La Media Maratón Ciudad de Lorca también ha sabido sobreponerse a todas las adversidades habidas y por haber de los dos últimos años en todos los sentidos.

Organizada por la Asociación Deportiva Eliocroca, la edición número treinta y tres se disputó ayer por las calles de Lorca. Dentro también había participantes de los diez kilómetros saludables, que cumplió la edición número once.

Cuando las campanas de la Iglesia de San Diego daban las diez de la mañana, se escuchó el simbólico pistoletazo de salida de la veterana carrera lorquina. Simbólico, ya que a los organizadores se les olvidó la pistola. Una mañana fresca, apenas ocho grados, y húmeda, ya que en la tarde noche anterior estuvo lloviendo en la ciudad. El sol se agradecía, aunque todo lo contrario con el viento, que se levantó en el inicio de la prueba.

La organización hizo unas previsiones de seiscientos participantes , pero fueron finalmente veinte más, en total seiscientos veinte.

Las obras en calles céntricas de Lorca obligaron a los organizadores a modificar el recorrido de otras ediciones. Por ese motivo, entre otros, la distancia no fue homologada. Además, por motivos de seguridad, la tradicional degustación de productos típicos lorquinos no se pudo llevar a cabo.

En el apartado estrictamente deportivo, desde el inicio se pudo comprobar que el, a la postre, vencedor, el marroquí, Mohamed Blal, no solo quería ganar, sino que también buscaba batir el récord de la prueba, establecido en una hora y siete minutos. Pero no pudo ser. Eso sí, entró en solitario, no tuvo rival. La catalana Neus Mas ganó en mujeres y entró en el puesto 33 de la general, pero tampoco batió el récord femenino, fijado en una hora y dieciséis minutos.

Mohamed Blal, del CA Artyneon, ganó con un registro de 1 hora, 9 minutos y 11 segundos. La segunda plaza fue para Alberto González, del Training, con 1 hora, 9 minutos y 48 segundos. El podio lo completó Manuel Mas, del CA Crevillent, con 1 hora, 11 minutos y seis segundos.

En el apartado femenino, Neus Mas Manchón, del CA Safor Teika, se impuso con 1 hora, 23 minutos y 46 segundos. Segunda fue la marroquí afincada en Cartagena Wafiya Benali, CA Nogalte, con 1 hora, 24 minutos y dos segundos, que volvía así al podio de una media maratón en la Región después de mucho tiempo. Trecera concluyó la lorquina Marta Belmonte, del CA Nogalte, con 1 hora, 25 minutos y 3 segundos.

En la prueba de 10.000 metros saludables, el vencedor fue Jaime Moral, siendo la primera chica Victoria Castiñeiras.

Algo importante que dejó esta edición número 33 es que 75 corredores entraron por debajo de una hora y media en la media maratón.