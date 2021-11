Las ausencias de Pablo Ganet están siendo un quebradero de cabeza para el Real Murcia y para Mario Simón. Cada vez que el centrocampista viaja para disputar partidos internacionales con Guinea Ecutorial, selección a la que defiende, provoca un asunto capital ante la falta de efectivos que tiene el Real Murcia en ese puesto. No es solo que se pierda al jugador para ese partido, sino que la gran cantidad de viajes que hace y su condición de indiscutible con su selección convierten la odisea internacional en una película de terror para el cuerpo técnico grana.

El domingo, el Real Murcia tiene una prueba tan exigente como bonita. Un Hércules-Real Murcia siempre es especial. Y es que este derbi no se ve en un partido oficial desde aquel fatídico play off de ascenso a Segunda, en el que salió cruz y el Murcia quedó apeado en cuartos de final. También ha tenido el Hércules sus inconvenientes para preparar de forma idónea el partido contra el Real Murcia. Y es que, al igual que Pablo Ganet, los guineanos Bikoro y Belima, también viajaron con su selección y han causado baja durante esta semana para Sergio Mora, entrenador de los alicantinos.

Los tres futbolistas han sido parte importante de la plantilla en los dos partidos disputados, ante Túnez y Mauritania. De hecho, tanto Ganet, como Bikoro y Belima fueron titulares en la gran victoria ante Túnez, con gol del murcianista incluido que sirvió para ultimar las esperanzas de clasificarse para el Mundial de Qatar. Aunque finalmente no fue así, pues se empató ante Mauritania en el segundo encuentro. Ganet y Bikoro repitieron titularidad mientras que Belima no disputó ni un minuto.

Los minutos acumulados para Pablo Ganet son un problema para el Real Murcia, pues además de perderse un partido, siempre le cuesta recuperar -como es normal después de los largos viajes y las minutadas en pocos días- en el partido posterior. Mario Simón decía que ha llegado muy bien y que está en igualdad de condiciones que sus compañeros. Está por ver si es cierto. Y es que necesita el Real Murcia al mejor Ganet en el centro del campo, ya que es la zona que más está dejando que desear en lo que llevamos de curso.

Pero no tendrá excusas esta vez el Real Murcia con la marcha de Pablo Ganet porque el Hércules se enfrenta a este problema cada vez que hay parón de selecciones. Y encima, con dos jugadores. Es cierto que Belima no cuenta para Sergio Mora. De hecho, ha jugado más minutos con Guinea Ecuatorial que con el Hércules, donde solo ha disputado 32 minutos con la camiseta herculana. Pero Bikoro sí que es indispensable en los esquemas del técnico madrileño. Es la pieza angular y una de las mejores noticias en la pobre temporada del Hércules. Es diferencial en tres cuartos de campo, con un perfil muy ofensivo. Cuando no está, el Hércules nota muchísimo su ausencia. Ha jugado siempre que ha estado disponible y acumula más de 600 minutos pese a las salidas que tiene con su selección en las diferentes ventanas. Acumula un gol y es el encargado de conectar el centro del campo con la delantera, formada por un viejo conocido en la Región, como es Isaac Aketxe y que es el máximo goleador del equipo con tres tantos.

Hace tan solo tres días, los tres futbolistas se encontraban en la misma expedición y con el mismo objetivo, que no era otro que el de dar la sorpresa de meterse en el bombo del Mundial de Qatar. Ahora, tres días después, tienen el mismo objetivo, pero con sus clubes: atravesar el mal bache y sacar a su equipo de la Segundad RFEF. Y es que tanto Real Murcia como Hércules se encuentran en una situación que no se merecen ni por historia ni por masa social. Se encuentran en la cuarta categoría del fútbol español y si el Murcia no marcha bien, el Hércules va peor. Los murcianos son sextos con dieciséis puntos y los alicantinos son décimos, pero con tan solo un punto menos. Estos tres futbolistas africanos, mezclarán su amor por Guinea con la responsabilidad de acercar a dos históricos a donde les pertenece. Será todo un reto para Pablo Ganet, Federico Bikoro y Rubén Belima.

Simón: «La afición es el mayor activo que tiene este club»

La rivalidad histórica entre el Real Murcia y el Hércules está levantando pasiones entre las dos aficiones de dos clubes históricos. Mario Simón ha reconocido que «esta clase de partidos son los más atractivos para los los jugadores» y que es «uno de los días señalados en el calendario». No llegan bien ninguno de los dos conjuntos. El Real Murcia viene de perder en casa ante el Eldense y el Hércules también cayó ante el Puertollano, por lo que el apartado mental será clave en el partido.

«El lunes siempre es un día difícil o feliz, depende de los resultados. Después de perder el domingo el equipo estaba fastidiado como es normal, pero sabiendo que el equipo hizo un muy buen partido. Nos penalizó la ambición de querer ganar y no fuimos conscientes de que determinados puntos pueden ser importantes, aunque honra mucho a la plantilla lo de ir a por la victoria», explicaba sobre la derrota anterior.

A pesar de caer en casa ante el Eldense, Mario Simón vio puntos positivos en los que el equipo está creciendo. «Nos falta tener más tranquilidad, la misma que tuvimos la primera parte. Estamos en un grupo muy igualado y competitivo y muchos detalles no están cayendo a nuestro favor», afirmaba.

«Es un partido bonito, de superior categoría. Dos entidades de gran nivel, con grandes aficiones. Es un partido señalado en el calendario», resaltaba sobre el gran partido del domingo. Sobre el Hércules, Mario Simón sabe que no han empezado bien pero la calidad de sus jugadores puede marcar las diferencias en cualquier momento. «Esperamos a un Hércules con mucha calidad, con jugadores muy experimentados que aún no han encontrado esa regularidad pero que por calidad pueden decidir los partidos en cualquier momento».

El Hércules-Real Murcia siempre es un partido especial. Y así se está viviendo una semana diferente a la del resto del campeonato. «A nivel de juego son los partidos más bonitos. Va a ser un desplazamiento masivo y eso motivo al jugador. Tenemos que tener nuestra personalidad, seguir mejorando en nuestro día a día y tenemos que ir allí a plasmar todo eso», resalta. «La afición es el mayor activo que tiene este club, ya lo he dicho muchas veces. Estoy agradecido por el apoyo que tenemos», añadía.

Sobre el apartado de bajas, las noticias son más que positivas de cara al encuentro, ya que el Real Murcia no tiene ninguna baja, a priori, para viajar a Alicante.

Cuatro autobuses acompañarán al equipo en el Rico Pérez

El Real Murcia no caminará solo en su partido más especial en lo que va de curso. En su desplazamiento al Rico Pérez, donde se enfrentará contra el Hércules (mañana, 17.00 horas), ya son cuatro autobuses los que ha fletado la Federación de Peñas del Real Murcia (FEPEMUR). Se espera que, con esos autobuses, más los que acudan en su propio medio de transporte, sumen entre 600 y 800 espectadores granas en las gradas del Rico Pérez. El encuentro solamente se seguirá por Footters al no poder la televisión autonómica llegar a un acuerdo por la retransmisión del derbi entre el Hércules y el Real Murcia.