El UCAM Murcia CF está intentando recuperar el terreno perdido en liga. Con la llegada de Salva Ballesta al banquillo, los univeristarios solo han podido sumar un punto en los dos partidos que han disputado como visitante. El técnico maño quiere cambiar la dinámica a partir de este domingo, donde debutará en La Condomina ante su exequipo, el Algeciras. Sin embargo, tras esta jornada, el cuadro murciano deberá abrir un paréntesis para afrontar la primera ronda de la Copa del Rey. Un partido en el que los universitarios recibirán al Deportivo de La Coruña en La Condomina el próximo miércoles a las 20.00 horas. Para dicho encuentro, los abonados podrán acceder gratis con su carné. Mientras que los precios de las entradas para el público general son de 20 euros en Tribuna, 15 en Grada Lateral y 10 en el Fondo Norte. Las localidades ya están disponibles en las oficinas del estadio, en horario de oficina, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. También de manera online a través de la página web del club.

Por su parte, Armando Corbalán, jugador del UCAM Murcia, analizó la situación del equipo y confía en poder revertir la dinámica logrando la victoria este domingo en casa. «El equipo tiene claro lo que tiene que hacer. Tenemos mucho hambre y ganas de revertir esta situación. Todos estamos apretando para poder conseguir los tres puntos este fin de semana en casa y cambiar así esta dinámica», expresaba e hizo autocrítica sobre la derrota ante el Atlético Baleares. «No estuvimos al nivel ante el Atlético Baleares. No estuvimos bien en intensidad y en carácter como fue ante el Nástic de Tarragona. Al final cuando juegas ante un gran equipo y no estás a un nivel alto se acaba notando. Eso no puede volver a ocurrir», comentó.

Al igual que el técnico Salva Ballesta, el centrocampista se medirá al Algeciras, su exequipo el pasado curso, este domingo. «Es un partido especial para mí. El año pasado viví un año muy bonito allí con el Algeciras. Además estuvimos a punto de conseguir algo histórico. A partir de eso, yo me centro junto a mis compañeros en conseguir la victoria», concluyó el jugador universitario en su encuentro con los medios.

Pedro Munitis toma las riendas del Sabadell

El cántabro Pedro Munitis se convirtió ayer en el nuevo entrenador del CE Sabadell que ocupa puestos de descenso en el grupo II de Primera RFEF, tras haber jugado la pasada temporada en Segunda División. Munitis, quien fue entrenador del UCAM Murcia CF de 2017 a 2019, ocupará el puesto a Antonio Hidalgo que fue destituido el pasado sábado cuando perdió por 3-0 ante el Real Madrid Castilla. Ayer dirigió su primer enfrentamiento y dispondrá de tres días para preparar el encuentro del próximo sábado en casa ante el Andorra. El entrenador podría regresar a la capital murciana en el mes de febrero, donde se mediría al UCAM Murcia en La Condomina.