Cinco jornadas ha durado la sequía del goleador canario Rubén Castro. Ayer, frente al CD Lugo en un partido que se había puesto cuesta arriba, apareció y ayudó con sus dos goles a remontar el partido y volver a la senda de la victoria.

No fue un partido fácil para el FC Cartagena, que comenzó el partido por detrás debido a un gol de Manu Barreiro en los primeros 20 minutos de partido. Sin embargo, los de Luis Carrión supieron jugar sus cartas con paciencia y lograron una victoria que se antojaba clave para seguir lejos de la zona de descenso y para situarse en una posición cómoda en la tabla.

Cambios acertados en el once

Existía expectación acerca de los posibles cambios que introduciría en el once Luis Carrión después del partido en Oviedo, y no decepcionó, dio entrada a Gastón Silva en el lateral izquierdo, Boateng (que volvía al once titular) y el esperado Okazaki, que al igual que Silva, estrenaba titularidad en el equipo.

Los cambios dieron resultado, puesto que Gastón Silva, pese a no jugar en su posición natural, cumplió con creces y demostró una seguridad defensiva pasmosa ante las acometidas de Gerard Valentín, que le superó en pocas ocasiones. Mientras tanto, Okazaki completó un partido más que decente pese a no anotar, siempre activo cerca del área y arrastrando rivales para surtir de más espacio a un Rubén Castro que ayer se encontró más cómodo que en todos los partidos anteriores, casualidades de la vida.

3 puntos para seguir creciendo

Frente al CD Lugo, posiblemente se completó el mejor partido de la temporada, siendo claves la actitud del equipo no bajando los brazos y la afición, que apoyó en todo momento pese a verse por detrás en los primeros compases de partido, circunstancia que podía despertar viejos fantasmas. No obstante, el FC Cartagena empató pronto el partido merced al penalti transformado por Rubén Castro y dominó el partido hasta los momentos finales del mismo, cuando en el minuto 84, otra vez el ariete canario lograba aprovechar un pase de Ortuño y llevaba el delirio a las gradas albinegras.

Con este resultado, el FC Cartagena se coloca con 9 puntos en la tabla y le permiten volver a tener la tranquilidad que había antes del partido frente al Real Oviedo, que agitó el avispero albinegro durante un breve período de tiempo. Ahora, con esta situación en la tabla y con la salida hacia Fuenlabrada el próximo lunes, el FC Cartagena volverá otra vez a buscar, al menos, seguir la media inglesa, que es la de ganar en casa y puntuar fuera de casa, aunque viendo los resultados de los de Luis Carrión, parece que los partidos son un todo o nada.

Un rival con similitudes

El próximo lunes 27 el FC Cartagena visitará el estadio Fernando Torres para enfrentarse a un CF Fuenlabrada que lleva sin perder desde la primera jornada liguera, donde sucumbió ante el Tenerife (1-2), desde entonces ha sumado 7 puntos, que le hacen estar en una situación similar a los albinegros, lejos del descenso, en una posición cómoda, pero sin margen de error, puesto que un par de derrotas consecutivas significaría verse envuelto en la lucha por huir de la quema del descenso.

Los albinegros viajarán a Fuenlabrada el próximo lunes día 27 con la intención de volver a recuperar las sensaciones fuera de casa, donde los últimos partidos no han sido los mejores y donde Luis Carrión quiere dar por fin con la tecla para que el equipo deje de ser irregular.

La Federación de Peñas, muy enfadada con el trato en el estadio

En un duro comunicado, la Fedración de Peñas del Fútbol Club Cartagena se ha sumado a las críticas iniciadas por la ‘Curva Vickers’ y ha denunciado un trato «vejatorio e intimidatorio» cada vez que el equipo juega en el estadio Cartagonova.

Según dice este comunicado, se han seguido los criterios marcados por el coordinador de seguridad del club para poder llevar a cabo la vuelta del público al estadio, sin embargo, denuncian maltrato a los aficionados debido a no poder disfrutar de los partidos por miedo a las «malas maneras y/o amenazas al ponerse de pie, bajarse unos segundos la mascarilla o celebrar un gol».

Además de esto, insisten en que no piden un trato especial, piden un trato igualitario, puesto que en otros estadios como el Wanda o Can Misses se han visto actitudes más flexibles con los aficionados.

De igual manera, la FPFCCT ha solicitado una reunión conjunta a representantes del club, el coordinador de seguridad, a responsable de eventos multitudinarios de la Policía Nacional y al Ayuntamiento de Cartagena para discutir este asunto y darle una solución acorde para todos.

A Paco Belmonte, presidente del club, la Federación de Peñas le solicita que dé una explicación de los hechos acaecidos durante el encuentro frente al CD Lugo debido a que se expulsaron a varios miembros de la grada de animación.

Por último, en el comunicado se realiza un llamamiento a toda la afición para que, en el próximo partido en el Cartagonova frente al Ibiza, se realice una protesta conjunta en el minuto 12 a modo de queja debido a lo ocurrido en el estadio.

El FC Cartagena no se ha pronunciado al respecto sobre esta polémica.