El UCAM Murcia tenía ayer la misión de demostrar en una temporada que nada está saliendo bien. Tenía que demostrar varias cosas, empezando por limpiar la imagen que dejaron ante el Atlético Baleares. También tenían que demostrar que se había acertado con Salva Ballesta en el área técnica. Y por último -y no menos importante-, la plantilla tenía que demostrar que es competente y capaz.

Era el retorno a casa depués de dos salidas extremadamente complicadas. Era el debut de Salva Ballesta en el banquillo universitario. Un día importante porque, de no haber ganado, el runrún habría aparecido con un equipo que habría estado en descenso y con ninguna victoria en sus tres primeros partidos. Afortunadamente para él y para el UCAM Murcia, no fue así y el equipo venció y convenció. Los universitarios mostraron una de las mejores versiones de la temporada y dominaron a un Algeciras, que venía en buena racha de resultados y peleando por entrar al play off, desde el juego posicional sin balón y el contraataque. Incisivo como nunca esta temporada atrás y preciso como pocas veces en ataque.

Lo más importante, volvió a dejar la portería a cero después de once jornadas sin hacerlo. La última y única vez en hacerlo fue en el gran partido ante el Real Madrid Castilla (3-0) de la jornada tres. Pero esta vez ha sido muy diferente. Y es que aquel día, el Castilla pudo hacer varios goles. Generó varias ocasiones pero un acertado Biel Ribas evitó que el Madrid perforara la portería. Ante el Algeciras la historia ha sido diferente. Biel Ribas tuvo una tarde plácida y prácticamente solo tuvo que intervenir una vez con cierto peligro. Esto fue fruto del gran trabajo defensivo de todo el bloque. Esta vez sí funcionó el grupo con armonía. La defensa, siempre bien situada; el centro el campo apoyando atrás y siendo preciso delante; las bandas con Alberto y Liberto, fueron puñales -como en antaño-; y Xemi, en la delantera, demostró que es el más listo de la clase y volvió a marcar en la única ocasión que tuvo. No fue un partido brillante para el catalán, pero siempre termina mojando y ya suma su sexta diana de la temporada. «No es delantero», decían algunos. Sí que lo es, ya lo creo. Lo demostró en la recta final del pasado curso y a pesar de no haber tenido muchos minutos con Salmerón, siempre ha respondido con goles.

El UCAM Murcia recordó al que despertó la ilusión del curso pasado. Recordó a un equipo basado en la solidaridad defensiva y rocoso como ninguno en la categoría. Recordó al equipo molesto al que nadie se quería enfrentar. Y eso, además del mérito de Salva Ballesta, que parece que ha conseguido animar a un grupo decaído, tiene sello de José María Salmerón. Su discurso ya se había agotado y el cambio era necesario, pero es justo reconocerle el mérito de la temporada pasada.

En el inicio del partido, la igualdad era la tónica dominante. El equipo andaluz, más activo con el esférico, quería dominar desde la posesión y una presión muy alta ante la salida de balón universitaria. Pero la consigna de Salva Ballesta era clara. El plan de partido pasaba por buscar la velocidad en las bandas de Alberto Fernández y Liberto Beltrán. Y funcionó. Así, salvo en algún momento puntual de la segunda parte, iba a ser la máxima del partido.

Mención especial para Chacartegui, que actuó desde el inicio de lateral derecho, posición que en el UCAM Murcia nunca había desempeñado, e hizo un gran papel. Pudo meter un golazo en la primera parte tras un recorte y un gran disparo con su izquierda, pero Iván Crespo, ex del Real Murcia, evitó su gol con una gran parada. En la segunda mitad, con una jugada calcada, tuvo de nuevo otra ocasión, pero se le fue rozando el palo. Pero la actuación del joven andaluz no quedó ahí, pues iba a ser él, en una posición de mediapunta, el que diera el pase a Josema para que cerrara el partido. Uno de los mejores partidos de Chacartegui con el UCAM. No me sorprendería que lo que ha sido un parche hoy, se convierta en habitual en los siguientes partidos.

El UCAM Murcia aguantaba y esperaba al contraataque. Y en una de esas se encontró con el gol. Liberto recogió un pase largo, encaró, superó a su rival y con un pase atrás raso Xemi solo tuvo que empujarla. Todo se ponía de cara y el plan propuesto por Ballesta se iba cumpliendo a la perfección. No podía hacer nada el Algeciras, que se marchó impotente y sin apenas crear peligro a los vestuarios.

