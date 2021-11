Radovic reina en el ‘Plan B’

El UCAM Murcia CB logró ayer una victoria que dentro de un mes puede ser clave para acabar la primera vuelta entre los ocho primeros clasificados. El conjunto universitario se ha marchado al parón de las ventas FIBA manteniendo la buena línea que ha mostrado durante esta primera parte del curso, pero sobre todo con siete triunfos en su bolsillo en once jornadas. Afrontar las Navidades con la posibilidad de acudir por primera vez en su historia a una Copa del Rey por méritos propios es el mejor regalo, pero todavía falta rematarlo. Y solo lo puede hacer con partidos como el desplegado frente al BAXI Manresa (71-67). En un encuentro en el que los dos equipos estuvieron más pendientes de desactivar sus mejores armas, emergió un Nemanja Radovic que brilló en la segunda parte y lideró a su equipo hasta la victoria. El jugador montenegrino fue clave en el ‘Plan B’ que el equipo murciano tuvo que ejecutar al no encontrar con regularidad en la anotación de nombres como Isaiah Taylor, James Webb o McFadden.

El ala-pívot del UCAM acabó el partido con 17 puntos y 5 rebotes, y se convirtió en el líder de una segunda unidad que no solo hizo bien el trabajo que no se ve, sino que también obtuvo rentabilidad ofensiva cuando más lo necesitaba con hombres como Tomás Bellas, Cate, Czerapowicz o incluso McFadden siendo claves en acciones fundamentales en varios tramos del choque. Sito Alonso se marchó satisfecho y tranquilo al comprobar que puede tirar del fondo de armario cuando sea necesario. Algo que puede ser muy importante en las próximas fechas, ya que el UCAM afrontará sus dos próximos compromisos lejos de casa y el siguiente en el Palacio será dentro de casi un mes ante todo un Real Madrid.

Y eso que el arranque de partido de ayer ofreció un marcador bajo entre dos de los equipos que más anotan en lo que va de temporada en la Liga Endesa. Sin embargo, lo visto sobre la cancha fue todo lo contrario. Ambos conjuntos ofrecieron un intercambio de ataques rápidos, evitando pisar el freno. Pero las defensas se impusieron en todo momento. Brilló el UCAM con el mono de trabajo puesto, y supo tener la concentración y paciencia necesaria para tratar de dar el primer golpe primero. La entrada de Czerapowicz, y de un Cate más entonado que en otras ocasiones, dieron impulso a los locales, pero fue la defensa de Tomás Bellas lo que permitió al UCAM finalizar por delante en el primer cuarto después de cinco puntos consecutivos de James Webb (14-8).

Los puntos de Cate y Radovic permitieron arrancar el segundo capítulo con mejor pie que el anterior, además Czerapowicz aprovechó una contra para anotar una canasta con tiro adicional que permitía establecer la primera ventaja de un partido trastabillado (21-10). El BAXI Manresa se vio obligado a dar un paso adelante por mediación de Bako y la velocidad de Thomasson obligó a Sito Alonso a gastar su primer tiempo muerto con 21-15 a cinco minutos para el descanso, con el equipo en bonus. Radovic rompió la mala racha ofensiva para los universitarios y Taylor, al que cada día tienen más vigilado las defensas rivales, confirmó la reacción tras un parcial de 7-1 antes de que Pedro Martínez pidiera tiempo muerto (28-16). El UCAM mantuvo su buen hacer atrás, y dejó en 17 puntos a su rival en 18 minutos (32-17). Sin embargo, la falta de acierto volvió a aparecer en los instantes finales y una antideportiva de Rojas a ocho segundos del descanso hizo que Moneke le diera un mordisco de tres puntos al marcador devolviendo el parcial (32-26).

La segunda mitad inició con la misma historia. Con Moneke anotando y el UCAM espeso en ataque con un parcial de 0-5. Hasta que Lima y Webb, desde el triple, desatascaron el ataque de los universitarios y permitieron a su equipo volver a tomar aire en el marcador. El UCAM logró respirar de nuevo (39-33). Pero el BAXI Manresa empezó a creer en poder darle la vuelta a la situación con Dani Pérez y la superioridad de Bako en el rebote. Aparecieron los chispazos de McFadden y Cate, pero la guinda fueron cinco puntos de Radovic consecutivos para finalizar este periodo con un triple al filo del reloj (55-50).

El montenegrino, junto a Czerapowicz, puso la primera piedra en el inicio de la fase decisiva para que el UCAM empezase a amarrar el triunfo. A seis minutos del final, la ventaja era de cinco puntos para los de Sito Alonso (61-56) y se mantenían firmes en defensa. El equipo de Pedro Martínez solo podía anotar a través del tiro libre, y fue entonces cuando emergió la superioridad de Radovic. El ala-pívot fue el que mejor interpretó el partido esos momentos del UCAM. Tanto en ataque como en defensa fue determinante, ya fuera sacando su gancho ante Bako o cerrando el rebote.Con el 70-65 en el marcador, al conjunto universitario tan solo le faltaba sellar el triunfo. Y lo hizo con los tiros libres de Davis para después desatar la locura del séptimo triunfo del UCAM Murcia en este curso (71-67).

Sito Alonso: «Hemos sabido sacar el partido sin ser tan vistosos»

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, destacó que el conjunto universitario se impuso por 71-67 al Baxi Manresa en el Palacio de los Deportes gracias a «una defensa magnífica» y que supo «ganar sin ser tan vistosos como otros días». «Ha habido varios momentos importantes en el partido y, aunque no jugamos con el desparpajo de otros días ni dominamos el rebote para correr tanto, sí que hicimos una defensa magnífica y supimos ganar sin un ser tan vistosos y sin que Isaiah Taylor, Jordan Davis y James Webb estuvieran excelentes, lo cual marca una línea de competitividad alta», comentó el técnico del cuadro universitario a modo de valoración al término del encuentro ayer.

El entrenador madrileño puso un par de ejemplos de jugadores que, sin números espectaculares, han aportado mucho: «Thad McFadden está en un tramo de la temporada que no mete, pero está defendiendo a muy buen nivel y también la defensa de Emanuel Cate ha sido muy buena, lo que le da empaque de jugador profesional, que es lo que es», explicó. Además, Sito Alonso envió un mensaje a la afición y ha dicho que «tiene que disfrutar» del momento que vive el equipo. «Es lógico que estuviéramos atenazados, porque este era un partido que nos podía alejar del objetivo de la Copa del Rey», aseveró.

El conjunto universitario perderá esta semana a varios de sus jugadores por los compromisos internacionales, ya que jugadores como Radovic, Cate, Rojas o Czerapowicz disputarán las Ventanas FIBA con sus respectivas selecciones.

Por su parte, Pedro Martínez, entrenador del BAXI Manresa, explicó al término de partido su comentario en las redes sociales tras la rueda de prensa de la previa de Sito Alonso. «Escuché la rueda de prensa de Sito Alonso y me pareció muy exagerado lo que dijo. No me gustó ese halago tan desproporcionado, pero tenemos una relación correcta. Nos saludamos al comienzo del partido y le felicité al final», explicó el entrenador del conjunto manresano.