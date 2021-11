Triunfo sólido del FC Cartagena ante un Burgos que poco pudo hacer ayer en el Cartagonova ante el acierto de los locales en todas las facetas del juego. Los de Luis Carrión realizaron un completo partido tanto en defensa como en ataque, con una buena presión, gran recuperación tras pérdida, buena posesión de balón y creatividad en ataque. El gran nivel de todo el equipo llevó al Cartagena a ganar el partido sin sufrir prácticamente ninguna ocasión de gol del rival y le da tres puntos de oro en la pelea por lograr el objetivo de la salvación. A cinco jornadas para llegar a la mitad del campeonato, los albinegros ya tienen 25 puntos y se encuentran a solo dos de la zona de ascenso a Primera División, alejándose a ocho puntos del descenso.

Antes de comenzar el encuentro, el club rindió un pequeño homenaje a su equipo de LaLiga Genuine, de reciente creación, y que ha disputado su primer fin de semana de competición en la liga de equipos para personas con discapacidad intelectual fundada por LaLiga.

Una vez el colegiado Gorka Sagués Oscoz dio comienzo al encuentro y durante toda la primera mitad, el cuadro cartagenero fue dueño y señor del juego y estuvo mucho mejor plantado sobre el césped del Cartagonova, comenzando a atacar a la defensa burgalesa por el flanco izquierdo con varias internadas de Dauda. En el segundo minuto de partido, el ghanés se marchó por la banda, recortó hacia dentro y encontró a Rubén Castro -que había internado al área pequeña indetectable para la zaga burgalesa- con un centro a media altura.Sin embargo, cuando todos esperaban el gol, el canario no pudo contactar con la pelota cuando se encontraba delante del marco defendido por Jose Antonio Caro. En la siguiente jugada, de nuevo Dauda puso un buen centro a la cabeza de Rubén que el delantero remató fuera por poco.

En otra intentona del ghanés llegó un penalti que el colegiado señaló en directo pero que rectificó a instancias del VAR. Dauda filtró un gran pase para Rubén Castro que lo plantaba solo en el área rival, pero el control del ariete no fue bueno y se encontró con Jose Antonio Caro en la salida a sus pies. Rubén Castro llegó antes a la pelota, pero el meta acabó rebañando el balón y arrollando después al experimentado delantero. Pese a que Sagués Oscoz señaló penalti -en directo así lo pareció-, fue avisado por el VAR del posible error y terminó corrigiendo la jugada e invalidando tanto el inexistente penalti como la amarilla que había mostrado al meta por la acción.

Con el paso de los minutos, el Cartagena se hizo con el control absoluto del partido mediante un pletórico Sergio Tejera, que estuvo en casi todas las acciones de ataque y defensa, llegando incluso a golpear el palo con una volea desde la frontal del área que supuso la mejor oportunidad de los albinegros en la primera parte.

También pudo llegar el gol en un córner directo botado por Bodiger que remató en el primer palo De Blasis marcando los tiempos y entrando desde atrás sin que ningún defensa rival le siguiera. Por desgracia para la parroquia albinegra, su testarazo salió desviado lejos del segundo poste.

Comenzó entonces a conectarse con el partido Álex Gallar y filtró un gran pase para Tejera, que llegó a línea de fondo una vez dentro del área y cedió un peligroso balón atrás que Dauda remató a puerta, pero que acabó salvando un zaguero burgalés sobre la misma línea. En una jugada posterior, los dos centrales cartageneristas quisieron el protagonismo rematando dos acciones consecutivas. Vázquez remató un nuevo córner desde la izquierda -el Cartagena acabó el partido con 11 córners por 1 del Burgos- y, tras el rechace de la defensa burgalesa, Alcalá finalizó con la cabeza el segundo centro al área seguido. Solo tuvo un error defensivo el conjunto albinegro en una contra del Burgos, pero Juanma finalizó muy centrado cuando estaba solo frente a Marc Martínez.

El Cartagena finalizó los primeros 45 minutos atacando la meta de Jose Antonio Caro, pero sin encontrar el premio del gol. En una de las últimas de la primera parte, Delmás encontró a Gallar en la izquierda y el extremo puso el pase de la muerte para Rubén Castro, pero no llegó el canario y Dauda acabó rematando fuerte, pero demasiado centrado, para obligar a la buena intervención de Caro que evitó de nuevo el gol.

