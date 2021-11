El calendario no da ni un solo respiro al UCAM Murcia. Salva Ballesta, en sus dos primeros partidos como entrenador, va a tener dos de las pruebas más duras de la competición. En su primer test, el técnico aprobó sacando un empate en un Nou Estadi en el que no había puntuado nadie. Fueron los primeros en robarle puntos al equipo tarraconense. En el segundo partido, la tónica es la misma. Se enfrenta al Atlético Baleares (12.00, Footters), un rival en estado de gracia que solamente ha perdido un partido en Primera RFEF y que sigue invicto en su casa, con 14 puntos de 18 posibles. Por tanto, tendrá la misión de volver a ganar en territorio invicto.

La llegada de Salva Ballesta al banquillo universitario pareció enchufar a un equipo falto de energía y que iba a la deriva. No consiguió ganar Al Nástic, pero lo cierto es que con once contra once, el UCAM consiguió mirar de tú a tú al equipo catalán en uno de los campos más complicados del Grupo II. Tendrá que dar continuidad el zaragozano a ese plan. «Conmigo el esfuerzo no se negocia. Eso lo tienen que saber todos», es lo que decía Ballesta en la previa del encuentro. Tiene que seguir mejorando el UCAM Murcia para no sufrir esta temporada y para conseguir instalarse en la zona noble de la clasificación. Sin balón, el equipo trabajó bien pero encajó dos goles. Y ya van 16 en 12partidos. Las continuas bajas en defensa que está sufriendo el equipo también están teniendo que ver. La pareja titular del curso pasado apenas ha podido jugar junta. Charlie Dean se ha perdido gran parte de los partidos y Josete también arrastra molestias desde principio de temporada, lo que le han hecho ser baja en los últimos choques.

Las bajas están haciendo que el equipo no termine de carburar. A las ya conocidas de Moyita y Josete, se les unen las de Manu Farrando, por sanción, Manu Garrido y Santi Jara. Cinco bajas muy importantes, pero que no deben servir como excusa.