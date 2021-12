Tranquilo después de conocer que la Fiscalía ha pedido el archivo de la querella que le puso el Real Murcia por apropiación indebida y administración desleal, García de la Vega sigue celebrando éxitos judiciales a la vez que insiste en tender la mano al consejo de administración para poner fin a la batalla en los tribunales. Aunque ese acuerdo solo llegará cuando los responsables del club acepten la verdadera realidad.

«No hay que olvidar que tres jueces de la Audiencia Provincial nos están diciendo que todos los que invirtieron en la ampliación de 2018 no tienen acciones, tienen deuda. Y seguramente ocurra lo mismo con los que compraron acciones en las siguientes ampliaciones. Al final todos tendrán deuda. Entonces ellos no pueden pensar en negociar con acciones porque esas acciones no son acciones. No es que ellos me cedan, es que yo les estoy cediendo a ellos el derecho de que puedan tener un porcentaje de acciones y que puedan entrar en el mapa accionarial del Real Murcia», indica desde México en una entrevista telefónica concedida en exclusiva a LA OPINIÓN.

2021 le sigue dando buenas noticias. Hace unos días conocíamos que la Fiscalía pide que se archive la querella que le interpuso el Real Murcia por administración desleal y apropiación indebida. ¿Cómo valora esa petición?

Me deja muy tranquilo, porque creo que el escrito muestra claramente cuál fue el espíritu de la querella. Con la petición del Fiscal se demuestra que lo único que pretendían desde el Real Murcia con esa querella era presionarme para que les vendiera mis acciones. Pero yo les he manifestado de todas las formas que mis acciones no están a la venta y que voy a seguir todos los procedimientos legales que nos quedan para recuperar el paquete accionarial que tenía antes de las ampliaciones llevadas a cabo por Gálvez y Tornel.

Primero fue la victoria en la Audiencia Provincial. Ahora, con el escrito de la Fiscalía, la querella del Real Murcia contra usted queda muy tocada. ¿Considera que estos triunfos judiciales le ayudarán a limpiar su imagen en Murcia?

Por supuesto. He sufrido un daño reputacional muy fuerte. Se han dicho muchos bulos alrededor de mi persona. Han enviado mensajes a la gente que han sido mentira, y eso es injusto. Les han hecho creer que yo he cometido un delito, y eso no me describe como persona. Todas estas cosas me han afectado. Pero siempre he tenido fe en la justicia española. He confiado y sigo confiando. Estoy muy contento por cómo está saliendo todo, y sé que el Supremo también nos dará la razón. El proceso está siendo más lento de lo esperado, porque el coronavirus también ha retrasado las cosas, pero todo llegará y la justicia devolverá las cosas a su lugar.

Lo que parecía imposible y por fin ha conseguido es que el consejo de administración del Real Murcia le inscriba en el Libro de Socios.

Pero esa decisión es incluso de antes de que se conociera la sentencia de la Audiencia Provincial. Fue en diciembre del año pasado cuando ellos comunican al Consejo Superior de Deportes de mi registro como accionista, y el CSD nos lo hace saber a nosotros. Pero aunque nos pusimos en contacto con el club para que nos digan la fecha de la inscripción, ellos todavía no han dado respuesta. Lo que está claro es que esa anotación se tenía que dar. Era ilógico e incoherente que en la Junta de diciembre 2020 no tenían poder para votar ni las acciones de Agusta ni las nuestras. Ahora solo queremos que se nos aclare. De todos modos esto no cambia nada, porque nosotros lo que estamos peleando son las ampliaciones de capital que han hecho que ni nos tengan en cuenta para votar. El procedimiento impulsado por Gálvez y seguido por Tornel ha engañado a la gente, y nosotros desde el principio lo advertimos. Y ahora la justicia nos está dando la razón.

¿Entonces, un año después, el Real Murcia todavía no le ha comunicado que está en el Libro de Socios?

No. A mí el Real Murcia no me ha notificado nada. Esa información la tengo por el Consejo Superior de Deportes.

«Ya he pedido que me acrediten para asistir a la próxima Junta» Lleva intentándolo desde 2018, pero cada Junta de Accionistas del Real Murcia, Mauricio García de la Vega se queda fuera. Desde que fuera expulsado por Raúl Moro de Nueva Condomina, ningún consejo de administración le ha reconocido como accionista. Eso cambiará en la próxima Junta, prevista para el 30 y 31 de diciembre. Ya inscrito en el Libro de Socios, el mexicano podrá acudir como accionista. Y no fallará. «Mi intención es acudir personalmente. Ya envié al club un escrito en el que solicito que me acrediten para esa Junta. También he pedido las cuentas, porque quiero analizarlas, ver si están bien y si en la auditoría está reflejada la sentencia de la Audiencia Provincial que anula la primera ampliación. Además, aprovecharé que esta vez podré estar presente para pedir de manera vergal a Francisco Tornel que muestre el comprobante del ingreso de los 200.000 euros que puso en la cuenta del Santander abierta por Víctor Gálvez para la ampliación de capital de finales de 2018», dice.

¿Y entiende ese secretismo?

Lo que pasa es que en la historia y en la retórica que maneja Tornel y la gente ligada a Tornel es que yo soy un personaje non grato, y entonces tratan de dinamitar cualquier posibilidad de diálogo o de entendimiento con una actitud populista. Ellos se creen que teniendo a sus bots de Twitter van a cambiar las cosas. Y un club no se maneja por Twitter, y menos si ese club tiene la historia del Real Murcia.

