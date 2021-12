Los últimos días han sido frenéticos para el UCAM Murcia. El domingo pasado, ante el Algeciras, consiguió la primera victoria de la era Salva Ballesta con uno de los triunfos más sólidos de la temporada. Ganó cómodamente y, once jornadas después, volvió a mantener la portería a cero. Fue el debut del zaragozano en La Condomina, y lo cierto es que fue bastante prometedor. El pasado miércoles tuvo otra prueba de gran nivel, en Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña. La moneda esta vez salió cruz ante el mejor equipo de la Primera RFEF, pero el espectáculo y la valentía de los murcianos, peleando hasta el final de la prórroga, dejó buenas sensaciones a pesar de la eliminación.

Son ya cuatro partidos desde que Salva Ballesta cogió las riendas del equipo, y lo cierto es que solamente ha podido ganar en uno de ellos. Aunque es cierto que los rivales -Nástic, Atlético Baleares, Algeciras y Deportivo-, no han sido los más sencillos. Los resultados, de momento, no mejoran los números de Salmerón, pero el equipo transmite otras sensaciones. Parece haber recuperado la energía en la presión, cierta concentración defensiva y una mordiente que este curso no había sido capaz de implementar el almeriense. Es por eso que, el encuentro ante el San Fernando (19.00, Footters) de esta tarde puede significar algo más de tres puntos. Ganar supondría la segunda victoria consecutiva en liga y sería el indicativo de que el trabajo con Salva Ballesta está dando sus frutos. Puede ser una victoria que sea un punto de inflexión, además de sumar tres puntos que darían más oxígeno al UCAM, que solamente está uno por encima del descenso.

Tendrá el equipo universitario que viajar al Iberoamericano para enfrentarse al San Fernando. Un rival que, al igual que el UCAM, fue apeado en la primera ronda de la Copa pero que mantiene una excelente racha de resultados en liga. Cuatro victorias consecutivas lleva el equipo andaluz y las sensaciones son inmejorables. No empezó bien, pero la última racha le ha llevado a ser el equipo más en forma de la competición junto al Real Madrid Castilla. Con respecto al año pasado, ha conseguido mantener a un bloque importante de jugadores que están rindiendo muy bien, como Biabiany, Dopi -cinco goles- o Francis Ferrón -tres tantos-.

En el apartado de bajas, no tendrá que lamentar ninguna baja médica Salva Ballesta, que declaraba en la rueda de prensa previa que «solamente estará fuera Alberto Fernández por sanción». El extremo vio la quinta amarilla ante el Algeciras. Los demás, admite el técnico que tiene varios jugadores tocados, pero sin mayores problemas para disputar el partido.