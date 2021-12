El entrenador de Jimbee Cartagena, Eduardo Sao Thiago ‘Duda’, ha comparecido ante los medios oficiales del club para expresar su pensamiento en la previa del partido de esta tarde frente al Real Betis Futsal. El técnico ha valorado el buen trabajo que está haciendo su equipo y ha animado a sus jugadores a seguir así. “Estamos en un buen momento de resultados y de juego. Después de cada partido siempre comento que la actitud del equipo es perfecta y esa es la línea a seguir para cosechar victorias y pensar en algún título a final de temporada”, afirma el entrenador.

Con respecto a su rival de hoy, Duda quiere ser precavido, aunque el Betis no esté en un buen momento. “El Real Betis es un equipo que no está teniendo una buena racha, pero tenemos que esperar lo mejor de ellos. Es un equipo hecho para estar en puestos de play off que no ha tenido suerte con las lesiones y que ahora mismo está basando su juego en la superioridad numérica”, asegura el hispanobrasileño.

Por último, Duda analiza en profundidad las claves para conseguir el triunfo ante el equipo verdiblanco en su cancha. “Es un equipo que juega muy bien en el 5 contra 4 y tiene muy trabajada la estrategia. Además, tiene muchos jugadores de calidad y en su campo va a ser un rival muy complicado. Tenemos que dar el máximo para poder llevarnos la victoria”, finaliza el preparador melonero.