Hace unas semanas hubo un acercamiento entre usted y Agustín Ramos -presidente del Real Murcia-, ¿qué puede decir de esas negociaciones?

Es verdad que me reuní con Agustín Ramos y con otra persona que actúa como mediador del consejo, pero con éste último acordé que no íbamos a hablar de estas negociaciones con la prensa. Poco después he visto que se han ido filtrando hasta cifras. Mi única idea es que demos certidumbre a los accionistas que invirtieron en una ampliación de capital que se ha demostrado que no era legal. Yo estoy dándoles la posibilidad de que continúen siendo accionistas y a la vez conseguir que no caigamos en desequilibrio patrimonial.

¿Es real que le ofrecieron un 10% de las acciones?

Sí. Ese dato es real. Pero yo creo que aquí no son tanto los porcentajes como los cómos. Para que estas negociaciones funcionen hay que dejar de lado los egos personales, pero hay gente del consejo que solo está pensando en salir en fotos y en el postureo. Yo solo digo que es importante que hagamos una reflexión y que nos demos cuenta de dónde estamos parados. No se puede olvidar que tres jueces de la Audiencia Provincial anulan la ampliación de 2018, y eso solo indica que es cuestión de tiempo que ocurra lo mismo con las otras ampliaciones. Al final todo volverá a marzo de 2018, cuando mi paquete accionarial era del 84,2%. Yo soy el que estoy cediéndoles un porcentaje a esa gente que invirtió. No es que ellos me ofrezcan a mí, soy yo el que les ofrezco una parte de lo que tengo.

Sabiendo que usted tiene ahora mismo las cartas ganadoras tras la sentencia de la Audiencia Provincial y que en unos años puede volver a tener el 84% del club, ¿no se sintió menospreciado cuando le ofrecen un paquete de acciones del 10%?

Lo que yo creo es que hay personas que viven en una realidad paralela. La sentencia de la Audiencia Provincial lo que nos está diciendo es que todos los que invirtieron en la ampliación de 2018 no tienen acciones, tienen deuda. Y seguramente ocurra lo mismo con los que compraron acciones en las siguientes ampliaciones. Al final todos tendrán deuda. Entonces ellos no pueden pensar en negociar con acciones cuando la Audiencia Provincial está diciendo claramente que esas acciones no son acciones. No es que ellos me cedan, es que yo les estoy cediendo a ellos el derecho de que puedan tener un porcentaje de acciones y que puedan entrar en el mapa accionarial del Real Murcia pese a no tener acciones. Y también les he puesto sobre la mesa un mecanismo que diseñamos para quitarnos el problema de que el club entre en desequilibrio patrimonial, porque ese era parte de los miedos que querían insuflar a la gente.

¿Y su propuesta ya la conoce el consejo?

El consejo lo sabe y el mediador lo sabe. Nosotros le hemos trasladado tanto la fórmula contable como jurídica que llevaríamos a cabo si aceptan mi propuesta. No quiero avanzar más detalles, pero la gente del consejo ya conocen la solución que yo planteo. Solo es cosa de ponerse manos a la obra y de llegar a un acuerdo.

«Estoy dispuesto a ayudar para reforzar la plantilla en enero» Mauricio García de la Vega no pisa los despachos de Nueva Condomina desde marzo de 2018, pero el mexicano no es ajeno a la crisis de resultados que vive el Real Murcia, octavo en la clasificación de Segunda RFEF. Considerando que «la situación deportiva es un desastre total», en su reunión con Agustín Ramos y con el mediador elegido por el consejo para negociar, el mexicano no dudó en ofrecerles su ayuda para intentar corregir el problema. «Les dije que para mí una de las prioridades es arreglar este desastre. Y para ellos eso también debería ser lo más importante», explicaba a este diario. «Hay que tomar medidas cuanto antes. Y yo creo que puedo ayudar», añadía, desvelando que «les he comentado que estoy dispuesto a colaborar para reforzar el equipo en enero con la llegada de otro director deportivo y con fichajes que tengan experiencia y nivel para conseguir el objetivo». Según Mauricio García de la Vega, «no podemos permitirnos seguir otra temporada en Segunda RFEF».

¿Después de todo lo que ha pasado y de la batalla que a día de hoy sigue abierta, realmente cree que podrían llegar a un acuerdo y formar todos parte del mismo equipo?

El Real Murcia es más grande que todas nuestras diferencias. Tenemos que pensar más en las coincidencias que en fomentar las diferencias. Yo no nací en Murcia, pero no tengo la culpa de eso. Lo que tengo claro es que he luchado más por este club de lo que la gente sabe. Las dos partes queremos que al club le vaya bien.

Hace unos hizo un comunicado en el que informó de que quiere comprar acciones anteriores a 2017. ¿A qué se debe este movimiento?

Yo compré el 84,2% de las acciones antes de que se llevaran a cabo las ampliaciones de Víctor Gálvez y Francisco Tornel. Mi intención es que la gente que no quiera tener títulos de esas series sepa que estoy dispuesto a adquirirlos para aumentar mi porcentaje accionarial. Yo se los puedo comprar incluso por encima del valor nominal que tenían esos títulos en marzo de 2018. Ya hay gente que me ha enviado fotografías de sus títulos. Ahora estamos intentando llegar a acuerdos.