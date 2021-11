El triunfador de la 14 ª jornada de la División de Honor Juvenil fue el Archena, que después de muchos partidos logró su tercera victoria de la temporada. Y lo hizo con mucho sufrimiento ante el Cartagena FC, en el archenero campo Andrés Abenza, por 1-0.

Medían sus fuerzas dos equipos enclavados en la zona peligrosa, separados por cuatro puntos antes de este encuentro. Los chicos de Kilian Moreno eran conscientes que una derrota les hundía en el fondo de la clasificación. Como era de esperar, el choque fue muy caliente, con ocasiones de gol en ambas porterías. A medida que pasaban los minutos, ninguno quería arriesgar en exceso, pero fueron los locales quienes más lucharon. El tanto de la victoria lo logró Raúl Ortega.

Con este resultado, el Archena sigue tercero por la cola, con once puntos, y jugará la próxima jornada ante el Talavera. Por su parte, el Cartagena FC ocupa el puesto quince con trece puntos. Le tocará descansar la próxima jornada.

El Real Murcia tenía un desplazamiento cercano, ya que viajó hasta Castilla-La Mancha para enfrentarse al Albacete en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El equipo de Mapeka realizó un buen partido, pero no fue suficiente para traer algo positivo. Perdió 1-0. El Real Murcia dispuso de ocasiones para haberse marchado al descanso por delante en el marcador, pero no fue así. A los cuatro minutos del segundo tiempo, el Albacete logró el gol y los jóvenes murcianistas ya no fueron capaces de sobreponerse al mismo.

El Real Murcia ocupa el puesto doce con diecisiete puntos, uno por encima del descenso. Jugará la próxima jornada ante el Conquense.

En cuanto al FC Cartagena, le tocó descansar en esta jornada, pero los resultados del resto de encuentros lo dejan en puestos de descenso. Ocupa la decimotercera plaza, con dieciséis puntos. Jugará ante el Albacete la próxima jornada.