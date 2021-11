La noticia de que Pedro Acosta, campeón del mundo de Moto3, se desvaneció en una recepción en el Palacio de San Esteban de Murcia, donde el piloto fue convocado para recibir la felicitación del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha causado una enorme expectación e interés tanto en los medios de comunicación como en las redes.

Acosta, 17 años, tras escuchar un breve discurso de López Miras, se acercó al micrófono para agradecer las palabras del presidente y de los seguidores murcianos, y al hacerlo, se mostró dubitativo. Apenas pudo empezar a hablar. Enseguida un mareo le hizo que se le doblaran las piernas y no cayó de golpe por los suelos porque López Miras se abalanzó sobre él y logró sostenerlo.

Tras el consiguiente revuelo, fue asistido por los médicos que comprobaron que no se trataba de nada serio, tan solo una simple lipotimia.

Acosta volvió a la sala para declarar que había pasado una mala noche con fiebre, pero no quiso dejar de asistir a un acto tan importante en su tierra y que se había dejado impresionar por el interés suscitado entre los medios, ya que había muchísimas cámaras en el salón donde se llevó a cabo el acto de homenaje.

Recientemente yo viví con un amigo una experiencia semejante. Estábamos cenando en El Amarre, un restaurante en los soportales de la Catedral de Murcia, y de repente vi como su cara tan saludable hasta entonces se volvía blanca como la acera. Apenas tuvo tiempo de decir que se estaba mareando muchísimo y se desvaneció cayendo de medio lado mientras se le torcía la boca.

Enseguida dos médicos que cenaban a nuestro lado le asistieron y llamaron a una ambulancia.

Mientras llegaba la ambulancia, en la mesa de enfrente a la nuestra, vi como un comensal se doblaba a un lado y caía por los suelos con los mismos síntomas de mi amigo. De modo que los médicos que cenaban junto a nosotros tuvieron que repartirse el trabajo y también los que llegaron con la ambulancia. Finalmente se trataba de sendas lipotimias sin mayor importancia. Aunque fueran realmente preocupantes y nos produjeron un gran susto a toda la gente que se hallaba allí.

Las causas del desmayo suelen ser una bajada repentina de la presión sanguínea que hace que el flujo de la sangre disminuya en el cerebro. Y pueden influir varios factores calor, como deshidratación, estrés, un bajón de sodio o azúcar en la sangre, un ritmo cardiaco anormal, la ansiedad o el sobre esfuerzo.

Natacha Alfageme es periodista deportiva y está especializada en el mundo del motor. Cuenta con una larga trayectoria profesional, ya que trabajó en el canal Movistar GP de televisión y lo ha hecho también en Radio Marca y Cadena Ser. Ahora lo hace en Dazn cubriendo el mundial de MotoGP. Pues bien, la periodista zamorana se preguntaba en su cuenta de twitter por qué era necesario difundir la imagen de un crío de 17 años perdiendo el conocimiento por muy campeón del mundo que sea, Su comentario registró 59 retweeets, 3 tweets citados y 296 me gusta.

A mí me sorprende, porque aún entendiendo la buena voluntad de su pregunta, no acierto a comprender cómo se la puede hacer un periodista.

Lo primero que nos enseñan en la Facultad de Ciencias de la Información es que noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. Y que lo que debe hacer un buen periodista es relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido el acontecimiento. Es decir, noticia es aquello que se desconoce e interesa a un grupo muy numeroso de gente. Lo contrario es no ser periodista. O un buen periodista.

¿Quiere decir Natacha que las cámaras no deberían haber recogido la imagen de que un campeón del mundo de motos que se mareaba y se iba a los suelos por el hecho de tener tan solo 17 años?

Naturalmente su punto de vista incendió las redes a su favor y en su contra. Estos son algunos de los comentarios.

Emma Lebón le replica:

¿Es necesario repetir en TV la caída de un piloto una y mil veces? Te quejas de esto y trabajas en un medio que repite caídas una y otra vez. Seamos coherentes, lo que no vale para un medio regional, tampoco para uno internacional.

SDon lo complica un poco más:

Menuda comparación. Una caída forma parte del trabajo de esta gente y es algo que va unido a una narración y retransmisión de este deporte. Un desvanecimiento como el que tuvo Acosta es otra cosa. Y hay que tener un poco más de respeto en este caso.

LixSumcorda también se une a la fiesta:

Un desmayo que resulta no ser nada no tiene importancia, pero un accidente en el que no se mata de milagro ¿si?

The Triforce Power expresa su opinión

Sorpresa, los fans del motor también nos quejamos cuando muestran solo el accidente y no comentan siquiera quien ganó la carrera.

Pablo Franco dice

Yo soy abogado, no periodista, por tanto pregunto (no afirmo) ¿la imagen tiene interés periodístico? Si alguien fuera a juicio por emitirla, sería defendible que tiene interés periodístico? Repito, pregunto no afirmo.

Albert Perea

Pedro Acosta se desmayó en medio de un acto honorifico en su región. La imagen es fea y totalmente innecesaria de reproducir.

Thony.

Joder, no es un crio cualquiera, es el” Tiburon de Mazarron”, ahora campeón. Yo en América me acabo de enterar y si quiero ver, leer y sentirme pendiente por él.

Lorena Hernández

Ni un crío de 17 años ni de uno de 50. Ayer las redes ardían con el dichoso video del mareo y luego están los listos que se inventan un montón de motivos. Por suerte Pedro Acosta salió después de recuperarse y dio su agradecimiento. ¡Es muy grande!

Álex Delgado

A veces se nos olvida que es una persona y que por muy personaje público que sea NO TODO VALE. Entiendo que sea noticiable hasta cierto punto, pero la emisión de las imágenes son puramente morbosas.

Miguelz

Además se dan las imágenes de su desmayo en telediarios que no emitieron siquiera la noticia de que se proclamó campeón del mundo. ¡Carroñeros!

Valentinick

Todo vale, bienvenido a esta vida, así es en todos los contextos.

Andreu

En absoluto es periodismo basura. Suerte tenemos de que hay buenos profesionales.

¿Y usted, querido lector, qué opina?