El técnico catalán del FC Cartagena, Luis Carrión, se ha marcado un reto ambicioso. Quiere ganar los tres compromisos del equipo antes de fin de año para ofrecer a la parroquia albinegra el mejor regalo por navidades: 34 puntos en la primera vuelta y la tranquilidad de tener más de la mitad del trabajo hecho en la búsqueda de la salvación.

Para el entrenador albinegro, estas tres semanas son de vital importancia de cara a la clasificación. «En estos tres siguientes partidos tenemos la oportunidad de acabar la primera vuelta con una muy buena puntuación. Me planteo estas tres semanas como vitales porque acabar la primera vuelta con 34 puntos. Sería la hostia y creo que podemos hacerlo. Podemos dar un paso adelante», afirma Carrión.

Para conseguir el pleno de victorias en diciembre, los cartageneros tendrán que sortear un primer escollo importante. El Club Deportivo Tenerife se presenta mañana lunes (18.15 horas, Movistar) en el Cartagonova como serio aspirante al ascenso y en tercera posición en la tabla. «Veo bien a mi equipo, sobre todo en casa. El Tenerife es fiable, defiende bien, sabe lo que hace y tiene muy buenos jugadores, pero está todo muy igualado. Si estamos bien somos capaces de ganar a cualquiera y si estamos mal podemos perder contra cualquiera. Es un rival complicado, que está arriba porque hace las cosas muy bien, pero tiene sus fisuras como todos e intentaremos aprovecharlas para sacar los tres puntos», asegura el entrenador.

Vuelve al Cartagonova, aunque ahora con el equipo canario, el exjugador albinegro Elady. Carrión ha tenido tiempo de halagar al futbolista por su dedicación cuando estuvo en Cartagena y espera que la afición lo reciba agradecida por haber ayudado a conseguir la situación actual del club. «Me encantaría que lo recibieran como alguien importante en la historia de este club porque él, junto con otros jugadores, ha hecho que el Cartagena esté en esta situación. Hay que ser agradecido con la gente que se ha dejado el alma aquí y él lo ha hecho», asevera el técnico. Además, el entrenador piensa que a Elady «le ha venido bien salir y nosotros hemos sido capaces de reforzarnos bien en esa zona», concluye.

Por último, Carrión es consciente de que su equipo llega más descansado al choque que los tinerfeños, ya que el equipo de Luis Miguel Ramis disputó su partido copero el jueves además de tener que viajar hasta la isla de Ibiza con parada en Madrid. «Evidentemente, nos favorece haber jugado dos días antes que ellos, pero si pensamos que por eso solo vamos a ganar, estamos muertos. Hay que trabajar y sacar a la luz todas las cosas negativas del Tenerife», finaliza Luis Carrión.

Mo Dauda, recuperado para el partido de mañana

Pese a que el delantero ghanés Mohammed Dauda pidió el cambio en el encuentro de Copa frente al Racing Rioja a los 36 minutos de juego, sus molestias parecen haber quedado en un susto y ya se encuentra listo para jugar ante el Tenerife tras haber entrenado con normalidad junto a sus compañeros en los días posteriores al compromiso copero.

El cartel promocional del partido enciende a los canarios en redes

El club cartagenero publicó el martes pasado el cartel promocional del partido entre el FC Cartagena y el CD Tenerife -que se disputa mañana lunes en el Cartagonova a las 18.15- como hace con cada uno de los encuentros en casa para promocionarlos entre su afición y generar conversación en redes sociales. Esta vez, sin embargo, los canarios han tomado esa promoción como una ofensa. La imagen de Rubén Castro junto a la de unas papas arrugadas y un texto que dice «Papá no se arruga», parece no tener nada de ofensivo, no obstante, el problema parece haberse generado con la etiqueta que acompañaba a la publicación de dicha imagen.

El departamento de comunicación tuvo a bien acompañar la imagen con una etiqueta o hashtag que reza #ElYayoTieneParaMuyo, queriendo evocar el acento de las islas canarias, lo que finalmente ha terminado molestando a los isleños.

Lo que parecía una simple broma sin mala intención ha acabado con el enfado de los aficionados blanquiazules, que no han dudado en contestar al club albinegro en la red social Twitter. Para los canarios, su acento nada tiene que ver con lo expresado por el Cartagena en su etiqueta. Además, el hecho de usar la imagen del delantero grancanario junto con el texto «Papá no se arruga» ha sido visto en Tenerife como una provocación y una avivación del pleito insular que enfrenta a los habitantes de las islas de Gran Canaria y Tenerife.