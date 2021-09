El Real Murcia quiere seguir con su buena racha de resultados ante el Intercity (18.30, La 7 TV) tras mantenerse invicto en las dos primeras jornadas de liga. Los de Mario Simón consiguieron vencer en su estreno al Marchamalo (3-2) y consiguieron un punto en su primera visita al Recreativo Granada (0-0).

No cuajaron los granas un buen partido ante el filial nazarí, pero lo bueno es que sumaron un punto valioso fuera de casa. Ahora, tendrán que hacer bueno ese resultado con una victoria ante el Intercity, un rival desde el principio llamado a estar arriba pero que todavía no ha logrado ninguna victoria y solo ha conseguido sumar un punto de seis posibles en las dos primeras jornadas. Visitan los alicantinos la Nueva Condomina después de caer de forma dolorosa con el Hércules (1-2) en la jornada precedente, encajando un tanto en el tiempo añadido pese a jugar buena parte del derbi en superioridad numérica.

El Real Murcia tendrá que mejorar su imagen ante el Intercity, pues si bien ante el Recreativo Granada se sumó un punto a domicilio, siempre algo positivo, las sensaciones no fueron las mejores para los de Mario Simón. Salvando los primeros quince minutos del partido, los granas se mostraron un conjunto apático, sin apenas producción y sin generar ocasiones de gol. Y lo poco que se creó, se desperdició errando pases en teoría sencillos. Debe mejorar en ese aspecto el equipo grana, ya que además de estar obligado a ganar en la cuarta categoría, debe convencer o al menos, dominar a su manera. Y eso no fue así ante el Granada, ya que los últimos minutos de partido la incercia se decantaba hacia los locales.

No será un partido fácil para los murcianos, pues a pesar del comienzo irregular del Intercity, tienen jugadores de mucha calidad y es un equipo diseñado, a priori, para pelear los puestos de arriba. Gustavo Siviero, entrenador argentino del Intercity y ex del Real Murcia, no tiene dudas de que su equipo «tiene intacta la ilusión y está con muchas ganas» y que por eso está convencido de que «volveremos a competir y esperamos que esta vez sí nos acompañe el resultado», decía en la previa del encuentro.

Viaja el Intercity con varios contratiempos a la Nueva Condomina, pues cuenta con la baja del defensa Víctor Rofino, expulsado en el último partido ante el Hércules, y la del argentino Martín Bellotti al confirmarse esta semana que se pierde casi toda la temporada por una grave lesión de rodilla. Enzo Cabrera es duda, lo mismo que el lateral diestro Binu Bairam, que se lesionó mientras realizaba ejercicios de calentamiento antes del comienzo del duelo de rivalidad local hace siete días.

Mario Simón explicó Boris Kouassi tiene una sobrecarga y será duda hasta el último momento. El resto de la plantilla está en perfectas condiciones para jugar.