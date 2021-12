El Real Murcia ya tiene a su tercer lateral izquierdo del curso en apenas tres meses de competición. Alberto López, nuevo lateral del equipo, ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador grana. Le está costando a Manolo Molina encontrar estabilidad necesaria en ese puesto, donde ya cuenta con Popovici y con Luis Madrigal. El director deportivo ha justificado su fichaje como "una subida de nivel en su posición". El lorquino ha admitido que estaba en los planes para venir en verano y en el próximo invierno, pero que la baja de Antonio López lo aceleró todo. “Este verano ya estaba en nuestra agenda y ya hubo conversaciones con él. Al final se quedó sin equipo, seguimos manteniendo conversaciones con él y en invierno queríamos que fuera la próxima incorporación. Por la desgraciada situación de Antonio López, todo se ha acelerado y ya está aquí”, admitía.

Las primera palabras de su presentación

Aunque ya lleva varias semanas con el equipo y ha participado ya en dos partidos de liga, la presentación de Alberto López se ha hecho de esperar, aunque se siente muy feliz por volver al Real Murcia. “Estoy muy ilusionado por poder volver. Venir al Real Murcia siempre es un reto y me siento capacitado para aprovechar la oportunidad”, explicaba.

Alberto López lo ha pasado mal estos meses. No encontró equipo en verano tras rechazar la propuesta del Real Murcia y no conseguir lo que quería en el mercado. “Han sido meses muy duros porque los mercados son muy largos, con muchas circunstancias. Al final me quedé sin hueco en ningún equipo y son meses complicados a nivel mental. Venía de jugar muchos partidos y creía que no merecía quedarme sin equipo. A partir de ahí, me puse a trabajar conmigo mismo y mi entrenador personal”, afirmaba.

El flamante fichaje del Real Murcia renegó de la oferta del Real Murcia para esperar otras mejores opciones, pero el asesoramiento le salió mal y se vio sin equipo al final de mercado. “Como decía, los mercados son muy largos y hay factores que los jugadores no controlan. En ese momento no se dio, tenía otras opciones que por asesoramiento me decían que eran mejores. Al final el Murcia, tomó sus decisiones en cuanto a planificación del equipo y el más perjudicado de esa situación soy yo, que me quedé sin equipo”

Alberto López ya estuvo en el Real Murcia en la temporada 2016-2017. Su paso en el club fue fugar, pues tan solo estuvo media temporada y no tuvo un papel ni mucho menos protagonista, jugando tan solo 91 minutos en aquel año. Sin embargo, le sirvió para aprender lo que significa este club. “Ha cambiado mucho la experiencia y la personalidad. Vine muy joven. Ese año es el primer año que yo salgo fuera, al fútbol profesional y fue duro. Me enfrenté a una competencia mayor y no tuve los minutos que esperaba. Eso me hizo madurar mucho más rápido. Desde entonces he ganado experiencia y madurez. En esta etapa, quiero que estemos arriba, soy ambicioso. Creo que el equipo tiene mimbres para lograrlo”, explicaba ambicioso. “No veo a un Murcia muy cambiado. Aún siguen estando muchas personas que estaban antes y que me han ayudado con la adaptación en estas dos o tres semanas. Hay gente que te ayuda en lo que necesites. En ese sentido, es muy parecido a la otra etapa”, añadía.

Sabe que en el Real Murcia, y más por la etapa que está atravesando, la exigencia y la presión son circunstancias que no se darían en otros clubes. “La exigencia ya la sabía desde antes de venir. Lo de Alicante, la afición tiene su derecho de expresar lo que siente. Tuve la suerte de vivir en una etapa muy buena y la afición se volcó con nosotros. Esto ya me hizo saber la exigencia de la afición”

Sobre su rivalidad con Popovici y Luis Madrigal, el jugador se mostró cauto. “Es decisión del míster. Yo trabajo para dar mi cien por cien. La competencia siempre es buena, siempre ayuda al beneficio general del equipo”, explicaba.

La victoria ante el Puertollano era necesaria después del desastre en Alicante, por lo que toda la plantilla salió a morder y conseguir una victoria muy sufrida. Los tres puntos pueden suponer un punto de inflexión si se hacen buenos el domingo en Nueva Condomina. “Veo al equipo con una subida de moral importante. Lo de Alicante fue doloroso y teníamos ganas de que llegara el domingo de Puertollano para dar la vuelta a la situación. Nos ha venido muy bien ganar ese plus de motivación para enfrentarnos esta semana a un rival directo”