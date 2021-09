El equipo murciano ‘Solo Parents’ se proclamó subcampeón del torneo Over 40 Give And Go que se disputó en La Alquería del Basket, en Valencia, donde solo fueron superados en la final por los anfitriones, que contaban en sus filas con Víctor Luengo y Rigadeau. Raúl Navarro, Jesús Sánchez, Guillermo Alegría, Oleg Makarenko, José Fulgencio Bermúdez, José Antonio Belmonte, Francisco Javier Romera, Miguel Botíam, Samuel Sandoval, Serhiy Susko y Pedro García fueron los integrantes del conjunto de Murcia.