En el grupo I de la Preferente Autonómica, el Cieza de Paco Lorca sigue liderando la clasificación pese a haber descansado esta jornada. El Beniel no aprovechó el momento de auparse al primer puesto, ya que perdió en su campo ante el Fortuna. Los benielenses son segundos mientras que los de Fortuna se colocan cuartos. El Muleño de Juan Carlos Ramos se acerca tras ganar en el campo del Plus Ultra, y El Molina San Miguel no se descuelga tras ganar con comodidad en Yecla.

En el grupo II, el líder es el Águilas de Paco Jurado, que ganó con autoridad al Algezares en su campo, mientras que el Alcantarilla no pasó del empate ante el Algar y mantiene la segunda posición. El Mar Menor goleó al Pinatarense en el duelo de vecinos. Por su parte, la SFC Minerva acecha en la cuarta posición tras ganar al Lorca FC, que ofrecen una de cal y otra de arena, y siguen en la parte baja. El Alhama sigue sin sumar punto alguno.