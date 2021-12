La figura del revulsivo ha sido siempre muy importante en el fútbol. Jugadores que agitan un partido cuando está encallado, que reactivan a su equipo con las piernas frescas y las ideas renovadas y que pueden solucionar partidos entrando desde el banquillo en los minutos finales. Para algunos futbolistas ese papel se vuelve una constante cuando su calidad no les permite optar a la titularidad, pero lo normal es que sea un tramo temporal por el que muchos jugadores pasan y en el que demuestran a su entrenador que están preparados para ser más importantes en el equipo.

Por ese trance pasa ahora mismo Alfredo Ortuño en el FC Cartagena. El yeclano aprovecha cada oportunidad que Luis Carrión le ofrece para probar su valía en el equipo, pero no termina de ganar un sitio en el once albinegro. El delantero centro llegó este verano al Cartagena procedente del Albacete y se ha encontrado con una situación extraña para él. Con experiencia en Primera División y más de 260 partidos en Segunda, el murciano no había acostumbrado a permanecer en el banquillo durante tanto tiempo en ninguno de sus equipos como lo está haciendo ahora.

En la temporada 2018-19, Ortuño comenzó el año con el Albacete, pero un pobre bagaje de un único gol en 15 partidos provocó su salida en forma de cesión al Extremadura a mitad del curso. Allí disputó prácticamente la totalidad de los minutos y consiguió dos goles y dos asistencias en 16 encuentros que sirvieron para salvar al equipo del descenso. El siguiente año fue uno de los mejores de la carrera del delantero, con 14 goles y 5 asistencias en 38 partidos con el Real Oviedo, rendimiento que llevó al Albacete a recuperarlo de su segunda cesión a final de temporada para convertirlo en titular indiscutible en la 2020-21.

En las tres campañas anteriores, Alfredo Ortuño ha disputado más de 30 encuentros por curso, logrando 24 goles y ganando un sitio fijo en sus tres equipos. Sin embargo, tras fichar libre por el FC Cartagena, se topó con la figura de Rubén Castro. El canario comenzó el año como titular tras su magnífica temporada anterior y su rendimiento en esta ha dejado fuera del once a Ortuño, que solo ha sido titular en cuatro partidos de los 19 en los que ha competido el equipo.

No obstante, el delantero de Yecla ha aprovechado cualquier resquicio para demostrar su talento y exigir su hueco. Ante la Real Sociedad B, el ariete entró con el 0 a 0 en el marcador en el minuto 83 para dar la victoria a su equipo con un gol. Frente al Lugo, disputó solo 6 minutos, pero volvió a resolver un partido empatado con su asistencia a Rubén Castro. En la siguiente jornada, frente al Fuenlabrada, el punta saltó al campo en el 80 para dar esperanzas a su equipo con un tanto a los tres minutos, aunque no fue suficiente para conseguir empatar. En solo cinco minutos contra el Amorebieta, Ortuño volvió a resolver otro partido con la asistencia del tanto de la victoria y en el primer partido de Copa aprovechó su titularidad para anotar los dos tantos que dieron el pase a su equipo en la eliminatoria.

En total, Alfredo Ortuño suma 5 goles y 3 asistencias esta temporada, habiendo disputado solamente 553 minutos. Esto supone que el murciano participa en un gol cada 69 minutos, superando los registros de Rubén Castro que, con 10 tantos y 2 asistencias en 1403 minutos, interviene en un gol del equipo cada 116 minutos.

Malestar por el cambio de horario del partido en Almería

LaLiga anunció ayer la modificación en el horario de dos partidos pertenecientes a la jornada 22 de LaLiga Smartbank. La alteración del horario del derbi canario entre Tenerife y UD Las Palmas, que estaba fijado para el lunes 3 de diciembre a las 19.00 y que pasa finalmente al domingo 2, ha causado el cambio de fecha del Almería Cartagena, previsto para el domingo 2, que cambia al lunes 3 a las 20.00 de la tarde.

El anuncio de los horarios de esta jornada el pasado lunes provocó el descontento de las dos aficiones canarias y las quejas en redes sociales fueron en aumento al considerarse uno de los partidos más importantes del año en las Islas Canarias. En este contexto, la institución que preside Javier Tebas modificó el horario a fin de favorecer la asistencia del público en el Heliodoro.