La defensa fue una de las líneas que más elogios recibió en el inicio liguero del Real Murcia en esta temporada en Segunda RFEF. Aunque dos errores complicaban las cosas a los murcianistas en el choque de debut contra el Marchamalo, en las siguientes jornadas, los de Mario Simón tomaron impulso gracias sobre todo al buen hacer de la retaguardia. No se encajó en la visita a un Granada B que buscó más el triunfo que los visitantes ni tampoco con el Intercity en la que hasta ahora es la victoria más cómoda de los murcianos. De hecho, en las primeras seis jornadas ligueras, Miguel Serna solo recogió el balón tres veces de su portería. A los tantos mencionados del Marchamalo hay que sumar el que dio el triunfo al Mar Menor en el partido disputado en el Pitín.

Pero ese punto a favor para los murcianistas ha desaparecido justo coincidiendo con la crisis de resultados que vive un Real Murcia que tras doce jornadas ligueras ocupa la décima posición del Grupo V de la Segunda RFEF. Desde el 10 de octubre, cuando se empató a cero en el campo del Socuéllamos, los goles en contra han ido llegando cada jornada. Hasta nueve goles han encajado los de Mario Simón en los últimos seis partidos disputados, siendo el 3-0 recibido este domingo en el Rico Pérez el resultado más doloroso. Hacía cinco años que los granas no encajaban una goleada así. Para encontrar otro 3-0 en contra hay que remontarse al 9 de octubre de 2016, cuando el Recreativo de Huelva ganó contundentemente a un equipo murciano que militaba en el Grupo IV de Segunda B.

El 3-0 del Hércules ha sido el marcador más abultado de esta temporada, pero desde el 10 de octubre no hay semana en la que Miguel Serna no reciba un gol, lo que pone en entredicho la faceta defensiva de los murcianistas. Incluso el meta, uno de los pocos que aportaba caché a la plantilla, no está haciendo una campaña para recordar. Aunque no ha cometido fallos de bulto, tampoco ha aparecido para convertirse en el salvador con grandes paradas.

Antes de la derrota en Alicante, los granas ya cayeron el 14 de noviembre en casa contra el Eldense, partido en el que los de Elda remontaban el gol inicial de Dani García, llevándose el triunfo por 1-2.

También encajaron los de Simón en el campo de La Nucía. Un gol de Fofo de penalti adelantaba a los suyos. Sin embargo, los tantos de Carrasco y Dani García daban la vuelta al marcador en los diez últimos minutos. Atlético Levante, El Ejido y Pulpileño son los otros tres conjuntos que se han aprovechado de las concesiones murcianistas en defensa, haciendo que ya se acumulen seis jornadas sin mantener la portería a cero.