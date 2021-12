FC Cartagena y Tenerife se ven las caras en el Cartagonova (18.15, Movistar LaLiga) en la búsqueda de tres puntos vitales para ambos conjuntos. Los cartageneros quieren volver a ganar después de caer derrotados en el último encuentro liguero frente al Valladolid con el claro objetivo y consigna del entrenador de conseguir nueve puntos en las siguientes tres jornadas o, lo que es lo mismo, vencer en los tres encuentros que se presentan antes de fin de año. Los tinerfeños, tras dos victorias seguidas, quieren firmar una tercera que les puede aupar a la segunda posición de la tabla.

El comienzo de la Copa del Rey trastocó los planes de ambos conjuntos en el trascurso de la competición liguera. El equipo albinegro tuvo que realizar una concentración en el norte de España tras jugar contra el Valladolid para enfrentarse tres días después al Racing Rioja y no cargar a la plantilla de kilómetros de viaje innecesarios. Por su parte, los canarios han hecho lo propio, pero en los días posteriores al encuentro copero: viajaron hasta Ibiza con parada en Madrid para después volver a la península y hospedarse en la Región y entrenar en las instalaciones de Pinatar Arena preparando el partido de hoy.

Esa planificación atípica y los mayores desplazamientos del equipo blanquiazul también pueden suponer un cansancio adicional, además del hecho de haber jugado una eliminatoria de Copa de 120 minutos dos días después que el Cartagena. Mientras el equipo de Carrión ganó con solvencia su partido al Racing Rioja -0 a 2- el martes, los canarios necesitaron el tiempo extra para ganar su partido al CD Ibiza Islas Pitiusas el jueves.

Pese a que José Luis Ramis cambió casi la totalidad de su once más habitual para el encuentro de Copa, los teóricos titulares acabaron entrando en la segunda mitad y disputando la prórroga, por lo que la fatiga puede ser un factor determinante en el partido. Sin embargo, a esta teórica ventaja no se quiere agarrar el técnico cartagenerista. “Si pensamos que vamos a ganar solo por eso, estamos muertos”, avisa el entrenador.

Los albinegros llegan al choque tras el mal partido del José Zorrilla, donde cayeron por 2 a 0 pese a mostrar una mejor imagen a otros partidos fuera de casa. Esa derrota ante el Valladolid fue la novena del cuadro albinegro, que solo ha empatado en una ocasión mientras ha ganado 8 encuentros de los 18 disputados hasta el momento. El Tenerife llega con una racha de dos victorias ante Alcorcón -1 a 0- y Real Sociedad B -2 a 0- y en la cuarta plaza de la tabla con 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

Alex Gallar y Mohammed Dauda, que llegaron a ser duda para el partido, parecen haberse recuperado de sus molestias y están disponibles para Luis Carrión, por lo que únicamente Antonio Luna y Andy Kawaya son baja en el Cartagena. En el cuadro tinerfeño Shashoua, Álex Bermejo y Carlos Ruiz son baja casi segura. El central José León, que terminó con molestias el último encuentro, es duda para el choque de esta tarde.

El FC Cartagena empieza contra el Tenerife la serie de tres partidos marcados en rojo en el calendario y que el técnico Luis Carrión quiere ganar para conseguir una primera vuelta ideal. Trentaicuatro puntos parecen ser el objetivo del entrenador, que tras el cuadro canario visitará al Alcorcón y recibirá al Mirandés en casa.

El cartagenero Sergio González vuelve a casa con el equipo tinerfeño

Sergio González, jugador del CD Tenerife nacido en Cartagena, vuelve al Cartagonova con el equipo tinerfeño tras haberlo visitado en varias ocasiones con el Cádiz B y con su actual equipo la temporada pasada. El futbolista de 24 años ha halagado el trabajo del equipo albinegro en casa. «En el Cartagonova es complicado ganar pero vamos a salir con todo a por los tres puntos», asegura Sergio.

El cartagenero valora la solidez de los albinegros, pero confía en la buena dinámica de su equipo. «Sabemos que el Cartagena en casa es muy sólido, pero nosotros venimos de dos victorias seguidas en casa y vamos a competir al máximo», asegura.

Sergio afirma estar feliz por volver a Cartagena, pero afirma que no regalará nada al equipo de su ciudad. «Es un partido especial para mí, es bonito venir a Cartagena, donde me he criado, pero en esos noventa minutos tengo que ir a ganar. No hay amigos, yo me debo al Tenerife y siempre quiero lo mejor para mi club», asevera.

Individualmente, el centrocampista afirma estar teniendo una buena temporada y se muestra feliz de poder ayudar a los suyos. «Estoy muy contento por mi aportación al equipo y por cómo se están dando los resultados. Yo siempre trabajo para cuando se me de la oportunidad poder aprovecharla», reafirma el jugador.

En cuanto al encuentro, el futbolista espera un buen partido donde ambos equipos están mostrando una gran capacidad competitiva. «Está claro que los dos equipos llegamos en un buen nivel y creo que se va a ver un partido bonito. Nosotros vamos a jugar nuestras armas y esperemos salir victoriosos», finaliza el centrocampista del Tenerife.