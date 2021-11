No hay sensación más extraña que llegar a una reunión con una idea en la cabeza y darte cuenta de que todos los que te rodean opinan de forma diferente. Algo parecido le ocurrió ayer a Agustín Ramos, presidente del Real Murcia. La encrucijada en la que vive el responsable murcianista desde hace ya varias semanas completó este lunes un nuevo capítulo, y no será el último, porque el máximo mandatario grana decidió ratificar en el banquillo a Mario Simón.

El entrenador madrileño, que acumula varias jornadas en el alambre, tendrá una vida extra más, y la tendrá porque Agustín Ramos, dejado de lado el calentón por la derrota en el Rico Pérez y por las siete jornadas en negativo que acumula el equipo, se llenó de dudas cuando, sentado a la mesa, empezó a escuchar opiniones favorables a la continuidad del técnico.

Volvió a ser Manolo Molina el principal valedor del preparador grana. Ni la caída sonrojante contra el Hércules hizo cambiar de bando al director deportivo, que se mantuvo fiel al entrenador que él mismo fichó en verano, defendiendo además que en lo que va de competición el equipo solo ha encajado tres derrotas.

No fue el lorquino el único que subrayó los puntos por los que consideraba que no era el momento de cambios en el banquillo, una buena parte del consejo de administración, destacando Francisco Tornel, se posicionó en la misma línea argumental que la puesta sobre la mesa por el responsable de la confección de la plantilla.

Con una mayoría apoyando al técnico, Agustín Ramos, que también había hablado con Mario Simón tras la debacle en el Rico Pérez, decidió echar el freno de mano, tirando de la paciencia que ya lleva cultivando desde hace varias semanas y ratificando al técnico con vistas al partido del domingo en Puertollano. Será en la segunda salida consecutiva del Real Murcia donde se la jugará el madrileño. Y es que en su conversación con el presidente, el dueño del banquillo murcianista aseguró sentirse con fuerzas para dar la vuelta a la crisis deportiva que ha llevado a los granas a firmar una sola victoria en siete jornadas.

La esperanza dentro del consejo de administración es que se remonte el vuelo en las jornadas que quedan para finalizar el año, y ya en enero hacer un esfuerzo económico para incorporar a varios fichajes de garantías que eleven el nivel de una plantilla que ya ha quedado demostrado que no da para llegar a los puestos de play off. De hecho, ya hay varios futbolistas señalados y que encabezan la lista de posibles descartes.

Tendrá que conseguir Mario Simón en la visita a Puertollano lo que solo ha logrado en La Nucía, y es que en las últimas siete jornadas solo se ha conseguido ese triunfo. La caída en picado ha llevado a los murcianistas a la décima posición. Lo único que les mantiene con vida es la irregularidad de todos los equipos del Grupo V. Incapaces la mayoría de ganar dos encuentros seguidos, la clasificación está ajustadísima. De hecho, los murcianistas tienen el play off a dos puntos. Pero, si miran hacia abajo, la zona de descenso está a la misma distancia.

El miedo a la toma de decisiones sigue instalado en Nueva Condomina

Desde que Francisco Tornel y su equipo aterrizaran en el Real Murcia en enero de 2019, la toma de decisiones importantes en el aspecto deportivo se ha convertido en una misión imposible. Aunque el notario murciano ya no está al frente del consejo de administración, ayer fue una de las voces que apoyó la continuidad en el banquillo de Mario Simón, apostando por la misma «tranquilidad» y la «paciencia» que el pasado curso condenó al equipo grana al fracaso del descenso a Segunda RFEF.

El Real Murcia vive una situación muy parecida a la de la pasada temporada, pero Francisco Tornel y el KBusiness no tomaron buena nota de la mala gestión que hace un curso acabó con la caída del equipo a la cuarta categoría del fútbol español. Pese a que desde muy pronto se veía que con Adrián Hernández no llegaban los resultados esperados para alcanzar uno de los puestos que daba acceso a la Primera RFEF, Francisco Tornel dejó pasar las semanas sin mover un dedo, defendiendo que había tiempo por delante y que la distancia que separaba el objetivo era muy corta. No fue hasta febrero cuando se destituyó al ahora entrenador del Yeclano, siendo ya demasiado tarde.

La decisión errónea no ha cambiado nada en la manera de proceder Tornel y los otros consejeros del KBusiness, que vuelven a defender que hay que tener paciencia.

El club pide perdón por retener los autobuses de los aficionados

Los aficionados del Real Murcia que regresaban del Rico Pérez en los autobuses sacados por los peñistas se encontraron con una sorpresa inesperada. Fueron retenidos por la Policía a la entrada de Murcia para evitar que llegaran a Nueva Condomina antes que los jugadores y les esperaran para mostarles su malestar. Los agentes actuaron tras recibir una llamada del propio club. Nada más conocerse, muchos aficionados criticaron la actitud de la entidad. Esto hizo que en el día de ayer el propio Real Murcia emitiera un comunicado para señalar que «lamenta las molestias ocasionadas y pide disculpas por el incidente».