El UCAM Murcia CB ha logrado una victoria que dentro de un mes puede ser clave. El conjunto universitario se marcha al parón de las ventas FIBA con una sonrisa, pero sobre todo con siete triunfos en su bolsillo. Afrontar las Navidades con el la posibilidad de acudir por primera vez en su historia a una Copa del Rey por méritos propios es el mejor regalo, pero todavía falta rematarlo. Y solo lo puede hacer con partidos como el desplegado frente al BAXI Manresa (71-67). En un partido en el que los dos equipos estuvieron pendientes de desactivar sus mejores armas, apareció un Nemanja Radovic que brilló en la segunda parte. El ala-pívot montenegrino fue clave en el 'Plan B' del equipo murciano al no encontrar con regularidad en la anotación a nombres como Taylor, Webb o McFadden. El interior del UCAM acabó el partido con 17 puntos y 5 rebotes, siendo el máximo anotador del equipo local y amarrando la séptima victoria de la campaña para los de Sito Alonso en once partidos.

Primer cuarto Los primeros diez minutos ofrecieron un marcador bajo entre dos de los equipos que más anotan en lo que va de temporada en la Liga Endesa. Sin embargo, lo visto sobre la cancha fue todo lo contrario. Ambos conjuntos ofrecieron un intercambio de ataques rápidos, evitando pisar el freno. Pero las defensas se impusieron en todo momento. El UCAM supo aguantar atrás a un BAXI Manresa incisivo, pero el cuadro de Pedro Martínez también hizo lo propio. Los universitario se empeñaron en anotar por dentro ante la defensa rival, y lo consiguió cuando encontró a Augusto Lima después de tres minutos sin puntos para ambos (4-2). Un triple de Valtonen puso por delante a los visitantes y fue cuando Sito Alonso buscó cambiar la dinámica con las rotaciones. La entrada de Czerapowicz y de un Cate más entonado que en otras ocasiones dieron impulso a los locales, pero fue la defensa de Tomás Bellas lo que permitió al UCAM finalizar por delante en el primer cuarto después de cinco puntos consecutivos de Webb (14-8). Davis, puerta atrás + aro pasado. #LigaEndesa pic.twitter.com/cM0RT38hLm — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 21 de noviembre de 2021 Segundo cuarto Los puntos de Cate y Radovic permitieron arrancar el segundo capítulo con mejor pie que el anterior, además Czerapowicz aprovechó una contra para anotar una canasta con tiro adicional que permitía establecer la primera ventaja de un partido trastabillado (21-10). El BAXI Manresa se vio obligado a dar un paso adelante y fue Bako el que le ganó la partida en el poste bajo a Cate para contar con otro '2+1'. Dani Pérez intentaba buscar al pívot belga y la velocidad de Thomasson obligó a Sito Alonso a gastar su primer tiempo muerto con 21-15 a cinco minutos para el descanso y al entrar el equipo en bonus. Bako empezaba a hacer daño por dentro, al acudir al tiro libre, pero solo era capaz de sumar de uno, lo que beneficiaba al UCAM. Radovic rompió la mala racha ofensiva para los universitarios y Taylor confirmó la reacción tras un parcial de 7-1 (28-16) que obligaba a Pedro Martínez a parar el duelo. Un brillate rectificado de Davis encendió al Palacio y dio más energía a un equipo murciano que atrás estaba cuajando un trabajo muy bueno. El equipo catalán tan solo era capaz de sumar acudiendo al tiro libre y se mantenía en tan solo 17 puntos después de 18 minutos de partido (32-17). La falta de acierto volvió a aparecer en los instantes finales de la primera mitad y una antideportiva de Sadiel Rojas a ocho segundos del descanso hizo que Moneke le diera un mordisco de tres puntos al marcador (32-26). Descanso | #LigaEndesa

2️⃣6️⃣ @BasquetManresa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/yXU7lCD3Sf — Liga Endesa (@ACBCOM) 21 de noviembre de 2021 Tercer cuarto La segunda parte también arrancó con Moneke anotando y con el UCAM espeso en ataque, lo que se tradujo en un parcial de 0-5 de salida que acercó al BAXI Manresa nada más regresar a pista (32-31). Lima y Webb, desde el triple, desatascaron el ataque de los universitarios y permitieron a su equipo volver a tomar aire en el marcador. Taylor, que tampoco estaba siendo constante en la anotación como en otras ocasiones, pudo liberarse de su marca en la siguiente acción para que el UCAM contase de nuevo con ventaja (39-33). Sin embargo, el guion volvió a cambiar. Bako ganó la partida por los aires en dos ocasiones a la defensa y un triple de Dani García ponía al BAXI Manresa por delante (39-40). El cuadro de Sito Alonso respondió rápidamente con un triple de Rojas, pero el partido ya entró en otra historia. Cualquier fallo por parte de ambos equipos comenzaba a resultar clave para decidir el partido, aunque ninguno se mostraba constante en la canasta contraria. Fue entonces cuando aparecieron los chispazos de calidad de McFadden para que el UCAM siguiera en pie y Cate, desde el tiro libre, colocó un apretado 50-48 en el luminoso. Pero lo mejor llegaría en el último minuto del tercer cuarto, cuando cinco puntos consecutivos de Radovic, con un triple al filo del reloj, cerraron este periodo con el 55-50. Radovic, qué CANASTÓN. #LigaEndesa pic.twitter.com/XjtuHJyEAv — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 21 de noviembre de 2021 Último cuarto Radovic, McFadden y Czerapowicz se convirteieron en las mejores soluciones para el UCAM durante el inicio de un último cuarto que se prometía intenso. A seis minutos del final, la ventaja era de cinco puntos para los de Sito Alonso (61-56) y se mantenían firmes en defensa. Taylor lograba hacer daño al BAXI Manresa con sus acciones al acudir al tiro libre y el Palacio comenzó a creer en el triunfo a cinco minutos del final (64-56) animando a los suyos. Radovic era el que mejor parecía leer lo que requería el partido y su aportación fue clave durante estos instantes para que el UCAM mantuviera su renta ante el aumento de la intensidad en defensa del BAXI Manresa (66-60). El jugador montenegrino fue importante en todas las facetas, en ataque era capaz de anotar por dentro pese a los centímetros de Bako y atrás supo cerrar el rebote a dos minutos para el desenlace (68-61). Una canasta de Davis puso al UCAM en bandeja después de una buena defensa a 16 segundos del final, pero tocaba amarrarla. El BAXI Manresa mandó al escolta al tiro libre con 70-65 en el marcador, anotó el primero y se acabó. Thomasson logró anotar para el cuadro catalán pero la ventaja era considerable y el equipo universitario firmó su séptima victoria del curso (71-67).