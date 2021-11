Nueva oportunidad para el FC Cartagena en una competición que nunca se le ha dado demasiado bien. La Copa del Rey rara vez ha dado alegrías a la afición cartagenera y solo en dos ocasiones ha llegado el conjunto albinegro a dieciseisavos de final en el torneo del KO. Este año, con una situación mucho más tranquila en liga que otras temporadas, los albinegros pueden intentar el asalto a la copa realizando un buen papel que les lleve a las rondas decisivas, empezando hoy (20.00 horas, footters) en la eliminatoria a partido único frente al Racing Rioja, de Segunda RFEF.

El equipo logroñés se sitúa dos categorías por debajo del Cartagena, pero puede ponerle las cosas muy difíciles a los albinegros si no muestran la actitud necesaria para llevarse el partido y la eliminatoria. El conjunto de Logroño está realizando una sensacional temporada en el segundo grupo de la cuarta categoría del fútbol español y se aferra al liderato con 8 victorias, 4 empates y una sola derrota en toda la temporada. En la última jornada de liga, el conjunto racinguista ha recuperado el liderato que perdió hace 3 semanas tras perder 2 a 0 contra el Izarra y encadena 2 victorias seguidas ante Tropezón y Laredo. El Racing se ha mostrado casi imbatible en casa y solo ha cedido un empate en su campo ante Sestao River, sin embargo, el choque frente al Cartagena no será en la casa del conjunto riojano, sino el Estadio Municipal Las Ganas de la UD Logroñés debido a que el Estadio Mundial 82, donde disputa sus encuentros como local el Racing Rioja, no reúne las condiciones necesarias para albergar el partido pese a contar con hierba natural.

El pasado año, el Racing Rioja también disputó la Copa del Rey siendo entonces equipo de la extinta Tercera División enfrentándose al Eibar a partido único. La derrota frente al cuadro armero por 0 a 2 es la única experiencia copera del equipo logroñés hasta ahora, ya que es un club de reciente creación, fundado en 2018.

El equipo cartagenero llega al partido de Copa después de caer derrotado con justicia frente al Valladolid en el José Zorrilla por 2 a 0 en un serio partido que se decidió por dos errores defensivos y la gran calidad en ataque de los rivales. No obstante, los de Carrión mostraron una actitud diferente a otros partidos fuera de casa pese a acabar sucumbiendo ante un rival que busca objetivos más ambiciosos. En cuanto a las últimas experiencias en Copa del Rey del FC Cartagena, la derrota de la temporada pasada en la competición copera supuso el adiós de Borja Jiménez al banquillo albinegro. Después de una nefasta racha en liga, el Pontevedra -de Segunda División B- puso la puntilla al técnico abulense, al que sustituiría Pepe Aguilar como interino antes de la llegada de Luis Carrión.

La convocatoria de 26 jugadores citados por Luis Carrión para el compromiso liguero del pasado sábado será la lista de jugadores disponibles para el partido de Copa, ya que los cartageneros han aprovechado el viaje al norte de España para realizar una estancia de tres días y disputar los dos partidos frente a Real Valladolid y Racing Rioja.

El entrenador tendrá disponible a toda la plantilla a excepción de Antonio Luna y Andy Kawaya, con el añadido de los canteranos Farru, Sergio y Xavi Pons, que podrían tener minutos ante un rival teóricamente inferior al equipo cartagenero.

El de esta noche a las ocho será el primer partido de Copa del Rey para Luis Carrión después de casi un año al frente del equipo de la ciudad portuaria y supondrá una oportunidad para calibrar cómo se maneja este equipo en las eliminatorias a todo o nada. Además, puede ser una buena oportunidad de demostrar su valía para aquellos jugadores que actualmente no cuentan con minutos en el equipo.

Luis Carrión: «Tenemos mucha ilusión por hacer un buen partido»

El entrenador cartagenerista Luis Carrión ha ofrecido sus impresiones antes del choque de Copa del Rey que enfrenta a su equipo contra al Racing Rioja en el Estadio Municipal de Las Gaunas a las 20.00 horas de la tarde.

El técnico ha admitido la ilusión del club y de los jugadores por hacer un buen papel en la competición copera. «Tenemos mucha ilusión y ganas de hacer un buen partido. Queremos hacer un buen partido fuera de casa y pasar la eliminatoria», asegura el entrenador cartagenerista.

Carrión ha valorado el buen hacer de su rival en su liga, ya que el Racing Rioja se mantiene en la primera posición del segundo grupo de Segunda RFEF y tan solo ha perdido un partido en las primeras 13 jornadas. «Es un buen equipo que está bien clasificado en su grupo. Tiene argumentos ofensivos, gente rápida, y no será un partido fácil. Si el equipo está bien clasificado es porque está haciendo las cosas bien. Tienen buen juego colectivo y juegan bien por dentro. Creo que se verá un buen espectáculo», afirma el técnico catalán.

Por último, con respecto a las rotaciones en el once inicial, ya que se trata de un partido contra un rival de menor entidad, el entrenador confirma que habrá cambios con respecto al equipo de hace tan solo dos días en Valladolid para gestionar el cansancio de los futbolistas y dar nuevas oportunidades a aquellos que no están jugando tanto. «Pondremos a la gente que esté mejor y más descansada y a otros jugadores que puedan ofrecernos cosas positivas para intentar llevarnos el partido, que es el objetivo principal», finaliza Luis Carrión.