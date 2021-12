Hace 61 años, un jugador español llamado Luis Suárez Miramontes, natural de La Coruña, ganó el primer Balón de Oro para el fútbol español .

Luis Suárez jugaba de centrocampista en el F.C. Barcelona y le daba pausa a su juego… Era un genio.

Desde entonces, año 1960, y hasta ahora, nadie había ganado un balón de oro en el fútbol español, hasta que llegaron las mujeres para ponerle remedio. Y ha sido Alexia Putellas, jugadora del F.C. Barcelona e internacional absoluta quien lo ha conseguido jugando en su club o en la selección como centrocampista o delantera.

A Alexia le encantaba el fútbol desde niña. Le daba bien a la pelota y hasta su padre que era un exigente, le reconocía que tenía cualidades para el balompié.

El virus del fútbol la contagió de tal modo que no hubo antídoto para hacerla cambiar sus ideas. Su deseo hubiera sido jugar en el Barcelona, porque es culé, pero fue el Español quien la fichó y por lo tanto inicialmente no se tuvo que mover de Cataluña, porque ella es de Mollet del Vallés.

Allí en su pueblo empezó a jugar al fútbol con los chicos a los seis años de edad, pero a sus padres no les gustaba nada cómo le trataban, de modo que hubo de ir a Sabadell, a once kilómetros de su casa, para jugar con aquel equipo cuatro temporadas. En Sabadell jugó poco, y se entretenía viendo a sus compañeros mientras hacia castillos en la arena en la banda, porque era un campo de tierra. Jugó poco porque no había edades y casi todos sus compañeros eran bastante mayores que ella. Pero cuando lo hacía deslumbraba con su juego.

Llegar a la Liga Iberdrola le costó mucho trabajo porque hubo de pasar por varios clubes y trabajar muy a fondo.

Eran tiempos en los que los listillos de siempre se tomaban el fútbol femenino a chirigota. No contaban con la abnegación de las mujeres ni con su constancia. No sabían que cuando algo se les mete algo en la cabeza acaban consiguiéndolo. Y además, ellas tenían como referencia que fuera de nuestras fronteras el futbol femenino era respetado y admirado.

Se empeñaron en tener una Liga femenina y la tuvieron. Se empeñaron en tener una buena selección y la tienen.

Hasta Florentino Pérez tuvo que formar un equipo en el Real Madrid para que no le tacharan de machista y de poca dedicación al mundo de la mujer.

Barcelona juvenil, Español.

Con el Español debutó en Primera División a los 16 años y ganó una Copa de la Reina (2010). Un año antes había debutado con la selección Sub17 y logró dos europeos y un bronce mundial antes de irse a Valencia par jugar con el Levante a los 17 años. Con el Levante se consagró, jugó

todos los partidos y marcó 15 goles, lo que le valió para que le llamase de nuevo el Barcelona.

La muerte de su padre fue una tremenda tragedia para ella. Antes de morir, le prometió que iba a llegar muy lejos y que le dedicaría sus triunfos.

Por eso al recibir el trofeo, su balón de oro, levantó los ojos al cielo y dijo: “Se lo dedico a alguien que ha sido y es muy importante para mí. Por quien lo he hecho todo, por mi padre. Papá estés donde estés quiero que te sientas muy orgulloso de tu hija”.

La Messi del fútbol femenino es, según sus entrenadores, la futbolista con más clase que han visto jugar en el balompié femenino.

Maria Teixidor, una de las impulsoras de la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país y que comenzó a desarrollar su trabajo durante la presidencia de Josep María Bertomeu, ha declarado que este premio individual de Alexia Putellas es también un premio colectivo dedicado al fútbol femenino español que deslumbra actualmente en el mundo por su alta calidad.

El galardón se lo ha llevado Alexia a los 27 años por ser una líder indiscutible dentro y fuera del terreno de juego y porque respira fútbol por cada uno de los poros de su piel siendo un referente de los éxitos que está obteniendo el fútbol femenino español tanto a nivel de clubes como de selección.

