El STV Roldán recibe hoy en casa al Clínica Blasco Joventut D’Elx en un encuentro perteneciente a la novena jornada de la Primera División femenina de fútbol sala. El partido dará comienzo a las 11.30 horas en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán y se podrá seguir a través de la 7 Región de Murcia.

El club murciano no acaba de encontrar una dinámica de juego que le permita mantener una regularidad en la liga. La falta de concentración al comienzo de los partidos, los fallos puntuales y los problemas con el gol, han condenado al equipo a perder muchos puntos. El último empate frente al Sala Zaragoza fue el encuentro donde estos errores se vieron en primera plana, ya que los primeros tantos del club zaragozano vinieron por errores defensivos y falta de concentración por parte de la zaga roldanense. Además, perdonó numerosas ocasiones, aunque gracias a un tanto de Ángela Górriz logró rescatar un punto.

El conjunto pachequero vuelve a casa con Mayte Mateo. La cierre internacional ha estado mucho tiempo fuera de las pistas, pero ya está de vuelta y a las órdenes de su entrenador, Joaquín Peñaranda. El STV Roldán también cuenta con su ala Alba Gandía, que está en un gran estado de forma y así se nota en su estilo de juego, siendo la máxima goleadora del plantel.

Para esta jornada, Joaquín Peñaranda ha convocado a las mismas jugadoras que para el encuentro de la jornada pasada. En portería estarán Ana, Cristina y Almudena. Noelia Montoro, que vuelve tras su lesión, Marian, Marta, Andrea, la capitana Mayte, Alba, la jugadora del filial Laura, Mariángeles Villa, Ángela, Patri y Consuelo.

El Joventut d’Elx FS no está disputando su mejor campaña. El club ilicitano es un recién ascendido que lleva ocho derrotas en los ocho partidos disputados esta temporada. El primer encuentro de esta campaña 2021-2022 perdió 2-3 frente al AE Penya Esplugues. Después llegaron las derrotas contra el Sala Zaragoza por 4-2, una paliza contundente contra el Rayo Majadahonda AFAR 4 FSF donde el club de Elche perdió 5-0; contra el Fútbol Sala Femenino Móstoles el Joventut cayó 2-5; en la siguiente jornada visitó al Arriva AD Alcorcón FSF y volvió a dejarse los 3 puntos en un encuentro que acabó 4-2; contra Pescados Rubén Burela FS estuvo a punto de empatar pero no pudo pasar del 2-3; y estas dos últimas jornadas el Joventut d’Elx no pudo conocer la victoria, perdiendo contra Marín Futsal 5-3 y contra el Atlético Torcal en la última jornada por 3-4.

El club murciano, que se sitúa en duodécima posición con 9 puntos, parte como favorito para llevarse el encuentro frente al equipo ilicitano, que está en última posición sin haber puntuado en lo que llevamos de temporada. El STV Roldán tiene que aprovechar este partido para conseguir puntos y empezar a subir puestos en la tabla.