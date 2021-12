Unas veces se gana y otras se aprende. Y eso es lo que debe hacer este UCAM Murcia CB si no quiere tirar por tierra la mejor oportunidad de su historia para acudir a una Copa del Rey por méritos propios. Caer en Badalona podría entrar en las cuentas de los últimos seis partidos (ahora son cinco), pero por un error como el de ayer seguro que no estaba en el guion. Nadie sabe si el UCAM se hubiera llevado la victoria frente al Joventut (83-77) si Jordan Davis no hubiera entrado en el ‘juego’ de Pau Ribas a falta de 52 segundos para el final. Pero sí que hubiera estado cerca, y en mejor posición que su rival, para poder lograrlo. Lo que iba a ser una falta del escolta de la Penya sobre Isaiah Taylor, acabó en una antideportiva para Davis cuando le recriminó a Pau Ribas las palabras que estaba dirigiendo al base universitario cuando todavía estaba tendido sobre el parqué. Davis le lanzó un ligero empujón en una discusión que no fue a mayores, y los colegiados, tras ver en el Instant Replay la acción, decidieron castigar al jugador del UCAM Murcia.

No saber gestionar las emociones en el momento decisivo volvió a costarle el triunfo al equipo murciano esta temporada. Ya le ocurrió en Lugo, cuando mejor se estaba sintiendo sobre la pista, y ayer volvió a suceder cuando entró en el último minuto del partido un punto por delante (76-77) de su rival y con posesión a su favor. Atrás se quedó el ejercicio de fortaleza mental que realizó el equipo de Sito Alonso en el Olímpico de Badalona. Y es que, después de ir a remolque en el marcador durante casi 39 minutos del partido, de tener problemas en el rebote, dificultades para defender o no ser constante en ataque ante la defensa planteada por Carles Durán, este UCAM Murcia se plantó en el último minuto por delante en el marcador en casa de un rival directo en la lucha por un billete a la cita de Granada. Ferran Bassas no perdonó el error del jugador del UCAM, y desde el tiro libre volvió a poner por delante a la Penya. Tampoco Tomic, quien desde la misma distancia tampoco falló tras una falta en la siguiente acción. La puntilla la puso Willis en la última posesión, al sacarse un triple de la chistera al filo del reloj para sumar un triunfo que puede ser clave dentro de un mes al término de la primera vuelta. El UCAM regresó ayer de vacío de Badalona, pero ocupa la quinta posición cuando restan cinco jornadas para finalizar la primera vuelta y todavía pueden darle las cuentas. El UCAM quiso controlar el partido desde el principio. Por eso, arrancó con ataques estáticos y con un ritmo no muy acelerado para encontrar la mejor opción de lanzamiento. El Joventut también se mostró cómodo en este hábitat y se apoyó en un Ante Tomic, que acabó con 25 puntos, para anotar los primeros puntos del encuentro (10-9). Ambos equipos apostaron por anotar desde la zona en los primeros ataques, hasta que Vives y James Webb destaparon la lata de los triples (13-14). Sin embargo, fue entonces cuando el UCAM perdió comba en este primer cuarto y encajó un parcial de 9-0 que obligó a Sito Alonso a pedir tiempo muerto (22-14). El técnico universitario cambió el quinteto por completo y fue Czerapowicz el que cortó la mala racha con un triple, pero el UCAM no podía aprovechar todos sus recursos al no poder correr y jugar transiciones rápidas tras elevar el nivel defensivo el Joventut (26-19). Aunque los de Sito Alonso lograron reaccionar en los últimos minutos para acercarse y minimizar daños en el primer cuarto tras una canasta de Isaiah Taylor tras recorrer toda la pista (27-23). Parecía que el guión iba a cambiar en el segundo cuarto tras otro triple de Czerapwoicz, sin embargo, la Penya logró reaccionar rápidamente. Los problemas del UCAM en el rebote persistían y, además, el acierto del equipo local era alto, lo que mermaba a la defensa universitaria. Sobrepasado el ecuador del segundo cuarto, y a cuatro minutos para alcanzar el descanso, la Penya logró poner la barrera de los diez puntos de distancia respecto a los universitarios ante sus problemas en defensa (41-30). Bassas puso la puntilla con un triple en este tramo del encuentro, aunque fue entonces cuando Taylor se echó al UCAM a sus espaldas y James Webb confirmó la reacción finalizando un alley oop (45-38). El sprint final del segundo cuarto del UCAM fue similar al del anterior periodo, y sus ajustes en defensa le permitieron llegar al descanso cerca de su rival (47-43). Los triples de Webb y Davis nada más iniciarse la segunda mitad permitieron al UCAM ponerse por delante en el marcador e inaugurar un nuevo partido. La alternancia en el marcador se mantuvo durante estos minutos del tercer cuarto (53-53), donde el equipo universitario recuperó su frescura en ataque con un buen Augusto Lima. El encuentro se volvió más igualado y trabado, en el que cada fallo empezaba a tener su peso. Fue entonces cuando la calidad de Ante Tomic desequilibró la balanza. Primero consiguiendo una canasta en la que sacó el tiro adicional y segundo con un espectacular pase sin mirar a Willis (62-58). La Penya volvió a elevar el nivel defensivo, pero el equipo de Sito Alonso reaccionó de buena manera aunque no tuvo acierto en sus dos ataques(65-60). Bellas y Radovic, con cinco puntos consecutivos, lideraron el paso adelante del UCAM (67-67). El resultado se igualó de nuevo y los de Sito Alonso lograron aguantar atrás, tras un brillante tapón de Cate a Birgander. Un palmeo de Lima, en un tiro libre, acercó al UCAM en el marcador (72-71). Jordan Davis volvió a acercar al UCAM a un solo punto y un palmeo de Rojas a falta de dos minutos se puso por delante (76-77). Pero entonces, llegó la decisión de recriminar a Ribas las palabras a Taylor. El UCAM encajó un parcial de 7-0 y se acabaron sus opciones de victoria (83-77). Sito Alonso: «Por lo que veo en el vídeo, para mí no pasa nada» El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dijo tras caer en Badalona que su equipo «mereció disputar el partido jugando al baloncesto» en relación a la técnica antideportiva con la que fue castigado Jordan Davis a 52 segundos del final con ventaja en el marcador y balón en su poder. Alonso vio la jugada en vídeo «desde la tranquilidad» una vez acabado el partido y calificó de «lance del juego» la situación en la que Davis fue castigado con la antideportiva después de que Pau Ribas hiciera falta sobre Isaiah Taylor. «Ribas se dirige a Taylor supongo que para perdón por el golpe y Davis parece que protege a Taylor y luego es verdad que Ante Tomic parece que también protege a Ribas. Visto en vídeo parecen dos acciones similares y para mí no pasa nada», comentó el técnico. Sito Alonso dijo que es «una pena» que un partido «tan bueno» de baloncesto se decidiera en estas circunstancias tras ponérsele «como queríamos» a falta de 52 segundos en el marcador, balón en posesión del UCAM Murcia y el Joventut en bonus. «Así es el baloncesto. Lo admitimos y hay que ser responsables de las cosas que se hacen en los partidos», zanjó el asunto Alonso. El técnico también destacó que su equipo «compitió de manera increíble».