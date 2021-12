Tras conocer que el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey ha emparejado al FC Cartagena con el CD Castellón, una persona por encima del resto en el conjunto albinegro ha sentido especial ilusión por la eliminatoria. Alfredo Ortuño, el hombre que dio al equipo de Carrión el pase en la primera eliminatoria con dos tantos frente al Racing Rioja, se enfrentará a su hermano Juan Tomás Ortuño en el nuevo duelo copero.

El ariete albinegro afirma que el partido se vivirá con especial intensidad en casa. «He tenido pocas oportunidades de enfrentarme a mi hermano y esta es una de ellas. Mi madre no irá con ninguno de los dos, con que salgamos sin ningún rasguño estará contenta, pero seguro que para ella es un orgullo que sus hijos se enfrenten en el fútbol profesional», cuenta. El delantero del Cartagena añade que entre él y Juanto siempre ha existido esa rivalidad que hay entre hermanos. «Mi hermano y yo hemos estado picados toda la vida por todo. Este será un pique más y la comidilla de las navidades. Si marco contra él, por supuesto que celebraré con más ganas», asegura Alfredo.

El de Yecla está en un buen momento de forma y lo demostró con los dos goles que dieron a su equipo el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey. «Para nosotros la Copa es un reto bonito y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y a pasárnoslo bien. A mí me gusta jugar y cuando el mister me da la oportunidad intento aprovecharla. Esto me da más confianza, al ver que lo que hago en los entrenamientos sale en los partidos, aunque sea un rival de menor categoría», explica el delantero.

No obstante, Alfredo Ortuño no fue demasiado efusivo en la celebración de su doblete y su gesto extrañó a la parroquia albinegra, pero el jugador explica que no hay nada de qué preocuparse. «Había poca gente en el estadio, fue todo muy frío y no sé por qué lo celebré así. En el primer gol pensaba que sería fuera de juego, por lo que me quedé un poco parado. Incluso le pregunté al árbitro si había VAR y me dijo que no, pero ya no lo iba a celebrar. Después vi en la repetición que no era fuera de juego», aclara. Además, el futbolista agrega que se encuentra muy bien pese a mantener un rol secundario en el equipo. «Estoy muy contento. Si no, sería imposible meter goles porque el fútbol es un estado de ánimo. Cuando uno está feliz, le salen bien las cosas», afirma Ortuño.

El goleador se ha encontrado con ese rol secundario debido al gran rendimiento de Rubén Castro, sin embargo, el yeclano piensa que podrían jugar juntos sin ningún problema, algo inédito esta temporada de inicio. «Rubén y yo somos dos delanteros totalmente compatibles. Nuestras cualidades encajan bien. Rubén ha jugado en su carrera junto a delanteros parecidos a mí, salvando las distancias, y se han acoplado bien. Yo también me podría acoplar bien a él», expone.

Por último, el protagonista albinegro de esta semana ha repasado al siguiente rival en liga, el Tenerife. «Es un equipo muy trabajado tácticamente y cuesta mucho meterle mano. Nosotros en casa estamos sacando los partidos adelante con bastante solvencia, pero el Tenerife está donde está porque no ha regalado nada. Será un partido diferente a los últimos que hemos vivido en casa porque el rival no tiene el mismo nivel que los anteriores», finaliza Alfredo Ortuño.

El partido se jugará el miércoles 15 de diciembre a las ocho en Castalia

Castalia será testigo de la lucha por el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey entre CD Castellón y FC Cartagena tras conocerse su enfrentamiento en el sorteo de ayer oficializado por la Real Federación Española de Fútbol.

Cuando ya solo quedaba la bola del Castellón en el bombo de los equipos de Primera RFEF, se abrió la esfera que contenía el nombre del FC Cartagena para dejar marcado en el calendario el partido que decidirá el rumbo de los cartageneros en la competición copera. El 15 de diciembre a partir de las 20.00 se sabrá cuál de los dos equipos albinegros continúa en el torneo y avanza a la tercera ronda, donde les puede tocar jugar frente a Atlético, Real Madrid, Barcelona o Athletic, que entrarán en la siguiente ronda tras disputar la Supercopa de España.

Los valencianos derrotaron al Atlético Pulpileño por 1-0 y con ciertos apuros, ya que el joven portero Iván Martínez terminó siendo el mejor de los orelluts.

El conjunto de Castellón de la Plana se mantiene noveno en el segundo grupo de Primera RFEF, donde comparte clasificación con el UCAM Murcia, al que ya ganó en La Condomina. Está realizando una temporada regular, con 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas que le dejan a tan solo 3 puntos de la zona de play off de ascenso a Segunda.

La temporada pasada, los enfrentamientos entre Cartagena y Castellón se saldaron con una victoria para cada uno, ambos como locales.