Neskes está rompiendo los moldes en el Cartagena. El canterano, con la gran asistencia que le dio a Rubén Castro para sumar la victoria ante el Burgos, ha pedido paso a la titularidad. Carrión está confiando en él y quiere seguir creciendo en el primer equipo del Cartagena. “Estoy muy contento con la victoria del equipo, más allá de la asistencia. Le guardo cariño porque fue mi primera asistencia en Segunda”, dice sobre el partido anterior.

Neskes, que brilla ahora con el primer equipo del Cartagena, acabó de rebote en las filas albanegas al encontrarse con el rechazo del Granada. “Acabé con el Granada, no quisieron renovarme y decidí cambiar de aires porque no me quedaba otra alternativa. Desde el Cartagena confiaron en mí para el filial la temporada pasada y hacer la pretemporada con el primer equipo. Estoy muy contento y agradecido al club y a mis compañeros”.

El joven granadino se siente afortunado de pertenecer al Cartagena y quiere seguir sumando minutos con los albinegros. “Agradezco a todos los del club. Los que no se ven también aportan su parte. Quiero agradecer a Pepe Aguilar porque aprendí mucho con él y a Carrión porque es el que me ha dado la oportunidad de debutar en Segunda”, explicaba.

Rubén Castro, con su gran temporada, está liderando al Cartagena en su búsqueda por asentarse en la zona noble de la tabla. Neskes no oculta la admiración que tiene hacia el canario. “Mi relación con Rubén Castro es muy buena, como con todos. Cuando era pequeño siempre me fijaba en él", admite.

El Cartagena no está sumando buenos resultados fuera de casa. Tan solo dos victorias en nueve partidos están lastrando la buena imagen del equipo en el Cartagonova, por lo que el canterano cree que deben dar ya un paso adelante. “Queremos sacar los tres puntos allí y cambiar la imagen fuera de casa”.

Carrión, que ha impulsado al canterano en el primer equipo, siempre ha mostrado su confianza hacia él y siempre que ha tenido oportunidad de alabar su juego, no ha dudado en hacerlo. “Me siento jugador del primer equipo, llevo con ellos de pretemporada. También Carrión cree que soy uno más, como ya ha dicho varias veces. Sí que es cierto que tengo ficha del filial, pero no me importa. Lo que quiero es seguir sumando minutos con el primer equipo”, finaliza.