 en Segunda B. Fue un 6 de diciembre cuando los granas, en plena crisis de resultados, visitaron a los costeros, que eran colistas de la liga.

Con Carlos Simón en el banquillo, el Real Murcia jugó con Roca en la portería; Tárraga, David Gómez, Julio Algar y Juanma Valero en la defensa; Espín y Cudi en el centro del campo; Garrido y Juanjo por los extremos, y Cuxart y Dani Aquino como hombres más adelantados.

Solo ocho minutos necesitó el Real Murcia para adelantarse en el marcador. Aquino, de penalti, ponía el 1-0 en el minuto 8. Y cuando parecía que los murcianistas volverían a la senda del triunfo después de cuatro derrotas consecutivas, Castillejo, en el 90, amargaba la celebración grana para poner el 1-1 en el marcador.

Al final de aquella temporada, el Real Murcia acabaría cuarto con 64 puntos, lo que le permitió jugar el play off de ascenso a Segunda, sin embargo no se pudo dar el deseado salto de categoría. El Águilas CF, por su parte, lograría la salvación al sumar 45 puntos. Aunque una temporada después ambos continuaron en Segunda B, ya no hubo enfretamiento, ya que los costeros compitieron en un grupo distinto.

La anterior visita del Real Murcia a El Rubial fue en la última campaña de los granas en Tercera División -1995-1996-, y tampoco hubo victoria en el campo costero. El choque disputado un 14 de abril acabó con 2-2 en el marcador.

Ahora, 23 años después del último enfrentamiento entre un equipo de Águilas y el Real Murcia, los granas, que necesitan ganar para evitar que vuelvan a aparecer los fantasmas, intentarán romper esa racha de empates en El Rubial.

Los costeros empiezan a preparar una cita de máxima urgencia

La plantilla del Águilas FC regresa esta mañana al campo del polideportivo municipal para empezar a preparar el derbi que el próximo domingo que le enfrentará en El Rubial al Real Murcia, una cita de máxima urgencia para el equipo costero, que está necesitado de victorias. Solo tres puntos ayudarían a volver a tener buenas sensaciones y a salir del puesto de promoción para permanecer en la categoría. Un resultado que no sea sumar los tres puntos podría suponer caer a zona de descenso, algo inimaginable a principios de temporada.

De esa necesidad ha hablado Abel Molinero, quien explicaba que «nos hace falta una victoria y tiene que llegar ya». «No hay mucho más margen para esperar. Tenemos que cambiar inmediatamente por el bien del equipo», decía el jugador, que al igual que Chumbi tiene pasado en el Real Murcia, por lo que vivirá un choque especial. Ambos podrían volver a la titularidad después de jugar en el Rico Pérez sus primeros minutos tras superar sus lesiones. Para la cita el director deportivo y que está ejerciendo de entrenador, Gaspar Campillo, tendrá que preparar el derbi con las bajas del portero Iván Buigues, del central Uri y del centrocampista Pedro Torres. El técnico también está pendiente de la evolución del delantero lituano Petravicius, también lesionado.

Las entradas cuestan 20 euros y las peñas granas organizan viaje

Alfonso García, presidente del Águilas FC, ha decidido no declarar el partido ante el Real Murcia como ‘Día del Club’, por lo que los abonados costeros, que ya pagaron frente al Pulpileño, no tendrán que pasar por taquilla. Los que sí tendrán que rascarse el bolsillo son los seguidores murcianistas que quieran estar el domingo en El Rubial, y es que la entrada para el público en grada general tendrá un coste de 20 euros. Los niños de 4 a 12 años deberán desembolsar 5 euros. La Federación de Peñas del Real Murcia ya se ha puesto en contacto con el club costero para pedir entradas. Y es que ayer anunciaban un viaje organizado. Los miembros de la Fepemur que quieran acudir a Águilas en los autobúses tendrán que pagar 20 euros, lo que cuesta la entrada. El precio para los no peñistas es de 25 euros. La única forma de ver el partido será acudiendo al estadio, y es que en los partidos del Águilas en casa no hay televisión.