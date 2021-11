Antonio Chicano Navarro, el seguidor más fiel de ElPozo Murcia, falleció ayer a los 67 años de edad víctima de una larga enfermedad. El murciano, que hacía poco tiempo que se había jubilado, fue el creador de la Peña 1ª Liga 1997-1998 y también de la Federación de Peñas de la entidad de fútbol sala, así como miembro de la junta directiva desde la temporada 2003-2004.

Chicano, que era un gran aficionado a las motos y pertenecía a un grupo que pilota Harley, también practicaba el tiro con arco. En los encuentros de ElPozo siempre acudía acompañado por su mujer, Carmen, y había transmitido su pasión por el equipo a su único hijo, Antonio. Su campana era famosa y también las cenas de despedida que organizaba a todos los jugadores cuando se marchaban del equipo. Chicano era un aficionado entrañable, querido por todos sus compañeros de grada. Hasta la temporada 2015-2016 estuvo al frente de la Federación de Peñas y organizaba todos los viajes para que los seguidores de ElPozo pudieran estar junto a su equipo. Cuando se jubiló de su vida laboral, decidió dar un paso al lado para tener más tiempo para él y su familia. Pero hace un tiempo le detectaron leucemia y desde entonces acudía a los partidos del Palacio solo cuando su enfermedad se lo permitía. El pasado martes estuvo en el encuentro del conjunto de Diego Giustozzi ante el Levante, el último de su vida.

Las muestras de condolencia por su fallecimiento entre exjugadores fueron numerosas. «Mucha fuerza a toda la familia», escribió en la red social Twitter Franklin Calvente, quien fue uno de los numerosos futbolistas que mostraron sus condolencias. Uno de los mensajes más emotivos fue del madrileño Javi Limones: «Cuánto lo siento. Desde el primer momento que llegué a Murcia me trató y ayudó como a uno más. Siempre teníamos su ánimos y apoyo. Mi más sentido pésame a toda la familia». El guardameta gallego Iago Barro, pese a que solo estuvo media temporada en ElPozo, también tuvo palabras de recuerdo para él: «Solo fueron seis meses en la familia de ElPozo, pero tiempo suficiente para notar su cariño y cercanía desde el primer día que pisé el Palacio. ¡Ánimos a toda la familia!». Un aficionado, Alejandro Martínez, dijo que «la historia de este equipo no se puede entender sin él». Y Andresito, ahora en el Jimbee Cartagena, escribió «mucha fuerza para toda la familia. Gran aficionado de nuestro futsal». También el ciezano Álex Yepes, que sigue jugando en Italia, le dedicó un 2Descansa en paz, Antonio», y Dani Salgado afirmó haberse quedado «sin palabras. Una persona que me trató con un cariño increíble. Un abrazo muy fuerte para Carmen y toda la familia. D.E.P. Antonio».

El club, que siempre ha tenido una consideración especial hacia Antonio Chicano, al que invitaba todos los años a la comida de Navidad en la factoría de ElPozo en Alhama como presidente honorífico de las peñas, le rendirá un homenaje el próximo sábado día 12 en el encuentro que jugará el equipo de Murcia ante el Viña Albalí Valdepeñas en el Palacio de los Deportes.

El cuerpo de Antonio Chicano es velado en el Tanatorio de Jesús, de Espinardo, donde hoy se oficiará una misa en su recuerdo.