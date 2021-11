Un Hércules-Real Murcia nunca debería darse en Segunda RFEF. Pero un cúmulo de malas gestiones continuadas en los años, tanto en la directiva grana como en la alicantina, han hecho que estos dos clubes históricos se vean las caras esta tarde (17.00, Footters) en la cuarta categoría nacional.

No se enfrentaban -quitando partidos amistosos de verano- desde la temporada 2015. Seis campañas que se han hecho eternas para dos aficiones acostumbradas históricamente a tener su dosis de estos enfrentamientos, como mínimo, dos veces por temporada. Aquel último enfrentamiento no se recuerda muy bien por los lares murcianistas, ya que el Hércules apeó del play off a los granas en Nueva Condomina con un gol ‘in extremis’ que los dejaba otro año más en el infierno de la Segunda B.

La situación para los dos clubes desde ese último partido, desgraciadamente, ha empeorado por difícil que pareciera. Y es que los dos clubes, en ese año, eran equipos dominantes en el tercer escalón español. Ahora están en el cuarto y ninguno de los dos conjuntos está en puestos de play off con casi un tercio de liga jugado. El Real Murcia marcha sexto con 17 puntos y el Hércules va décimo, pero con tan solo un punto menos. Los malos números, unidos a la exigencia que hay detrás de ambas entidades, hacen que, tanto Mario Simón como Sergio Mora, estén con la soga al cuello. De hecho, el técnico del Hércules dejó caer en la rueda de prensa previa al partido que si no saca un resultado positivo, lo más posible es que no siga a los mandos. No ha tenido un ultimátum tan claro Mario Simón, pero su figura se ve discutida desde hace semanas. Solo un rayo de luz en La Nucía despejó un poco el cielo, pero la nueva derrota ante el Eldense en casa volvió a hacer estragos a su alrededor.

Será un duelo de necesitados en el que el Real Murcia no estará solo. Se espera que alrededor de 800 personas estén en las gradas del Rico Pérez. La FEPEMUR ha fletado cuatro autobuses más los diferentes particulares que viajen.

Mario Simón, tras varias semanas con bajas, no tendrá ninguna en su plantilla. Pablo Ganet volvió a mitad de semana del parón de selección y tal y como dijo el técnico, «se encuentra en las mismas condiciones que el resto»-

Además, Mario Simón contará a partir de la próxima semana con el lateral zurdo Alberto López, quien ya militó en el club grana en la segunda vuelta de la temporada 2016-2017. Se encontraba en el paro tras acabar su etapa en el Recreativo Granada. Ha firmado contrato hasta el final de temporada y llega para cubrir la ficha que ha dejado libre el central de Puerto Lumbreras Antonio López, quien se ha visto obligado a retirarse del fútbol por un problema cardiaco.