Cuando el colegiado señaló el final del partido en Puertollano y el Real Murcia añadió tres puntos importantísimos a su casillero, el murcianismo andaba peleando en el mismo debate de siempre, el de confiar o no confiar. Porque el Real Murcia de las últimas temporadas es como esas personas que son infieles reincidentes. Da igual las veces que te prometan que no lo volverán a hacer, da igual que después de meter la mata hasta el fondo se presenten en tu puerta con un ramo de flores y una caja de bombones, da igual que siempre estén dispuestos a poner sobre la mesa una prueba de amor, y da igual porque a la semana siguiente te vuelven a traicionar.

Son ya tantas las veces, que un sector del murcianismo está tan escarmentado, que cuando ayer el colegiado señaló el final del partido y el 1-2 confirmaba la victoria del Real Murcia, muchos seguían dudando de que ese triunfo significara el principio de algo bonito. Tampoco ayudaron los de Mario Simón a aumentar la confianza de su afición. No es que sufrieran, algo lógico cuando a los trece minutos vas ganando 0-2 ante un rival igual de necesitado que tú, es que durante más minutos de la cuenta volvieron a conseguir que muchos tuvieran ganas de apagar la televisión y dedicar su tiempo libre a cosas más plácidas.

Esa mala imagen, que desmentía el resultado, y los antecedentes, con un equipo que no gana dos victorias consecutivas en toda la temporada, hacen que la afición se divida. Por un lado aparecen los confiados, siempre dispuestos a sacar la calculadora y hacer las cuentas de la lechera a la espera de que la próxima semana en Nueva Condomina se dé un golpe sobre la mesa ante el Melilla. Por otro, los desconfiados, los que ya están cansados de acumular decepciones después de siete días haciendo castillos en el aire.

¿Esta vez será cara o cruz? Habrá que esperar al domingo a las dos del mediodía, cuando el colegiado haya pitado el final del encuentro frente al Melilla. Si la victoria se queda en casa, el Real Murcia dará otro paso para conseguir que crean en él. Pero si el encuentro acaba en empate o derrota, la afición se verá condenada a otra temporada entre el quiero y no puedo, otra campaña en la que no se cumplirán los objetivos.

De momento, el Real Murcia ya tiene la victoria que necesitaba. Y la tiene gracias los tempraneros goles de Andrés Carrasco y Julio Gracia. Dos tantos que sirvieron para aplacar el susto que dio Juanfri cuando, un segundo antes del 0-1, estrellaba un balón en el larguero de la meta de Serna, balón que botó sobre la línea ante las protestas de los jugadores del Puertollano que pedían gol.

Las buenas noticias no acabaron ahí. El Real Murcia apenas había comparecido sobre el terreno de juego. El Real Murcia iba encaminado a regalarnos otro pésimo inicio, pero cuatro minutos después de la cabalgada de Mario Sánchez y el gol de Andrés Carrasco, Julio Gracia hacia frotarse los ojos a los aficionados murcianistas. Con un zapatazo, el andaluz ponía un 0-2 que parecía imposible pero que era de lo más bienvenido.

Había hecho el Real Murcia lo más difícil. Lo que más le cuesta esta vez había sido coser y cantar. Ya tenía el partido encarrilado, solo faltaba tranquilizarse y mostrar las virtudes de las que tanto nos hablaron en verano. Pero ocurrió todo lo contrario, lo que confirma una vez más el bajo nivel que tiene la plantilla confeccionada por Manolo Molina. Mientras que la defensa no daba síntomas positivos, el centro del campo formado por Ganet y Armando no comparecía. Y entre los nervios de unos y la ausencia de otros, el Puertollano encontraba espacios por todos lados para ganar metros.

Durante muchos minutos, el Real Murcia ni olió el balón. Entre las batallas perdidas, los errores propios y los patadones sin sentido cuando el equipo estaba prácticamente metido en las faldas de Serna, los locales acumulaban toda la posesión. No solo eso. Se colaban hasta la cocina cada vez que querían. Lo único que les faltó, por suerte para el Real Murcia, fue afinar la pegada.

No aprovecharon sus minutos y estuvieron cerca de volver a pagarlo al final de la primera parte, cuando el Real Murcia, con otro soplido, pudo poner un 0-3 que pintaba a goleada. Pero Simón Ballester le leyó el pensamiento a Andrés Carrasco, que se quedó sin el segundo de la tarde.

Ni el paso por el vestuario ayudó al Real Murcia a enfriar la mente y pensar con más agilidad. El inicio de la segunda parte solo contribuyó a que el Puertollano se creyera que puntuar era posible. Le ayudó Fran García. El extremo, fichaje estrella de Manolo Molina, puso otra cruz en su expediente, y ya van varias. Con un penalti tontísimo permitió que los locales acortasen distancias.

El error del madrileño fue su única contribución en un partido en el que nunca apareció por ni por la derecha ni por la izquierda. En esta última estuvo secundado por un Alberto López que solo ha necesitado dos semanas para ganarse la titularidad.

Tres fichajes -Popovici, Luis Madrigal y Alberto- ha necesitado Manolo Molina para encontrar un lateral zurdo en condiciones. Más acertado tendrá que estar en el mercado de invierno si quiere que este equipo realmente tenga opciones de estar en el play off. Porque, por desgracia, en enero no tendrá tres oportunidades por puesto, por lo que deberá afinar mucho más para no colarnos más popovicies, athumanes, franes garcía y juanes fernández.

No tardó Simón en sacar a Fran García y a Julio Gracia para poner en liza a Juan Fernández y Javi Saura. Parecía que el Real Murcia iba a llevar el partido a su terreno de una vez por todas. La tuvo Pablo Haro, pero no encontró ni puerta. Tampoco hizo daño Juan Fernández a Simón Ballester.

De poder golear se pasó a pedir la hora. Los últimos minutos fueron de un sufrimiento extremo. Le temblaban tanto las piernas al Real Murcia que muchos temieron que se escapara la victoria. Acumulaba ocasiones el Puertollano, haciendo hasta aparecer a un Miguel Serna que en las últimas jornadas empezaba a estar cuestionado por su falta de protagonismo. En esta ocasión sí fue importante el meta murciano cuando se mantuvo firme tras el remate de un córner.

Al final una victoria que vuelve ablandar el corazón del murcianismo, pero que no se convertirá en perdón si el Real Murcia no acumula tres o cuatro victorias consecutivas que el confirmen en los puestos más altos de la tabla.

Mario Simón: «Esta victoria nos tiene que servir para crecer»

Respiraba el Real Murcia en Puertollano y respiraba Mario Simón, que llegaba al partido en el alambre. La victoria da más margen al técnico murcianista, que ayer consideraba que «la estabilidad es clave en los proyectos, porque la presión acaba transmitiéndose al entrenador y a los jugadores». «Esta es una victoria que nos tiene que servir para crecer y para encadenar una serie de buenos resultados», decía el preparador madrileño tras el partido.

Sobre el encuentro comentaba que «hemos planteado el partido para ganarlo. En otros encuentros hemos sido más vistosos y no hemos sacado un buen resultado y hoy hemos sido más prácticos y hemos sumado los tres puntos».

«Hay que intentar hacer una mezcla de todo, hemos tenido situaciones de contraataque para sentenciar el partido y en situaciones defensivas nos ha faltado ser un poco más agresivos en campo contrario para que no nos llegaran con tanta facilidad», indicaba el entrenador murcianista.