La Copa Davis Rakuten 2021 arranca hoy en tres sedes, Madrid, Innsbruck y Turín. En liza, dieciocho selecciones y noventa jugadores. Y entre todos, el más joven es un murciano, Carlos Alcaraz, que, además tiene garantizada su participación al convertirse, por la baja de Roberto Bautista de última por lesión, en el número 2 español. Solo hay un jugador en la selección española en este torneo con mejor ranking que la joven perla de El Palmar, Pablo Carreño. Por tanto, salvo problemas físicos, el capitán, Sergi Bruguera, optará por dar la alternativa al murciano, que se convertirá de esta forma, en el segundo español con menor edad de la historia en participar en el torneo de la ensaladera.Para España, la Davis comienza mañana viernes ante Ecuador (16.00 horas, Movistar).

Alcaraz, el chico sin miedo que no tiene vértigo, que comenzó 2021 en el puesto 144 de la ATP y lo ha acabado en el 32, también es el más joven entre los noventa participantes de este torneo con nuevo formato desde 2019. Nacido el 5 de mayo de 2003 -tiene 18 años y 6 meses-, y solo dos italianos, Lorenzo Musetti (19 años y seis meses) y Jannik Sinner (20 años y tres meses), y el checo Jirl Lehecka (20 cumplidos el día 8 de este mes), se acercan a su edad. Con 21 están el ecuatoriano Antonio Cayetano Marck, el checo Tomas Machac y el colombiano Nicolás Mejía. Los australianos Alex de Miñaur y Alexel Popyrin, los húngaros Zsombor Piro y Fablan Marozsan, el serbio Miomir Kecmanovic y el austríaco Jirij Rodionov tienen 22 y son los siguientes en el ránking por edades.

Pese a su corta edad y experiencia, el ganador este año del ATP 250 de Umag y del Masters de Nuevas Generaciones, no tiene miedo a la presión ni a enfrentarse a un ambiente diferente al que se encuentra en cualquier torneo. «Con el equipo que tenemos y la relación que tenemos fuera de pista no tengo tantos nervios, pero intento no pensar mucho en el partido varios días antes para evitarlos. Jugar la primera vez en Copa Davis no es fácil, pero lo afrontaré de la mejor manera posible y el equipo me va a ayudar mucho», aseguró ayer Carlos Alcaraz durante la rueda de prensa que ofreció el equipo español.

Alcaraz ya sabe lo que es jugar la Davis, pero de categoría júnior, incluso de ganarla, como hizo en septiembre de 2018. Por eso, ayer no ocultó la tremenda ilusión con la que afronta esta nueva experiencia: «He visto la Copa Davis desde que era un niño y estoy muy emocionado de estar aquí. He visto muchas eliminatorias, pero recuerdo cuando fui a Valencia en 2018 a ver a David Ferrer contra Kohlschreiber, que fue un momento maravilloso, y cuando pensé que en algún momento estaría en esa posición», confesó.

Alcaraz, convertido ya en una gran realidad, admitió que «todo ha ido muy deprisa, sobre todo en menos de un año, pero no me quita la ilusión de seguir mejorando y creciendo, tengo claro el camino que tengo que coger para cumplir mi sueño», indicó. En cualquier caso, comentó que «los resultados han acompañado, pero si no, también me hubiera sentido satisfecho por el trabajo. Me estoy ganando el respeto dentro de pista y me voy dando a conocer en el circuito poco a poco, uno se acostumbra a que la gente te vaya conociendo», se sinceró, para considerar clave a continuación que «he estado trabajando con la psicóloga, que me ha estado ayudando muchísimo y sin ella no podría estar aquí».

Feliciano López: «Es insipirador para nosotros»

Feliciano López ya se ha declarado en varias ocasiones fan de Carlos Alcaraz. En la rueda de prensa de ayer, cuando fue preguntado por las cosas que aporta el murciano, dijo que son «tantas cosas» que le costaría elegir una, aunque se queda con «cómo se comporta en la pista siendo un niño». «No he visto a muchos como él en el pasado», dijo.

«Es inspirador para nosotros, es uno de los jugadores a los que siempre quieres ver jugar. No tengo consejos para él: está más preparado de lo que yo estaba a su edad», apuntó.

«Está listo para este reto y es bueno que sea en Madrid, en su país. Solo le deseo lo mejor y que nos dé muchos puntos», indicó el veterano jugador del equipo español, que sufre las bajas de Rafael Nadal y Roberto Bautista.

«En casi todas las eliminatorias que yo recuerde hemos tenido bajas», apuntó Feliciano. «Pero este equipo ha demostrado que compite muy bien y que sabe sobreponerse a situaciones complicadas, en 2019 también».

Marcel Granollers indicó por su parte que «con el formato actual el dobles es igual de importante que los individuales».

«Cada punto va a sumar y Sergi tiene varias combinaciones que hacer y a ver lo que decide, que será lo mejor para el equipo», dijo.

Bruguera descartó que defender el título ganado en 2019 suponga un presión extra. «En la Davis la presión siempre existe», aseguró. El capitán dijo que la baja de última hora de Bautista «es muy importante porque es un jugador que suma mucho en todos los aspectos, como jugador y a nivel personal en el equipo». «Es un golpe duro pero lo hemos de superar», añadió.

Bruguera no restó un ápice de importancia al choque inicial contra Ecuador: «Afrontamos todas las eliminatorias con el máximo respeto hacia el rival, sabiendo que la Davis es un torneo especial».