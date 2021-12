Nuevo movimiento de Mauricio García de la Vega. El mexicano, que mantiene su batalla judicial para anular las dos ampliaciones de capital que le desplazaron como máximo accionista del Real Murcia, ha emitido este miércoles un comunicado en el que informa de su nueva estrategia.

Según la nota, Iconos Nacionales, empresa de la que es responsable De la Vega, está interesado en comprar acciones del Real Murcia de la Serie A y de la Serie E, títulos lanzados antes de 2017, concretamente en las ampliaciones llevadas a cabo primero por Jesús Samper y luego por el consejo de administración presidido por Guillermo Martínez Abarca.

«El precio de compra será determinado de acuerdo al número de acciones que sean ofrecidas, pero en ningún caso será inferior al valor nominal de las mismas», se añade en el comunicado enviado a los medios de comunicación.

Los accionistas que tengan en sus manos títulos de la Serie A y de la Serie E y que estén dispuestos a desprenderse de ellos deberán enviar una fotografía o imagen PDF del documento que acredite su titularidad al correo AccionesRealMurcia@gmail.com para la negociación de las mismas, explican en la nota remitida por García de la Vega. También se dice que «una vez acordado el precio de la transacción, se pagará el monto acordado de manera inmediata a la suscripción del correspondiente contrato de compraventa».

Este movimiento llega por «la situación de intranquilidad y nerviosismo que se ha generado con las desacertadas recomendaciones de algunos consejeros y exconsejeros del Real Murcia». En la nota De la Vega se reconoce como «propietario del Real Murcia», en virtud de las sentencias favorables de la Audiencia Provincial y el Tribunal de Arbitraje Deportivo. También se habla de la «autorización del Consejo Superior de Deportes».

Mauricio García de la Vega tiene actualmente un capital social de unos 180.000 euros, paquete accionarial que pasó a sus manos tras un contrato firmado con Raúl Moro. Ese número de títulos le convertían en máximo accionista del Real Murcia en 2018, sin embargo, al ser expulsado del club y aprobadas después dos ampliaciones de capital, la primera por Víctor Gálvez y la segunda por el consejo de administración presidido por Francisco Tornel, el poder de De la Vega quedó en nada.

El mexicano, que no pudo ejercer sus derechos en ninguna de esas juntas, no dudó en acudir a los tribunales. La primera victoria llegó el pasado mes de febrero cuando la Audiencia Provincial anulaba la ampliación de 2018, proceso de venta de acciones que permitió a Tornel convertirse en máximo accionista.

Todo está ahora pendiente del recurso del Real Murcia al Supremo. Lo que es una realidad es que desde hace unos meses y tras mucho tiempo negándole su categoría de accionista, el consejo de administración decidía inscribir en el Libro de Socios del club a De la Vega.

Además, en el último mes ha habido un acercamiento entre Agustín Ramos y el mexicano para intentar solucionar el tema. Aunque el club le ha ofrecido un 10% del capital social, lo más normal es que De la Vega no acepte una propuesta muy a la baja, y es que el azteca tiene las cartas ganadoras desde que la Audiencia Provincial decidió anular la ampliación de capital de 2018.

Manolo Molina presenta a su tercer lateral izquierdo de la temporada

Ni Sergiu Popovici ni Luis Madrigal han convencido en estos primeros tres meses a Manolo Molina, que ha tenido que acudir al mercado, aprovechando la desgraciada baja de Antonio López, para firmar otro lateral izquierdo. Un lateral izquierdo, que según sus palabras, «viene para subir el nivel de esa posición».

Aunque ya lleva varias semanas con el equipo y ha participado ya en dos partidos de liga, la presentación de Alberto López se ha hecho de esperar, aunque se siente muy feliz por volver al Real Murcia. «Estoy muy ilusionado por poder volver. Venir al Real Murcia siempre es un reto y me siento capacitado para aprovechar la oportunidad», explicaba.

El flamante fichaje del Real Murcia renegó de la oferta del Real Murcia para esperar otras mejores opciones, pero el asesoramiento le salió mal y se vio sin equipo al final de mercado. «Como decía, los mercados son muy largos y hay factores que los jugadores no controlan. En ese momento no se dio, tenía otras opciones que por asesoramiento me decían que eran mejores. Al final el Murcia, tomó sus decisiones en cuanto a planificación del equipo y el más perjudicado de esa situación soy yo, que me quedé sin equipo».

Alberto López lo ha pasado mal estos meses. No encontró equipo en verano tras rechazar la propuesta del Real Murcia y no conseguir lo que quería en el mercado. «Han sido meses muy duros porque los mercados son muy largos, con muchas circunstancias. Al final me quedé sin hueco en ningún equipo y son meses complicados a nivel mental. Venía de jugar muchos partidos y creía que no merecía quedarme sin equipo. A partir de ahí, me puse a trabajar conmigo mismo y mi entrenador personal», afirmaba.

Alberto López ya estuvo en el Real Murcia en la temporada 2016-2017. Su paso en el club fue fugaz, pues tan solo estuvo media temporada y no tuvo un papel ni mucho menos protagonista, jugando tan solo 91 minutos en aquel año. Sin embargo, le sirvió para aprender lo que significa este club. «Ha cambiado mucho la experiencia y la personalidad. Vine muy joven. Ese año es el primer año que yo salgo fuera, al fútbol profesional y fue duro. Me enfrenté a una competencia mayor y no tuve los minutos que esperaba. Eso me hizo madurar mucho más rápido. Desde entonces he ganado experiencia y madurez. En esta etapa, quiero que estemos arriba, soy ambicioso. Creo que el equipo tiene mimbres para lograrlo», explicaba ambicioso.

Sobre la exigencia que hay en el Real Murcia, Alberto López ya sabe lo que es, al estar aquí en la 16-17. «Sé lo que había antes de llegar. Me tocó vivir una buena etapa y la afición se volcó con nosotros. Esto saber de su exigencia», concluía.