Sadiel Rojas, capitán del UCAM Murcia, dijo ayer que el equipo «no es duro de más», aunque tal vez él sí sea «duro e intenso, pero el resto de los compañeros no tanto». «Los que me conocen saben que soy un buen tipo», respondió ayer o en rueda de prensa a las repetidas críticas sobre el equipo y en torno a él especialmente por su supuesto exceso de dureza.

«Este año tenemos mucho talento y calidad y somos los que más puntos anotamos. La gente me critica como un jugador agresivo, pero eso me da igual, pues estoy acostumbrado, pero calificar así al equipo es injusto», abundó. Demandó espeto: «A mí no me gusta cuando se me ataca fuera de la cancha. Llevo ocho años en España jugando con el UCAM, sin perderme un partido y aguantando a gente en mi contra en todas las canchas sin ningún tipo de problema», dijo.

Además, explicó lo ocurrido en el rifirrafe de hace varias semanas con Trae Bell-Hynes, del Río Breogán, de Lugo, que dio paso a una trifulca y a su expulsión. «Cuando a mí me dan un golpe duro, fortuito o no, tampoco tengo a una persona dándome la mano, y es normal, pues somos rivales dentro de la cancha. Yo recibí muchas críticas por un golpe fortuito con Bell-Hynes en Lugo, hablé con él después del partido y le dije que no hubo mala intención. Él lo entendió, así se lo transmitió a sus compañeros y tampoco entendió que hubiese tanto ruido en torno a esa acción», declaró. El pasado sábado, tras el encuentro de Andorra, mientras jugadores de los dos equipos discutían en el banquillo universitario, se vio a Rojas solo en mitad de la cancha: «Yo no quise entrar en el último lío, porque cuando lo hago, aunque sea para separar y proteger a mis compañeros, hay un foco puesto sobre mí. Parece que estando Rojas todo se va a magnificar y por ello actué de esa manera», comentó.

El alero dominicano habló del encuentro ante el Baxi Manresa en casa (domingo, 18.30 horas), y dijo que es «un muy buen equipo que tiene un gran entrenador, como es Pedro Martínez», por lo que deben «salir con todo y con muchas ganas de vencer» y necesitan «a todo el público animando durante cuarenta minutos».