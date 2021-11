El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey deparó que el Villa de Fortuna, campeón de su eliminatoria de Preferente, se vea las caras con el Cádiz, de Primera División, mientras que el FC Cartagena visitará a un Racing Rioja que es segundo en su grupo de 2ª RFEF y que juega en un campo con capacidad para solo 200 personas, el Águilas se reencontrará con un ‘amigo’ como el Almería, del que su presidente fue máximo accionista durante 18 años, y el UCAM Murcia fue el peor parado al tenerse que enfrentar con un ‘coco’ como el Deportivo de la Coruña. La eliminatoria, que se disputará a partido único, se jugará los días 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre, en función de los horarios que establezcan las plataformas de televisión.

El sorteo se realizó ayer tarde en la sede de la Federación Española. El Villa de Fortuna es el único equipo que tendrá a un Primera como rival. Al conjunto de Preferente se le ‘escapó’ un rival más atractivo, como pueden ser en la actualidad el Betis o la Real Sociedad del benielense Portu, pero sí que recibirá a un conjunto que despierta simpatías como es el Cádiz, que atraviesa por un momento delicado pese a que en la pasada jornada de liga venció a domicilio al Athletic.

El FC Cartagena, por su parte, comenzará su andadura en la Copa del Rey dentro de dos semanas y añadirá a su calendario de la temporada 21-22 una nueva competición, el torneo del KO. Los albinegros darán su primer paso buscando avanzar de ronda en La Rioja, ya que su primer rival copero será el Racing Rioja Club de Fútbol.

El modesto club de Logroño fue fundado hace solamente tres años, en 2018, y milita en Segunda RFEF tras el ascenso de la pasada temporada, por lo que los de la ciudad portuaria tendrán que desplazarse hasta Logroño para el partido. La pasada temporada, el equipo riojano ya entró en la primera ronda de la Copa del Rey cuando se encontraba en Tercera RFEF, viéndose las caras con el Eibar en su estadio, el Campo de Fútbol Mundial 82, con capacidad para 200 personas.

Pese a su corta edad, el Racing Rioja tiene un ambicioso proyecto con el que ha conseguido dos ascensos en las últimas dos temporadas, pasando de la categoría Regional Preferente, en la que comenzó a competir, a Segunda RFEF. Además, este año está realizando una gran campaña en el segundo grupo de su categoría, con tan solo 1 derrota en 11 encuentros, en los que también ha conseguido 6 victorias y 4 empates, y se coloca como cuarto clasificado en la tabla, buscando de nuevo el ascenso a Primera RFEF.

El UCAM Murcia tendrá que bailar con la más fea, el Deportivo de la Coruña, aunque cuenta con la ventaja de jugar en su estadio. Al igual que los universitarios, los gallegos militan en Primera RFEF y son los líderes del grupo primero con 26 puntos. Solo han encajado cinco goles en doce partidos y en su plantilla está el mediocentro Rafa de Vicente. Borja Jiménez, el técnico que ascendió a Segunda al FC Cartagena, está al mando de una plantilla hecha para ascender, que cuenta entre sus futbolistas con el delantero Miku, ex del Valencia, Rayo Vallecano y Getafe, y Alberto Quiles, otro ex del UCAM. Uno de los metas es Ian Mackay, ex del Real Murcia. «La eliminatoria tiene un atractivo importante para que nuestros aficionados puedan acudir animar a nuestro equipo. Estoy convencido de que habrá una afluencia de público importante. Será un partido igualado y ojalá podamos estar en la siguiente ronda de Copa», valoró Pedro Reverte sobre esta eliminatoria.

Por su parte, el Águilas jugará lo más parecido a un derbi frente a la UD Almería, de Segunda División. Se trata de una cita con muchos vínculos entre el club costero y el almeriense, ya que el presidente del club aguileño, que Alfonso García, fue durante dieciocho años máximo accionista del almeriense. Además, su hija es desde hace años asesora jurídica del Almería o su buen amigo, el aguileño José Bonillo, es el representante de la UD Almería ante La Liga y la RFEF.

Otro de los alicientes que presenta esta eliminatoria, es la presencia de quien fue y aún lo sigue siendo uno de los ídolos de la afición almeriense, el delantero Kalu Uche, en las filas del Águilas FC, para quien seguro que también será especial esta eliminatoria.

La Real Sociedad visitará a un club que aún no conoce la victoria y el Sevilla viajará a Córdoba

El Panadería Pulido San Mateo-Real Sociedad, el derbi regional Córdoba-Sevilla y el Victoria-Villarreal son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Atlético de Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Madrid, los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España, no estuvieron en el bombo al estar excluidos de las dos primeras rondas del torneo copero. El líder de LaLiga Santander, la Real Sociedad, donde milita el benielense Portu, se enfrentará al CF Panadería Pulido San Mateo, club canario fundado en 1993 y que actualmente es el penúltimo clasificado del Grupo 4 de la Segunda RFEF sin conocer aún el triunfo en la presente temporada después de once jornadas disputadas.

Alfonso García: «No es fácil enfrentarme al Almería después de tantos años como presidente»

Para Alfonso García, presidente del Águilas FC, el duelo ante el Almería será muy especial: «Mi hija -asesora jurídica del club almeriensa- me ha llamado después del sorteo y me ha dicho que le ha alegrado que le tocará el Águilas, comentó ayer el presidente del Águilas FC, quien afirmó también con seguridad que «yo soy del Águilas y quiero que gane el Águilas». Un partido que será diferente a cualquier otro de los que ha vivido el presidente costero: «No es fácil de digerir tantísimos años, tantísimos partidos presenciando a mi anterior equipo, el Almería, y ahora enfrentarme a él», añadió, para admitir que «el Almería tiene una plantilla muy amplia, tiene un filial buenísimo, jugadores importantes y el equipo que venga son todos muy buenos».