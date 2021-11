Aunque las circunstancias de la vida nos llevan, en muchas ocasiones, a olvidarnos de los sueños que tenemos de pequeños, el fútbol tiene una facultad que pocos deportes tienen. El deporte rey genera en las personas una pasión casi desmedida y revive ilusiones que se daban por perdidas, pero que siempre han estado ahí. Esta semana, el pequeño pueblo de Fortuna ha hecho historia gracias al fútbol y se codeará con los mejores equipos de España en el sorteo de la Copa del Rey tras ganar al Espeleño en la fase previa. Un fortunero por encima del resto ha cumplido el sueño de su vida.

Jonatan Martínez, delantero del CD Villa de Fortuna, rozó con la punta de los dedos el fútbol profesional cuando militó en las canteras de Elche y Málaga -con el que fue campeón de España juvenil-. Sin embargo, a sus 23 años Joni ha dejado de lado esa idea y ha vuelto a su tierra natal para jugar sin ningún complejo en el equipo de su pueblo. Ahora, el destino y el fútbol le han dado una segunda oportunidad que no ha desaprovechado, haciendo el gol que da al Villa de Fortuna la clasificación para la Copa del Rey en el último minuto del partido frente al Espeleño y que lleva al modesto equipo murciano a enfrentarse contra el Cádiz, de Primera División.

Sabedor de lo que se jugaba su equipo, Jonatan relata que el del Espeleño no fue un partido normal. «Fue muy diferente por la motivación de poder enfrentarse a un equipo de Primera División. La semana de antes, entrenando, ya se notaba que queríamos que llegara el partido. La gente estaba muy indecisa por los nervios. Yo he vivido más partidos importantes y por eso no me ha podido la presión», asegura el delantero.

Una vez dentro del partido, Jonatan cuenta que, aunque fueron dominados en la posesión, su equipo llegó con más peligro a la portería contraria. «Ellos controlaron más el partido, pero defendimos muy bien. Nosotros tuvimos varias ocasiones en la primera parte y en la segunda nos los estábamos comiendo», afirma el jugador.

El partido llegaba a su fin con el Villa de Fortuna volcado sobre la portería rival, pero sin conseguir el gol que le llevaría a la Copa por primera vez en su historia. «Yo pensaba que nos íbamos a la prórroga. En los últimos minutos, por más que apretábamos, ellos aguantaban, porque físicamente estaban mejor que nosotros. Mentalmente, sabíamos que teníamos que ganar en los 90 minutos porque si no, se nos iba a hacer muy largo», asevera Jonatan.

Esa convicción de querer ganar, junto con el aliento de las más de 1.500 personas que se dieron cita en el José Luis Belda de Fortuna, llevó finalmente al gol de Joni en el minuto 90. «Sentí una sensación indescriptible. Al tirarme a rematar, yo no sabía ni que había marcado. Cuando me di la vuelta y vi a toda la grada de pie celebrándolo, se me pusieron los pelos de punta y se me saltaron las lágrimas», cuenta el ariete con emoción. Pese a que ha tenido grandes momentos en el fútbol, siempre lo ha hecho lejos de casa y no ha podido experimentar esa felicidad con toda la gente de su pueblo. «Cuando he estado fuera, esa sensación la sentía con mi equipo y con mi familia, pero aquí tengo a todo mi pueblo apoyando. Al final ellos quieren vivir con nosotros este sueño», finaliza Jonatan.