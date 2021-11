Pocos entrenadores elegirían jugar fuera de casa en vez de ante su público. Pues para Mario Simón afrontar el segundo partido consecutivo como visitante es un alivio. “Es mejor jugar fuera de casa esta semana”, ha indicado el entrenador del Real Murcia este viernes en rueda de prensa, y es que el preparador madrileño sabe del enfado de la afición después de la dura derrota en el Rico Pérez y de los malos resultados que se alargan ya siete semanas. “Nos quitamos la presión de tener que jugar aquí”, consideraba, añadiendo que “si sacamos un buen resultado ante el Puertollano, la afición estará con nosotros en el choque frente al Melilla, porque aunque son exigentes, también son agradecidos”.

Poca autocrítica se ha realizado este viernes en la sala de prensa de Nueva Condomina. Mario Simón se ha limitado a señalar que lo mejor “es pasar página cuanto antes” de lo ocurrido en el Rico Pérez, donde el Real Murcia salió goleado por el Hércules (3-0). “Lo que ha pasado ya no se puede cambiar, por eso tenemos que poner toda nuestra atención en el partido del domingo”.

Aunque el Real Murcia, décimo en la clasificación, lleva solo una victoria en las últimas siete jornadas, Mario Simón considera que “estamos en el camino correcto”. “Cierto runrún pasa factura a una plantilla nueva y con poca experiencia, pero vamos avanzando y creciendo”. Tampoco tuvo reproches el técnico grana para los jugadores. “No tengo nada que reprocharles. Estoy contento porque su rendimiento es bueno. Solo los detalles nos están privando de sumar mucho más. Tenemos que controlar esos detalles”. Además, el madrileño reiteró en varias ocasiones lo de la falta de experiencia de la plantilla: “La plantilla no tiene la experiencia de jugar en lugares como este, pero sí tienen ilusión, humildad y gansa de hacer grandes cosas”.

“Los jugadores se van dando cuenta de dónde estamos. Esa exigencia solo te la crees cuando aparece, y la gente lo está asimilando”, continuaba, volviendo a considerar que “hay que pasar página rápido de la derrota contra el Hércules”. Sobre el enfado de los aficionados indicaba que “lo entiendo”. “A nadie le gusta perder y menos 3-0 en el campo del Hércules, pero hay que mantener la tranquilidad y confiar en la plantilla. El equipo no está tan mal como se está diciendo en el entorno. Con un par de buenos resultados todo va a cambiar”.

Mario Simón dijo que personalmente y aunque está cuestionado “estoy bien”. “Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que el entrenador siempre está e el punto de mira. Es el primer damnificado cuando las cosas no salen. Pero estoy tranquilo porque eso es algo que no no puedo controlar. Si estuviera nervioso eso provocaría desconcentración, y yo tengo que estar concentrado para el partido del domingo. Lo que depende de mí es hacer las cosas para ganar, todo lo demás ya no depende de mí”.

Pese a las dudas sobre su continuidad, el técnico del Real Murcia decía que “no he recibido ninguna orden ni ningún mensaje que me haga dudar sobre el apoyo del club. Estoy trabajando junto a la dirección deportiva”, volviendo a repetir que “sabemos de la exigencia, pero estamos haciendo cosas bien y al final llegarán los resultados”. Siguiendo en esta línea, Simón añadía que “me siento arropado por la plantilla, el cuerpo técnico, la dirección deportiva y la directiva”.

“Guille Lozano no está rindiendo como esperábamos”

La única crítica durante los nueve minutos que duró la rueda de prensa la recibió Guille Lozano, futbolista que no está teniendo minutos en lo que va de liga. Al ser preguntado por la poca participación del canterano, Simón dijo que “hizo muy buena pretemporada, pero luego pasó el coronavirus y después ya no ha llegado a rendir como deseamos. Pensábamos que podía aportar cosas, pero si no está entrando es porque pensamos que otros compañeros están mejor. No tiene ninguna puerta cerrada, el ejemplo está en Pablo Haro, que ha sabido ganarse su sitio”.