Que al Real Murcia de los últimos años le cuesta un mundo encadenar dos victorias consecutivas no es un ningún secreto. Se han dado grandes oportunidades, de todos los colores para conseguirlo. Conseguir una gran victoria fuera y pinchar contra un rival teóricamente inferior en casa. Es un resumen de lo que está siendo la vida para los murcianistas en los últimos tiempos. De hecho, en la temporada pasada, el Real Murcia tuvo que esperar a las dos últimas jornadas de la segunda fase para conseguirlo (victorias ante el Cádiz B y el Tamaraceite), pero no pudo hacerlo antes en ningún momento.

La temporada ha vuelto a poner en bandeja una gran oportunidad para el Real Murcia, que puede conseguir un triunfo que les dé un empujón definitivo en la clasificación y apague, momentáneamente, la sensación de urgencia constante. Enfrente tendrá al Melilla (12.00, La 7), que no es ni mucho menos una cenicienta. De hecho, siempre es un rival complicado y este año no iba a ser menos. El Melilla es sexto con 20 puntos en la clasificación, los mismos que el Real Murcia. Además, los números que manejan los dos equipos son casi idénticos. Los de Manolo Herrero han metido 16 goles y han encajado 15, mientras que los de Mario Simón han hecho 14 goles y han recibido 13.

El choque entre los dos equipos va a dejar el reencuentro de varios ex en cada equipo. En el caso del Real Murcia, recibirá a su exentrenador de la temporada 2018-2019, a Manolo Herrero. Un entrenador que no llegó a terminar la temporada por los malos resultados en un curso marcado por los impagos. También se encontrará el Melilla con varios exjugadores que ahora están en las filas del Real Murcia. Alberto González, central que se ha consolidado en el centro de la zaga junto a Casado, y también Fran García, que también está siendo importante para el madrileño. En el caso del último, no está dando el nivel que se esperaba de él a principio de temporada y su titularidad, de no ser porque Mario Simón no confía en el resto de extremos de la plantilla, se vería en entredicho. No está encontrando su sitio hasta el momento el exjugador del Melilla.

El que seguro se perderá el partido de hoy es Julio Gracia. Es la única baja confirmada para el Real Murcia de cara al encuentro, ya que el sevillano vio la quinta amarilla en la victoria ante el Puertollano. Es una ausencia muy sensible para el equipo grana, y más viendo el nivel que dio en la anterior jornada. El centrocampista metió uno de los dos goles del partido y completó uno de sus mejores partidos con la elástica grana.

Tiene el Real Murcia una oportunidad de oro para seguir acercándose a la cabeza de tabla, pero para ello tiene que ganar regularidad y hacer de Nueva Condomina un fortín. Más de tres puntos en juego.