Tras la pausa, el Cartagena lo intentó de todas las maneras en ataque en busca del gol que le diera la victoria. Los locales dominaron al Burgos a su antojo y no sufrieron ninguna ocasión de peligro, defendiendo a la perfección desde el centro del campo y la zaga cuando tuvieron el balón los de Julián Calero. Sin embargo, el cansancio comenzó a notarse en las filas cartageneras y el ritmo en ataque decayó, permitiendo más posesión del rival y algún acercamiento al área de Marc.

Consciente de la fatiga de algunos jugadores, Carrión reaccionó introduciendo cambios con la intención de volver a aumentar el nivel de producción ofensiva del equipo. El plan le funcionó a la perfección. Neskes, que había entrado por De Blasis, tuvo un impacto inmediato en el partido con una asistencia de fantasía a Rubén Castro para conseguir el único tanto del partido, que valió tres puntos. Dauda condujo desde la izquierda hacia el centro y soltó la pelota para Neskes, a unos metros de la frontal del área. El canterano recibió en el centro, amagó el tiro para despistar a su par a la vez que se acercabaal balcón del área y cuando todos los defensores rivales tenían la atención puesta en él, picó la pelota por encima de la línea defensiva para un Rubén que entraba solo al punto de penalti. El canario no se puso nervioso, la bajó con maestría y definió a un lado con el empeine ante la salida del portero para lograr su décimo tanto de la temporada.

No se conformaron con el gol, los de Luis Carrión y continuaron buscando con ahínco un segundo tanto que les diera tranquilidad. El equipo desplegó una presión sublime en todo el campo, defendió las pocas llegadas del cuadro burgalés y creó grandes ocasiones por ambas bandas, pero no encontró finalmente el segundo gol y tuvo que vivir un tenso final de partido. El Burgos adelantó sus líneas sin demasiado control obligando al Cartagena a recular y defender el resultado, pero los continuos errores de los de Julián Calero y el acierto de una gran defensa -con mención especial para De la Bella- terminaron matando las opciones de los visitantes. El Cartagena entró al trapo y salió al contragolpe en varias ocasiones, pero un gafado Dauda no encontró la claridad que necesitaba para poner la sentencia, incluso errando una ocasión de mano a mano con el guardameta.

Con el pitido final, los tres puntos se quedaron en el Cartagonova tras un partido impecable y muy trabajado de los de casa que les deja con 25 puntos, a uno de la zona de play off y más lejos de la zona peligrosa de la tabla tras superar a un rival directo.

Carrión: «Si jugamos como en casa, podemos ganar a cualquiera»

El entrenador cartagenerista, Luis Carrión, compareció ante los medios en la rueda de prensa posterior al encuentro para valorar lo que había visto en el terreno de juego en la victoria de su equipo frente al Burgos.

El técnico ofreció lo que fueron para él las claves del partido. «Tenía la sensación de estar dominando y llegando con cierta facilidad, que es lo que quieren ellos porque saben bien lo que hacen, y que ellos esperaban para salir a la contra y hacernos daño. Hemos manejado bien eso y hemos hecho una buena presión tras pérdida. El equipo ha hecho un muy buen partido hoy», afirmó el entrenador.

Carrión valoró también la victoria por el trabajo del equipo rival. «Por el hecho de ser un recién ascendido parece que tienes que ganar sí o sí, pero cuesta. Eran tres puntos muy importantes y se han conseguido», reafirmó aliviado el catalán.

El entrenador albinegro puso una pega al partido de los suyos referente a las situaciones tras el primer gol y la incapacidad de cerrar el partido. «Deberíamos haber estado un poco más tranquilos en alguna acción para meter el segundo y creo que así habría cambiado el partido», aseguró Luis Carrión.

Por último, el entrenador del equipo de la ciudad portuaria se mostró satisfecho con el buen partido de los suyos y tuvo unas palabras para su afición. «Quiero que la gente disfrute y que estemos todos unidos, que creo que lo estamos. Ahora hay que hacer un poco más fuera de casa porque creo que la afición se lo merece. Viendo los partidos que hacemos en casa podemos ganarle a cualquiera», finalizó el jefe del banquillo albinegro.