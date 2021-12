El Real Murcia no quiere más sobresaltos. Con la victoria frente al Calvo Sotelo Puertollano la pasada jornada logró encontrar de nuevo la calma, y ahí es donde quiere quedarse. Mario Simón, entrenador grana, quiere encontrar «la estabilidad» mañana (12.00 horas, La 7TV) con otra victoria frente al Melilla, lo que le permitiría encadenar por primera vez esta temporada dos triunfos consecutivos. «Al final ganar te ayuda a que la confianza y el ánimo de los jugadores sea mucho mejor, ganar siempre te ayuda a ganar. Con la victoria la semana pasada nos hemos quitado esa tensión de la anterior, pero no tenemos que relajarnos, tenemos que ser ambiciosos y conseguir la segunda victoria, algo que es muy difícil en este grupo», explicó el entrenador madrileño ante los medios de comunicación.

Mario Simón apuesta por un clima más estable, con más constancia en los resultados para escalar posiciones en la tabla antes del parón navideño en la Segunda RFEF. «Está claro que estos cuatro partidos son importantes, tenemos dos de ellos en casa, que creo que nos pueden ayudar a tener esa estabilidad que estamos buscando. Creo que de aquí al final, esas jornadas pueden marcar un poco nuestro camino. Si somos capaces de estar arriba con los mejores. El domingo tenemos que ir paso a paso para coger otra dinámica positiva que todos los equipos han tenido en esta fase, aunque también luego han perdido dos o tres seguidos. Pero nosotros tenemos que cogerla ahora», incidió el entrenador grana.

Sobre el Melilla, el rival del domingo en casa, Mario Simón destacó la calidad individual de un plantel que dirige el exgrana Manolo Herrero. «Es un equipo que se agrupa bien, que sale de tres cuartos de campo hacia adelante y eso es un aspecto que obliga a estar pendientes en las vigilancias porque ahí te puede hacer daño. La clave pasa más por nosotros, por tener personalidad y contar con el dominio del balón, porque si estamos a nuestro mejor nivel podemos hacerle mucho daño», dijo Simón y añadió que «cuenta con jugadores jóvenes y buenas individualidades, el escenario para este tipo de futbolistas es bueno y no va a ser fácil».

Además, el entrenador del Real Murcia también destacó el papel de la afición grana esta jornada tras dos partidos consecutivos lejos de su estadio. «La plantilla tiene ese punto de juventud porque no han vivido situaciones o experiencias de gran nivel, pero poco a poco nos estamos curtiendo en eso. La gente está muy centrada en el día a día y no tiene que pensar en lo que le rodea. Esa estabilidad emocional es la que nos debe llevar a conseguir buenos resultados. Tenemos una afición de Primera y sabemos que cuando hacemos las cosas bien la gente está enchufada y nos ayuda, así que hay que darlo todo para que eso ocurra», concluyó el técnico antes de medirse hoy a un Melilla que, al igual que los murcianistas, cuentan con 20 puntos en la tabla.

Tan solo Julio Gracia es baja para el choque por acumulación de amonestaciones

Mario Simón, entrenador del Real Murcia, podrá contar con todos los efectivos para el choque de mañana en la Nueva Condomina frente al Melilla (12.00 horas, La 7TV), donde el centrocampista Julio Gracia será la única ausencia al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. El futbolista sevillano fue el autor del segundo gol que le dio la victoria a los granas frente al Calvo Sotelo Puertollano y afectará a un once inicial al que regresará con casi total seguridad Dani García. «Al final, durante la semana siempre surgen algunas cositas, pero no hay ningún jugador descartado a excepción de Julio Gracia por sanción. Los demás están todos disponibles. Cuentan con pequeños golpes o ligeras sobrecargas, pero si no ocurre nada estarán todos disponibles para el partido ante el Melilla», aseguraba ayer Mario Simón. El conjunto grana regresará a casa después de afrontar dos encuentro seguidos como visitante -ante Hércules y Calvo Sotelo Puertollano-.