El inicio de la segunda parte fue un calco de los primeros 45 minutos. El Algeciras mandaba con balón, pero el UCAM estaba realizando un trabajo posicional excepcional. Al ver que no podía, el UCAM, en el ecuador de la segunda mitad, incluso dominó unos minutos el esférico y se gustó ante una afición que estaba contenta con lo que estaba viendo. La fe del Algeciras tenía que decir la última palabra y avisó al UCAM cuando parecía controlado. Ferni, el hombre más peligroso del conjunto andaluz, tuvo dos ocasiones, pero una se marchó fuera y la otra la detuvo Biel tras un gran remate acrobático.

Cuando parecía que el encuentro iba a morir con 1-0, Chacartegui se vistió de Moyita y habilitó a Josema, recién entrado al terreno de juego, para que definiera con el 2-0 en la recta final. Eso sí que fue la puntilla a un Algeciras guerrillero hasta el final, que acabó con Duarte expulsado.

Aún es pronto para valorar a Ballesta, pero lo que se vio ayer dejó muy buenas sensaciones. Y con un margen de mejora aún muy grande. Está por ver si consigue encontrar la regularidad, pero el cambio en el banquillo, parece ,a priori, que está surgiendo efecto.

«La defensa en nuestra área ha sido espectacular»

El debut de Salva Ballesta en el banquillo de La Condomina ha dejado satisfecho al técnico universitario. Acabó muy contento con el trabajo de sus jugadores, aunque mostró ambición en determinadas facetas ofensivas que pueden mejorar.

«El equipo ha competido muy bien, sobre todo en la necesidad que teníamos sí o sí para alejar fantasmas. En el fútbol hay una cosas que manda, y son los resultados», decía sobre su primera victoria. «Teníamos un gran equipo enfrente. Ellos han tenido más balón y nosotros, en la posición que estábamos, no podíamos optar tanto a ello por posibles errores. Hemos alternado en esa faceta y mejoraremos cuando el equipo coja confianza», añadía sobre el estilo de juego del equipo y dónde quiere mejorar en las siguiente jornadas.

Decía Ballesta en su presentación que quería un equipo contundente en las dos áreas y así fue. «Lo más importante es que el equipo ha dominado las dos áreas y pienso que eso es lo más importante en el fútbol. La defensa en nuestra área ha sido brutal. Y en ataque, con Liberto, Xemi y Alberto, la sensación de peligro era constante», explicaba.

Respecto a la alineación, la mayor sorpresa fue ver a Chacartegui de lateral derecho. El andaluz hizo un gran partido y fue de los mejores. Salva, al ser preguntado por la suplencia de Johan, lateral derecho en buen estado de forma, informó de que fue «una decisión técnica».

Alberto Fernández y Xemi fueron alabados por su entrenador el término de los noventa minutos. El catalán hizo el gol inicial y el moratallero, no paró de moverse por todo el frente de ataque. «Queríamos que en fase defensiva Xemi trabajara en la banda. Tiene más potencial que Alberto en ese sentido. Y en ataque, queríamos que Xemi estuviera arriba. Han ido intercambiándose durante todo el partido. Quiero resaltar a Xemi, que ha hecho un trabajo descomunal», comentaba sobre su ojito derecho desde que llegó.

Al ser preguntado si Xemi va a seguir siendo el nueve titular del equipo, Ballesta no dio pistas sobre lo que hará. «Cambio alineaciones y sistemas constantemente. Dependerá de cada partido lo de mantener a Xemi de nueve o no», contestaba.

Sobre una posible falta de intensidad de los futbolistas, Ballesta fue muy claro respecto al tema. «Me parece una falta de respeto que a un jugador de fútbol haya que pedirle intensidad en su trabajo. El talento y las virtudes son individuales, pero el esfuerzo y el sacrificio tiene que estar. En todos los lados hay ingenieros y obreros, pero el obrero también tiene que esforzarse en sus tareas», aclaraba.

El zaragozano se medía al Algeciras, equipo que le catapultó tras firmar una gran temporada el año pasado. Solo tuvo palabras bonitas hacia el club y lo s jugadores. «Ha sido muy bonito enfrentarme al Algeciras. Siguen siendo competitivos y lo que realmente me gusta, es que seguimos siendo amigos», concluyó.